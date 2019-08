Hopi Hari promove ‘Hora do Horror’ até novembro; confira outros passeios

Hora do Horror 2019

Mais de 150 atores e bailarinos participam das noites temáticas do parque Hopi Hari, divididos entre túneis, palcos e regiões com decoração e enredo inspirados no apocalipse. Durante o dia, o parque funciona normalmente, sempre a partir das 11h; após as 18h30, o local assume o clima de terror, com um show principal, composto por luzes e efeitos especiais, seguido por uma balada eletrônica. Rod. dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo, 4210-4000. 5ª a dom., 11h/20h30. R$ 129,90/R$ 149,90. Até 3/11. Vendas pelo site: www.hopihari.com.br

1º Encontro de Práticas Corporais

Atividades de ioga, dança, pilates e práticas chinesas compõem a programação, organizada no Sesc Avenida Paulista. O 3º andar, por exemplo, recebe o ‘Yoga para Crianças’ nesta 6ª (30), às 10h10; e no sábado (31) e domingo (1º), às 11h – não é necessário retirar ingresso. Outra opção é a atividade ‘Yoga e Música ao Vivo’, conduzida por Érica Navarro na 6ª (30), às 9h, e no sábado (31), às 10h10, na Praça. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, Bela Vista, 3170-0800. 6ª (30) a dom. (1º). Grátis. Inf.: bit.ly/SescConecte

BA-TA-LHA

A 12ª edição do projeto conta com apresentações de dança em estilos de várias partes do mundo, como balé, forró e hip hop. Serão organizados duelos entre grupos como Cisne Negro Cia. de Dança, 3ª Categoria e Fragmento Urbano. A apresentação será comandada pela rapper e MC Preta Rara e a discotecagem pela DJ Simoníssima. 120 min. Sesc 24 de Maio. Ginástica (10º andar). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (31), 19h; dom. (1º), 17h. Grátis.

Caminho do Queijo Artesanal Paulista

A 3ª edição, no centro cultural B_arco, reúne oito produtores, como a Fazenda Atalaia, a Fazenda Santa Luzia e a Leiteria Santa Paula. Na feira, é possível provar queijos frescos e curados de leite de vaca, ovelha e búfala, produzidos a partir de receitas originais ou inspirados em clássicos da escola europeia. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros. Sáb. (31), 10h/18h. Grátis.

Casa Aberta

A 4ª edição reúne workshops, oficinas e palestras por todas as unidades do Senac, como o bate-papo com Xico Sá, às 10h, na unidade Tatuapé (R. Cel. Luiz Americano, 130). Outro destaque é a palestra com o cantor Criolo sobre a cultura do rap e sua influência na educação – na unidade Penha (R. Francisco Coimbra, 403), às 14h. Para participar das atividades, basta fazer a inscrição no site do evento. Sáb. (31), 10h/16h. Grátis. Inf.: www.sp.senac.br/casaaberta

Foodspot

O festival ao ar livre, no Boulevard do shopping Iguatemi, terá pratos e bebidas por até R$ 24. Entre as estações estão Matilda Lanches, Più e Hot Pork. A programação inclui atividades para as crianças e atrações musicais. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano. Sáb. (31) e dom. (1º), 12h/21h. R$ 15 (até 12 anos, grátis).

inFINITO

O festival reúne atrações para discutir a morte a partir de várias perspectivas e ocupa espaços como Unibes Cultural e o cinema Petra Belas Artes. Um dos destaques é a edição especial do Cineclube da Morte, no Belas Artes, com sessão do filme ‘A Partida Final’ (2018) – na 3ª (3), às 19h30 (é necessário retirar ingresso uma hora antes). Na história, pacientes terminais conhecem médicos, enfermeiros e assistentes sociais que trabalham para mudar a percepção sobre a vida e a morte de seus pacientes, familiares e amigos. Espetáculos teatrais e palestras completam a programação. 3ª (3) a 8/9. Inf.: festivalinfinito.etc.br

Rikuday – Festival de Dança e Arte Judaica

Mais de 30 grupos se apresentam na 4ª edição do festival. A partir das 11h30, grupos infantis apresentam shows de dança. Às 15h, será organizada a ‘Harkadá’, tradicional dança de roda israelense. Foodtrucks e foodbikes integram as opções gastronômicas. Pça. Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros. Dom. (1º), 11h/19h. Grátis (pede-se a doação de livros não didáticos para crianças).

