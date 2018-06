Dia de Cão: ‘bar’ serve cerveja, vinho e petiscos especiais para pets

Enfim, chega a sexta-feira. Com o calorzinho do verão, a vontade é sair por aí, curtir a cidade e até tomar uma cerveja. Mas, no Botecão, quem aproveita a bebida é seu animal de estimação. Para estrear esta coluna, levamos o cão Júpiter para conhecer o que é considerado o primeiro bar canino da cidade.

Inaugurado no ano passado, o espaço ao ar livre, localizado dentro do pet shop Pata Natural, na zona norte, serve cerveja (R$ 9,90, a garrafa) e vinho (R$ 14,90, a garrafa) feitos especialmente para os pets. Mas fique tranquilo – as bebidas, desenvolvidas pelo Grupo Ipet, não possuem teor alcoólico. São uma espécie de petisco líquido, uma alternativa aos tradicionais biscoitos. Rica em vitamina B, a Dog Beer vem nos sabores carne e frango. No dia da visita, a pedida foi a de carne.

Quando a garrafa chegou ao bar, das mãos do próprio dono da casa, Bruno Sorrentino, Júpiter já estava aguardando, ansiosamente, no balcão. O vira-lata não quis nem cheirar o conteúdo antes… Foi, literalmente, com sede ao pote. E, sozinho, tomou uma garrafa inteira. Só faltou brindar.

Para acompanhar as bebidas, o local também serve petiscos em formato de coxinha, picanha ou calabresa. Cada embalagem custa R$ 4,90. Nosso ‘cachorro-repórter’ provou a coxinha e adorou. Quem vê não imagina que ele poderia ser tão boêmio. A experiência foi divertida.

Pata Natural. Av. Águas de São Pedro, 167, metrô Parada Inglesa, 2501-8077. 9h/20h (sáb., 9h/16h; fecha dom.).