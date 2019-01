Holy Burger prepara novos sanduíches; e outras dicas de quitutes na capital paulista

+ O Holy Burger completa quatro anos com estreias no cardápio. Entre as novas pedidas, o ‘Super Duper’ (foto) é montado com um ou dois discos de carne de 100 gramas cada, catchup de curry da casa, picles caseiro e cebola roxa (R$ 25/R$ 35). R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.).

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Bendito Café

O espaço charmoso e colorido fica ao lado do spa L’Occitane, nos Jardins. Elaborado com um blend de grãos, o café da casa é preparado com diferentes métodos de extração e usado em bebidas quentes e geladas. Doce e com baixa acidez, o café coado na xícara (R$ 10,50) vai bem com os bolos fofinhos, como o de tangerina (R$ 9,80), e também com os recheados, como o molhadinho de prestígio (R$ 15,90). No balcão, há ainda croissant (R$ 11,50), diferentes pãezinhos e sanduíches. R. Bela Cintra, 2.023, Jd. Paulista, 2729-3510. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca. Uma das pedidas é o ‘Leite de Amêndoas Toffee Macchiato’ (R$ 12,25), preparado também na versão gelado, com essência de toffee nut, leite de amêndoas, gelo e expresso, finalizado com calda mocha e caramelo. Já o tradicional ‘Frappuccino de Morango’ sai por R$ 14,65. Da linha de sobremesas, a dica é o bolo ‘Red Velvet’, com recheio à base de cream cheese (R$ 12,50). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2544. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Docerias

Dona Doceira

Em uma casinha de vila, um balcão dos anos 1950 exibe os quitutes típicos do receituário goiano, que são a especialidade da confeiteira Adriana Lira. Entre eles, as flores de coco (R$ 7), o pastelinho (R$ 3,50) e o limãozinho (R$ 4,50) recheado com doce de leite caseiro. Para provar vários deles, a pedida é o ‘Café da Tarde Goiano’ (R$ 70), com café coado, doces, compotas, biscoitos de queijo e pamonha. R. Tabapuã, 838, Itaim Bibi, 2157-6114. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

B.Lem Portuguese Bakery

A padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou creme de ovos (R$ 9,90, cada). Na dúvida, prove os dois e o bom pastel de Belém (R$ 7,90). Entre os pães de fermentação natural, leve o alentejano (R$ 6) e o de azeitonas (R$ 10). R. Afonso Braz, 400, V. Nova Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padaria Aracaju

O pastel de Belém (R$ 4,80) é uma das ‘perdições’ da padaria fundada por portugueses. Se possível, prove o doce ainda quente, recém-saído do forno. Aproveite também para matar as saudades das rabanadas, que são feitas diariamente (R$ 3,20, cada). Outro carro-chefe é o pão australiano (R$ 5,20), à base de cacau e malte, com manteiga na chapa. R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857. 6h/22h (sáb. e dom., 7h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Arabin Esfihas

O beirute tradicional, de rosbife, é feito com salada de alface, tomate, maionese, presunto e queijo (R$ 29,90/R$ 38,95). Na seção de esfihas abertas, peça a tradicional de carne (R$ 5,95). R. Aratãs, 697, Moema, 5093-1818. 15h30/23h30 (6ª e sáb., 11h30/0h30; dom., 11h30/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Table

O conceito, inspirado em casas de Londres e Berlim, é simples: o cliente escolhe o que vai no lanche, paga R$ 29 e come em uma grande mesa comunitária. Tudo é feito na casa: o pão tipo brioche, a maionese, o catchup, o bacon, o picles e o suculento hambúrguer de 180 gramas, preparado numa grelha de ferro sobre carvão. Há ainda uma versão do smash burguer, mais fininho, com 100 gramas (R$ 24). Não dispense a batata frita com alecrim e alho (R$ 10,50). R. Gabriele D’Annunzio, 1.331, Campo Belo, 2478-4055. 19h/23h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nox Sanduíche Bar

Misto de lanchonete e bar, traz no cardápio uma variedade de sanduíches para quem quer fugir do tradicional pão, carne e queijo. Além do ‘Nox Burger’, com bacon, cheddar e cebola caramelizada (R$ 28), vale provar o ‘Nox Dog’ (R$ 21), montado no pão de leite, com salsicha artesanal, molho de tomate, maionese verde, queijo estepe e batata palha. Já o ‘Veggie’ (R$ 28) leva hambúrguer à base de grão-de-bico, abobrinha e alho-poró, na companhia de queijo estepe, alface, tomate e maionese verde, no pão de brioche. R. Cotoxó, 404, Pompeia, 3675-2745. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Soroko

É a sorveteria oficial dos veganos. Dos 40 sabores feitos artesanalmente, de 13 a 20 não levam ingredientes de origem animal. No salão simples, experimente os gelados de banana caramelizada, chocolate, flocos, limão, manga e maracujá. Outros sabores se revezam nas geladeiras, caso do beijinho e do chocolate com amêndoas (R$ 60, o quilo). R. Augusta, 305, Consolação, 3258-8939. 12h/22h. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Trevisi

Feitos artesanalmente, os gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 12/R$ 18, no copinho). Depois de escolher – também há bolo, cafés e drinques à base de sorvete – acomode-se no salão do fundo, com um cantinho para as crianças. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Desfrutti

Em clima praiano, serve sucos espessos e bem batidos. O refrescante suco de manga com gengibre custa R$ 11,90 (400 ml). Prove também os sucos de morango, caju, maçã ou coco (R$ 10,90). Especialidade da casa, os cremes de frutas são ótimos, assim como o açaí na tigela (R$ 21,90, 300 ml). Para aplacar a fome, serve saladas, grelhados, wraps, crepes e sanduíches, como o de frango (R$ 19,90). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1.219, Itaim Bibi, 3168-1441. 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.