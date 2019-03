Green Nation tem atrações sobre sustentabilidade para crianças; confira outras dicas em São Paulo

+ O musical infantojuvenil Vamos Comprar um Poeta – inspirado no livro homônimo de Afonso Cruz –, se passa em uma cidade inventada, onde todos têm uma vida materialista e absolutamente racional. Tudo corre rigidamente numerado, calculado e contabilizado até que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, que não sai caro nem suja muito.

A partir daí, transformações estranhas começam a acontecer, como a observação da beleza e das borboletas e a valorização das pequenas coisas, das ações desinteressadas e dos abraços afetuosos. Com poesia, música e dança, o espetáculo tem direção de Duda Maia e adaptação de Clarice Lissovsky. Livre. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 30. Até 31/8.

+ Inspirada nas poesias de Manoel de Barros e no canto dos pássaros que vivem no campo e nas grandes cidades, a cantora e compositora Fê Lelot utiliza instrumentos de sopro, corda e percussão para despertar a imaginação dos pequeninos. O show Revoada mistura canções inéditas, do cancioneiro popular e cantigas de roda. A sonoplastia também passeia por sons distintos como de árvores e buzinas. Livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (24), 16h. Grátis.

+ Carmen, a Grande Pequena Notável apresenta a história de Carmen Miranda, um dos maiores símbolos da cultura brasileira em todo o mundo. A atriz Amanda Acosta dá vida à diva, mostrando sua chegada ao Brasil ainda menina, a primeira apresentação na rádio carioca Roquete Pinto, sua passagem pelo cinema nacional e o Cassino da Urca, os filmes de Hollywood… Livre. Teatro Itália. Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 28/4.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ Com oficinas, apresentações de teatro e filmes, o Green Nation reúne mais de 50 horas de atrações dedicadas ao universo da sustentabilidade. São experiências sensoriais e games interativos (foto), como o ‘Asa Delta’, uma viagem em realidade virtual por rios, lagoas e cachoeiras no Brasil. Outra atividade disponível no local é a ‘Pet Vira Pet’, instalação infantil que aborda temas como economia de água e redução do lixo no planeta. Parque Ibirapuera. Pavilhão das Culturas Brasileiras. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. A partir de 2ª (25). 9h/17h (4ª, 14h/17h; sáb. e dom., 10h/18h). Grátis. Até 31/3. Inf.: www.greennation.com.br

CINEMA

Cineminha

O projeto promove sessões de cinema para o público infantil. O filme da vez é o ‘Hotel Transilvânia’, de Genndy Tartakovsky. Na história, um jovem viajante descobre em plena Transilvânia um hotel de luxo povoado pelos maiores monstros da ficção, administrado pelo próprio Drácula. 91 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Sáb. (23), 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

TEATRO

Cora

Do Núcleo Caboclinhas, o espetáculo apresenta de forma lúdica a vida e a obra da poetisa Cora Coralina, com quatro atrizes que se revezam no papel de Cora. 55 min. Livre. Sesc Carmo. Sala de Múltiplo Uso 3 (40 lug.). R. do Carmo, 147, Sé, 3111-7000. 5ª (28), 15h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

O Dia em Que a Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas

Inspirada no livro de Keka Reis, a montagem marca a estreia de Thaís Medeiros como diretora. O enredo é composto pelos jovens Mia, Bereba e Jade. Ao encontrar um bilhete debaixo de sua carteira, Mia se tranca no banheiro para decidir o que fazer e percebe que nada mais será como antigamente. 55 min. 6 anos. Sesc Pinheiros. Teatro (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 14/4.

Escondida

O espetáculo da Cia. Auspiciosa é dirigido por Cristiana Ceschi e acompanha a trajetória de uma menina que acorda num reino onde nada tem nome. Sem saber como foi parar ali, ela descobre um garoto e uma bruxa e recebe deles três tarefas impossíveis como condição para se lembrar da história. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia dom. (24). Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 21/4.

Hoje o Escuro Vai Atrasar para que Possamos Conversar

Inspirado pelo romance ‘De Repente, Nas Profundezas do Bosque’, do israelense Amós Oz, o primeiro espetáculo infantil do Grupo XIX de Teatro apresenta um vilarejo onde não vive mais nenhum animal – todos fugiram da região e passaram a ser considerados seres quase mitológicos, lembrados apenas nas aulas da professora Rafaela. O mistério aumenta quando Luna, colega de Santi e Clara, também some do bosque após sofrer bullying. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (302 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 27/4.

O Pequeno Príncipe

Misturando técnicas de teatro com luz negra e manipulação de bonecos, o espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943. Morador do asteroide B-612, junto de uma rosa, alguns baobás e três vulcões, o Pequeno Príncipe acaba caindo no planeta Terra, no deserto do Saara, após se aventurar por novos mundos. Lá, ele conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus

Do coletivo O Bonde, o espetáculo conta a história do menino Abou, refugiado negro encontrado em uma mala de viagem tentando entrar em Ceuta, cidade autônoma da Espanha. A imaginação fértil do personagem e sua curiosidade tornam menos penosa a longa viagem rumo à Europa. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia sáb. (23). Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 14/4.

Vidma, a Menina Trança-rimas

Inspirada no livro ‘Caldeirão de Poemas 2’, de Tatiana Belinky, a montagem apresenta uma personagem que adora inventar poemas e é fascinada pelo mundo das bruxas. É assim que Vidma viaja para o outro lado do oceano. Com Núcleo da Caboclinhas. 50 min. Livre. Itaú Cultural. Sala Multiuso (70 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. e dom., 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 31/3.

PASSEIOS

Feira de Produtos Orgânicos

A feira livre reúne produtoras e agricultores que vendem alimentos plantados sem o uso de produtos químicos, como pesticidas. No local, o grupo Samba de Dandara apresenta ritmos afro-brasileiros às 15h30. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (24), 10h30/16h30. Grátis.

Festa da Fazenda

No Parque da Água Branca, o evento reúne música, comidinhas e touro mecânico. O local vende itens como feijão tropeiro, galinhada e milho, com ritmos de viola como trilha sonora e barraquinhas de artesanato. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, 3453-9574. Sáb. (23) e dom. (24), 9h/19h. Grátis.

Singulares

Organizado pelo Slam das Minas SP, o torneio é o primeiro composto apenas por mulheres, com participação de representantes de ‘batalhas de versos’ em várias partes do País. A disputa acompanha as apresentações de poesia com discursos sobre a luta contra o racismo, machismo e homofobia. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Dom. (24), 14h. Grátis.