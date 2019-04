Hotéis incrementam serviço de brunch

+ Inaugurado há seis meses na capital paulista, o hotel Four Seasons estreia seu brunch neste domingo (7). A refeição (R$ 180) terá desde os itens típicos de café da manhã, como pães, cereais, frutas e panquecas (foto), até pratos como barriga de porco crocante, polenta com queijo na grelha e uma estação de massas feitas na hora. Sobremesas e uma garrafa de espumante para cada duas pessoas também fazem parte do brunch, que será servido apenas no primeiro domingo do mês. R. Eng. Mesquita Sampaio, 820, Chácara S. Antonio, 2526-0100. Dom. (7), 12h30/16h.

+ Servido no restaurante Parque Lounge & Terrace, o Sunday Brunch & Jazz do hotel Palácio Tangará traz novidades. Entre elas, espumante rosé à vontade e música ao vivo com o Montoya Jazz Duo. Montado em sistema de bufê (foto) e também com opções à la carte, o brunch (R$ 225) ainda ganhou novas receitas. No menu, além de pães caseiros, antepastos e saladas, há pratos como paella de frutos do mar e bife ancho com batatas rústicas. Recomenda-se fazer reserva. Av. Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby, 4904-4040. Dom., 12h30/16h.

SABORES ASIÁTICOS

Casa de cozinha asiática do chef Tan Tjui-Tseng, o Jui Restaurante completa cinco anos com direito a pratos especiais servidos no jantar de 5ª e 6ª e aos sábados, até 28/4. De entrada, a dica é o tartar de carne bovina (R$ 26; foto), com picles de cebola roxa, shitake e gema de ovo de codorna crua, acompanhado de chips de batata-doce. Como principal, o chef sugere o ‘Ikan Kelapa’ (R$ 43), que traz o pescado do dia servido com molho de coco com pasta de camarão, espinafre, gengibre frito, coentro e hortelã. R. Paul Valery, 104, Chácara S. Antônio, 2193-1086. 11h30/15h (5ª e 6ª, 11h30/15h e 19h/22h; sáb., 12h/16h e 19h/22h; fecha dom.).