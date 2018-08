‘Hilda Hilst Pede Contato’ e ‘Ana e Vitória’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

Ana e Vitória

(Brasil/2018, 115 min.) – Comédia musical. Dir. Matheus Souza. Com Ana Caetano, Vitória Falcão, Victor Lamoglia. Rio de Janeiro. Ana e Vitória já haviam estudado juntas, mas se aproximam de fato em uma festa realizada na pequena Araguaína, no Tocantins. Após se apresentar no evento, Ana fica impressionada com a cantoria de Vitória, numa roda de violão. Logo surge a ideia de gravarem algo juntas. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Café

(Caffè, Bélgica-China-Itália/2016, 110 min.) – Drama. Dir. Cristiano Bortone. Com Hichem Yacoubi, Dario Aita, Fangsheng Lu. Baristas dizem que o café tem três sabores: amargo, azedo e perfumado. Na trama, em diferentes partes do mundo, histórias independentes são conectadas por essa bebida. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Caso do Homem Errado

(Brasil/2017, 77 min.) – Documentário. Dir. Camila de Moraes. Com Ronaldo Bernardi, Juçara Pinto. A história de Júlio César de Melo Pinto, operário negro que foi executado em Porto Alegre pela Brigada Militar, nos anos 1980. A trama é contada por meio de depoimentos, como o de Ronaldo Bernardi, fotógrafo que fez as imagens que tornaram o caso conhecido, e o de Juçara Pinto, viúva do homem. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

De Carona para o Amor

(Tout le Monde Debout, França/2018, 109 min.) – Comédia. Dir. Franck Dubosc. Com Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein. Jocelyn é um empresário bem-sucedido, egoísta e sempre disposto a inventar mentiras para tirar vantagem de tudo. Um dia, ele resolve seduzir uma bela mulher, fingindo ter uma deficiência. No entanto, fica mais difícil sustentar a farsa quando ele é apresentado à nova cunhada, que é realmente deficiente. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Desmonte do Monte

(Brasil/2017, 85 min.) – Documentário. Dir. Sinai Sganzerla. Com Helena Ignêz, Negro Leo, Marcos Alvisi. A Colina Sagrada, que depois recebeu o nome de Morro do Castelo, foi o local escolhido pelos portugueses para a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Apesar de toda a sua relevância, o local foi destruído por reformas urbanísticas que visavam promover uma especulação imobiliária na região. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Hilda Hilst Pede Contato

(Brasil/2018, 75 min.) – Documentário. Dir. Gabriela Greeb. Com Luciana Domschke, Hilda Hilst, Lygia Fagundes Telles. Hilda Hilst, poeta falecida em 2004, volta para a chácara onde vivia em Campinas e convida intelectuais, poetas e amigos para um encontro, cujo objetivo é estabelecer contato entre os vivos e os mortos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Mamma Mia! – Lá Vamos Nós de Novo

(Mamma Mia! Here We Go Again, Estados Unidos/2018, 114 min.) – Comédia musical. Dir. Ol Parker. Com Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep. Um ano após a morte da mãe, Sophie está prestes a reinaugurar o hotel de sua genitora. Assim, convida seus três ‘pais’: Harry, Sam e Bill. E o reencontro servirá para desenterrar memórias sobre a juventude dos anos 1970. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

O Nome da Morte

(Brasil/2017, 100 min.) – Drama. Dir. Henrique Goldman. Com Marco Pigossi, Fabiula Nascimento, André Mattos. Júlio Santana é um pai de família, um homem caridoso, um exemplo para sua família e um orgulho para seus pais. No entanto, ele esconde uma identidade oculta sob essa fachada: na verdade, ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

A Outra História do Mundo

(Otra Historia del Mundo, Uruguai/2017, 105 min.) – Comédia dramática. Dir. Guillermo Casanova. Com César Troncoso, Roberto Suárez, Natalia Mikeliunas. Em um vilarejo uruguaio em plena ditadura, Milo e Esnal são dois amigos inconformados e criativos que resolvem se rebelar contra as regras rígidas instauradas pelo novo coronel local sequestrando seu bem mais precioso: uma coleção de anões de jardim. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Querido Embaixador

(Brasil/2017, 90 min.) – Biografia. Dir. Luiz Fernando Goulart. Com Alice Assef, Norival Rizzo, Miriam Mehler. Luiz Martins de Souza Dantas era o embaixador do Brasil na Itália até 1922, quando se transfere para Paris. Cercado de belas moças, o homem vive num cotidiano de luxo. Nesse contexto, começa a 2ª Guerra Mundial, e Luiz passa a viver uma realidade intensa, com tomada de decisões que realmente podem afetar a vida de todos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

