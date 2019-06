Hambúrguer na lata, do Dock Burger, e outras dicas de quitutes para provar na capital

+ Batizado de ‘O Rei Tá Dentro da Lata’ (R$ 37; foto), o sanduíche da vez no Dock Burger vem dentro da lata de queijo do reino – um dos ingredientes da receita, com hambúrguer de 160 gramas, maionese defumada, picles, cebola roxa, tomate e manteiga de ervas. É servido até 15/7. R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2478-8948. 12h/23h30 (fecha 2ª).

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Coffee Lab

O ‘laboratório’ da barista Isabela Raposeiras tem uma simpática mesa comunitária, mesinhas na varanda e no quintal. Atualmente, a casa trabalha com oito grãos especiais vindos de diferentes regiões do País. Prove o coado na Hario V60 (R$ 14), na companhia do bolo de milho (R$ 10) ou do brigadeiro de café (8). Para aquecer, a dica é o ‘Leite da Vovó’ (R$ 15), que traz o leite de baunilha bem cremoso com especiarias. Apesar de reduzido, o menu ainda reserva com boas pedidas, como o picadinho de carne cozida no café, em pão orgânico tostado com queijo (R$ 21), e o sorvete soft de café (R$ 11). R. Fradique Coutinho, 1340, V. Madalena, 3375-7400. 10h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Kazu Cake

Se não houver lugar nas mesas, seja paciente e foque na vitrine de doces. Ali repousam pérolas da confeitaria yogashi, a versão oriental da pâtisserie francesa, dos mais fofinhos ‘Chiffon Cakes’ (R$ 6,90, fatia; R$ 69, o bolo inteiro) aos mais crocantes e cremosos ‘Choux Creams’ (R$ 6,40/R$ 7,20). Vale provar também a versão do bolo de matchá (R$ 13,90, a fatia) e as tortinhas de chocolate belga (R$ 12,20) e de frutas (R$ 13,50). Em tempo: há um restaurante no térreo, que serve sushis e pratos quentes. R. Thomaz Gonzaga, 84/90, 1º andar, Liberdade, 3203-1588. 10h/21h (fecha 3ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Pati Piva

Da próxima vez que passar por uma das lojas, peça o cardápio de chás. Além do cafezinho, a doçaria serve diferentes versões da bebida, entre blends e aromatizados (R$ 18, o bule). Um dos mais apreciados é o ‘Pèrles de Jasmin Imperial’, um chá verde enrolado, que se abre durante a infusão (R$ 25, o bule). Para acompanhar, o menu traz mais do que ótimos brigadeiros, bem-casados e pães de mel. A seleção de quitutes para o chá inclui sanduichinhos, macarons, bolo e minidoces (R$ 65, para dois). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim, 3552-5670. 10h/22h (dom., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Grão Fino

Tudo é feito na casa, dos pães aos iogurtes e doces. Detalhe importante: sem glúten nem lactose. No salãozinho, chama a atenção a prateleira de pães. O ‘Rústico’ (R$ 21,20, o quilo) leva farinhas de arroz integral e de linhaça, semente de chia, figo e nozes. O cardápio também lista opções para o café da manhã e pratos para o almoço, como omelete (R$ 29,90, com salada). Para adoçar, vá de bolo de brigadeiro vegano (R$ 16,90, a fatia). R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062. 7h/20h (5ª a sáb., 7h/22h; dom. e fer., 8h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pace e Bene

O lugar é um misto de padaria e café com fornadas diárias de pães artesanais. Também serve sanduíches, torradas, doces e pratos rápidos, como massas e risotos. Para comer lá mesmo, prove a porção de ovos mexidos com creme de leite sobre fatia de pão (R$ 15) ou um dos sanduíches na baguete (R$ 20), como o que leva queijo brie, tomate seco e agrião. Até o fim de julho, vende quitutes da época como bolo de paçoca (R$ 12) e vinho quente (R$ 10). Para levar, a seleção de pães inclui as versões de café e chocolate, açaí com granola, azeitonas, integral e sete grãos (R$ 33, o quilo). R. Plínio de Morais, 440, Sumaré, 2367-5777. 8h/19h (dom., 9h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Creperia N’Areia

Simples e informal, tenta recriar a atmosfera praiana da matriz em Ilhabela, com cadeiras azuis, plantas e prancha de surfe. Feito ao estilo francês, com massa fininha, o crepe pode ganhar mais de 20 versões de recheios salgados, alguns à moda brasileira, como o de carne-seca e requeijão (R$ 31,50). Há também opções com camarão, frango, siri e queijos, além de crepes veganos e doces, como o ‘Crepe Suzette’ (R$ 27). O cardápio traz ainda saladas, açaí na tigela (R$ 16), vitaminas e sucos. R. Wisard, 179, V. Madalena, 3032-4790. 11h/23h (dom., 12h/19h; 2ª, 11h/17h30). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Cabana Burger

A casa tem atmosfera de bar, com música alta e salão rústico. Há boas sugestões de drinques, a exemplo do ‘Aperol Spritz’ (R$ 27). Mas a atração são os hambúrgueres. O ‘Cabana Burguer’ (R$ 21), vem com 100 gramas de carne, queijo americano, alface, tomate e molho da casa. Já o ‘Mushroom Burguer’ (R$ 32) leva hambúrguer de cogumelo recheado com cheddar, empanado e frito, alface, tomate e molho. A sobremesa da vez é o ‘Bão Dimais’ (R$19), sorvete de baunilha coberto com praliné de amendoim, caramelo e paçoca, à venda até 5/8. R. Oscar Freire, 56, Cerqueira César, 2638-2378. 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª a dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tuk Burguer

O nome vem de tuk-tuk, triciclo onde os sócios vendiam os sanduíches antes de abrir a hamburgueria. Os sanduíches são montados com pão amanteigado, mas firme. A carne vem na medida certa e não escorrega com os recheios. Além do trio pão, carne e queijo cheddar ou prato (R$ 22), há uma opção vegetariana, o ‘Bello Burguer’ (R$ 25), em que o disco de carne é substituído por um de cogumelos empanados, bem sequinho, que vem acompanhado de salada e cebola crispy. R. Cunha Gago, 854, Pinheiros, 3819-1029. 12h/23h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Da Pá Virada

Artesanais, os gelatos levam frutas frescas e nada de conservantes. Entre as boas pedidas, há criações como pera com queijo, café irlandês e requeijão com goiabada, além dos clássicos baunilha, morango, coco e chocolate (R$ 11/R$ 18). R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 2157-8800. 11h45/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.