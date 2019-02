‘Guerra Fria’ e ‘Se a Rua Beale Falasse’ estão entre as estreias da semana; confira a programação

Uma Aventura Lego 2

(The Lego Movie 2 – The Second Part, Estados Unidos/2019, 107 min.) – Animação. Dir. Mike Mitchell (V). Com Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett. Continuação de um grande sucesso dos cinemas, mostra o que acontece quando novos personagens, os invasores Lego Duplo, chegam do espaço e destroem tudo o que veem pela frente, causando grandes transtornos para Emmet e sua turma. Livre. Confira salas e horários de exibição

Escape Room

(Escape Room, Estados Unidos/2018, 100 min.) – Suspense. Dir. Adam Robitel. Com Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll. Seis jovens que não se conhecem são convidados para um experimento inusitado. Eles são trancados em uma sala repleta de enigmas e armadilhas. O prêmio, caso consigam escapar, é de 1 milhão de dólares. Mas logo eles vão perceber que os perigos são mais reais do que eles imaginavam. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Galã

(Brasil/2019, 97 min.) – Comédia. Dir. Francisco Ramalho Jr.. Com Thiago Fragoso, Luiz Henrique Nogueira, Fiuk. Júlio é um ator que faz de tudo para se firmar na carreira, porém, a maioria de suas tentativas costuma dar errado. Quando se vê disputando o papel de galã em uma novela com um jovem ator, decide recorrer ao irmão, um conhecido e recluso roteirista, com quem teve pouco contato durante a vida. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Guerra Fria

(Cold War, França/2018, 89 min.) – Drama. Dir. Pawel Pawlikowski. Com Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc. Wiktor e Zula, um músico experiente e uma jovem cantora, se conhecem nos anos 1950, durante a Guerra Fria. Durante 15 anos, dolorosos desencontros acontecem na vida do casal. Mas nem as turbulências políticas e as separações são capazes de mudar o sentimento deles. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Jovens Infelizes ou um Homem que Grita Não É um Urso que Dança

(Brasil/2017, 125 min.) – Ação. Dir. Thiago B. Mendoça. Com Nani de Oliveira, Kiko Dinucci, Carlos Francisco. Um grupo de artistas politicamente engajado vive em constante contestação de uma sociedade cada vez mais dividida. Morando na mesma casa, eles enfrentam dificuldades financeiras e tentam criar uma arte revolucionária capaz de enfrentar o sistema. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

No Portal da Eternidade

(At Eternitys Gate, Estados Unidos/2018, 110 min.) – Biografia. Dir. Julian Schnabel. Com Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac. Cinebiografia do pintor Vincent Van Gogh que aborda a fragilidade e as contradições da vida de um dos maiores pintores do mundo, que só conseguiu ter seu talento reconhecido após sua morte. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Se a Rua Beale Falasse

(If Beale Street Could Talk, EUA/2018, 120 min.) – Ação. Dir. Barry Jenkins. Com KiKi Layne, Stephan James, Regina King. Tish, uma jovem de 19 anos, luta para livrar da cadeia o amor da sua vida, Fonny, preso injustamente, acusado de um terrível crime. Grávida e lutando contra o racismo, ela espera vê-lo livre a tempo do nascimento de seu filho. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Vergel

(Vergel, Argentina/2017, 86 min) – Drama. Dir. Kris Niklison. Com Camila Morgado, Maricel Álvarez, Daniel Fanego. Uma brasileira espera o corpo do marido morto durante as férias do casal na Argentina. Na longa espera, ela começa a perder a noção do tempo e passa a viver fora da realidade. Ela encontra na vizinha alguém com quem dividir sua dor. 16 anos. Confira salas e horários de exibição