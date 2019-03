High Line Bar lança novos itens no cardápio; confira outras dicas

+ Batizado de ‘4 Estações’, o novo cardápio do High Line Bar, criado pela chef Cintia Fernandes, tem opções como o ‘Stingray Fish Balls’ (R$ 23,90; foto), croqueta cremosa de arraia com sour cream cítrico de laranja. R. Girassol, 144, V. Madalena, 3032-2934. 18h/últ. cliente (sáb., 15h/ últ. cliente; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Perro Libre

A cervejaria gaúcha abriu uma unidade na capital. Depois de carregar uma comanda com o valor que desejar, o visitante pode ir à parede do fundo, com 15 torneiras, e provar cervejas da marca, entre elas, a Pilsner Neo Pils (R$ 4,30, 100 ml). Para comer, vá de ‘Sandwich de Chola’ (R$ 30), com pernil de porco e temperos andinos. R. Cunha Gago, 83, Pinheiros, 3562-8070. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALTAS HORAS

Sutton

A filial do badalado clube de Barcelona mescla bar, restaurante e balada. O clima sofisticado é refletido no cardápio de drinques do bar. O ‘Sutton Club’ (R$ 49) leva conhaque Martell, licor Benédictine e de jabuticaba e espumante. Inspirada em baladas dos anos 1990, a pista de dança tem foco na música eletrônica. Com entrada paga, as festas vão das 22h às 5h30. Av. Brig. Faria Lima, 4.509, V. Nova Conceição, 5041-1533. 6ª, 20h/5h30; sáb., 12h/5h30. Entrada: R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas de pop rock ao vivo todos os dias. Aos domingos, o sertanejo esquenta o clima de paquera no balcão que divide o salão. O cardápio bem brasileiro inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 39,90) e, para beber, cervejas nacionais, como Original ou Budweiser (R$ 15,99) ou importadas (a partir R$ 26,50). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulista, 3071-4535. 18h/2h (3ª, 18h/1h; sáb. e dom., 16h/0h; fecha 2ª). Entrada: R$ 9/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Cerveja a Granel

Na cervejaria, você mesmo se serve após carregar um cartão de consumo e escolher um dos rótulos das torneiras. Eles mudam semanalmente e incluem sempre IPAs, além de opções como a Dark Neon (R$ 6,20, 100 ml), uma Sour. R. Barão de Tatuí, 402, V. Buarque, 2894-2149. 17h/23h (sáb., 13h/23h; dom., 13h/19h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

The Joy

Fica em frente ao Mackenzie e atrai universitários e veteranos na faixa dos 30 anos, principalmente dos cursos de direito e economia. O cardápio lista 10 a 12 tipos de chope, como Heineken (R$ 7, 330 ml), Brooklin (R$ 25, 473 ml) e o irlandês Guinness (R$ 25, 500 ml). Constam, ainda, mais de 150 rótulos de cervejas importadas. Entre os petiscos, prove o panini ‘Joy’ (R$ 28,90), recheado com carne-seca e muçarela. R. Maria Antônia, 330, V. Buarque, 3628-0690. 11h30/1h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Estônia

Localizado no subsolo do restaurante Ramona, o bar tem um grande banco de madeira que circunda o salão. Lá, cinco drinques autorais têm nomes de clássicos dos Stones. O ‘Sympathy for the Devil’ (R$ 28), com gim, pimentão vermelho, açúcar e limão, é boa pedida. O cardápio de petiscos é assinado por Bruno Fischetti. Uma boa opção é a porção de lula, com maionese picante e limão (R$ 38). Av. São Luís, 282, República, 3258-6385. 20h30/2h (fecha dom. a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

2ª Rota do Gim Nacional

O projeto lista vários bares paulistanos, que servem drinques exclusivos feitos com gim. No Axado Bar (R. Dep. Lacerda Franco, 478, Pinheiros), a receita do ‘Daszabelha’ (R$ 31) é feita com tônica, mel e pimenta rosa. No Guarita (R. Simão Álvares, 952, Pinheiros), o ‘Urucubaca’ (R$ 30) leva calda de urucum, taperebá, mix cítrico e arruda. Até 6/4.

BALADA

Clube dos 30

A festa é dedicada à programação nacional e internacional das rádios que tocam flashbacks. A playlist não deixa de fora trilhas sonoras famosas de filmes estilo ‘sessão da tarde’, com bandas como The Human League, Men At Work e Dire Straits. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (23), 22h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/C30Tok

Neon Lab

Músicas pop, rock, funk e black são o forte da festa, que também recebe atrações como maquiagens néon e com glitter. Lab Club. R. Augusta, 523, Consolação, 3159-1745. Sáb. (23), 23h/6h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/NeonLab

Rewind 80s

A balada une o colorido da new wave com o pós-punk, o synthpop e o pop rock. Sputnik Bar. Largo do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Dom. (17), 19h/1h. Grátis.

Valentina

A festa open bar serve drinques, cerveja, catuaba e destilados, com ritmos como rock, indie, black, brasilidades e funk divididos entre as duas pistas da casa. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Sáb. (23), 22h/6h. R$ 90. Inf.: bit.ly/Valent19

LEIA MAIS | Conheça 12 bares que estão dando cara nova à vida noturna da região central em São Paulo