‘Hellboy’ e ‘Aladdin’ estão entre as estreias da semana

Aladdin

(Aladdin, EUA/2019, 128 min.) – Aventura. Dir. Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott. O órfão Aladdin sobrevive de pequenos delitos, mas tem o coração tocado quando conhece a princesa Jasmine. Com a ajuda do Gênio, ele tenta conquistar o amor dela, mas o vilão Jafar faz de tudo para impedi-lo. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Brightburn – Filho das Trevas

(Brightburn, EUA/2019, 102 min) – Terror. Dir. David Yarovesky. Com Elizabeth Banks, David Denman, Jackson Dunn. Um bebê alienígena cai na propriedade rural de um casal que decide criá-lo como se fosse seu filho. Com o passar do tempo, eles percebem que a criança não é normal. É quando coisas estranhas começam a acontecer. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Caravaggio Roubado

(Una Storia Senza Nome, França, Itália/2018, 117 min.) – Suspense. Dir. Roberto Andò. Com Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassman, Laura Morante. Valéria trabalha para um importante roteirista de cinema. Quando ela recebe, de um estranho, um filme com o título ‘A História Sem Nome’, ela se vê envolta em um dos crimes mais famosos da história da arte: o roubo do quadro ‘Natività’, do pintor Caravaggio. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Costureira de Sonhos

(Sir, Índia – França/2018, 99 min.) – Romance. Dir. Rohena Gera. Com Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni. Ratna é uma empregada doméstica que trabalha para Ashwin, um jovem rico que acaba de terminar seu casamento. Enquanto acompanha a vida complicada do patrão, ela luta para realizar o sonho de se tornar uma costureira. 10 anos. Cinesala, Cinesesc, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural. Confira salas e horários de exibição

Hellboy

(Hellboy – Rise Of The Blood Queen, EUA/2019, 120 min.) – Ação. Dir. Neil Marshall. Com David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane. O herói dos quadrinhos se tornou um aliado dos adultos no combate a monstros e inimigos de todos os tipos. Desta vez, ele terá de enfrentar a temida bruxa Nimue, que pretende destruir o planeta. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Histórias Estranhas

(Brasil/2017, 74 min.) – Terror. Dir. Rodrigo Brandão, Kapel Furman, Taísa Ennes, Paulo Biscaia Filho, Claudio Ellovitch, Filipe Ferreira. Com Fernando Mantelli, Pitti Sgarbi, Carina Dias. Coletânea de oito contos que traz diferentes abordagens do terror. As histórias que fazem parte do projeto são ‘Ninguém’, ‘A Mão’, ‘Mulher Ltda’, ‘No Trovão, na Chuva ou na Tempestade’, ‘Os Enamorados’, ‘Invisível’, ‘Sete Minutos Para A Meia–Noite’ e ‘Apóstolos’. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Inferninho

(Brasil/2018, 82 min.) – Ação. Dir. Guto Parente e Pedro Diógenes. Com Yuri Yamamoto, Démick Lopes, Samya De Lavor. Deusimar comanda um bar que recebe figuras estranhas. É nele que ela conhece o marinheiro Jarbas, por quem se apaixona. O romance entre dois muda a relação da comerciante com o local. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Juíza

(RBG: Hero, Icon, Dissenter, Estados Unidos/2018, 98 min.) – Documentário. Dir. Betsy West,Julie Cohen (II). Com Ruth Bader Ginsburg, Gloria Steinem, Nina Totenberg. Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte Americana, sempre lutou pela proteção dos direitos das mulheres e conseguiu importantes vitórias pela igualdade de gênero. Livre. Confira salas e horários de exibição

Os Papéis de Aspern

(The Aspern Papers, Alemanha/2018, 91 min) – Drama. Dir. Julien Landais. Com Jonathan Rhys–Meyers, Vanessa Redgrave, Joely Richardson. Morton Vint é um jovem e ambicioso escritor fascinado pelo poeta Jeffrey Aspern. Obstinado a encontrar as cartas que Aspern escreveu para sua musa e amante, Juliana Bordereau, ele viaja a Veneza, onde conhece uma misteriosa idosa e sua sobrinha. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Tolkien

(Tolkien, EUA/2019, 112 min.) – Drama. Dir. Dome Karukoski. Com Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney. J.R.R. Tolkien é um jovem que encontra amor e inspiração na companhia de um grupo de amigos. Ao ser convocado para a Primeira Guerra Mundial, ele encontra o ambiente para criar obras como os seus famosos romances da Terra Média. 10 anos. Confira salas e horários de exibição