‘Green Book – O Guia’ e ‘A Favorita’ estreiam esta semana em São Paulo; confira a programação

BTS World Tour: Love Yourself in Seoul

(BTS World Tour Love Yourself In Seoul, Coreia Do Sul/2018, 130 min.) – Musical. Dir. Big Hit Entertainment. Com J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-Joon Kim, Seok-Jin Kim, Tae-Hyung Kim,Ji-Min Park. Registro da disputada turnê mundial da banda coreana BTS no Estádio Olímpico de Seul no ano passado. As imagens reforçam a dimensão alcançada pelos sete rapazes membros do grupo de K-pop que se tornou um verdadeiro fenômeno internacional.

Creed II

(Creed II, – Estados Unidos/2018, 129 min.) – Drama. Dir. Steven Caple Jr.. Com Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. Adonis Creed segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe. Apesar de toda a desconfiança que o acompanha, ele conta com o apoio de Rocky. Para deixar tudo ainda mais difícil, ele terá com adversário um lutador que tem forte ligação com o passado de sua família.

Eu Sou Mais Eu

(Brasil/2018, 98 min.) – Comédia. Dir. Pedro Amorim. Com Kéfera Buchmann, Giovanna Lancellotti, João Côrtes. Camila Mendes é uma popstar arrogante que busca o sucesso a todo custo. Prestes a lançar uma nova música, ela é surpreendida com uma volta ao passado. É na adolescência novamente que ela encara questionamentos e se vê vítima de bullying. Cabeça, seu único amigo, se dispõe a ajudá-la encontrar seu verdadeiro eu.

A Favorita

(The Favourite, Estados Unidos – Reino Unido/2018, 119 min.) – Drama. Dir. Yórgos Lánthimos. Com Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman. Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, exerce sua influência na corte como confidente e amante secreta da Rainha Ana. Ela vê se posto ameaçado com a chegada de Abigail Masham, que logo se torna a queridinha da rainha. Sarah e Abigail, então, travam uma batalha feroz pelo poder.

Green Book – O Guia

(Green Book, Estados Unidos/2018, 0 min.) – Drama. Dir. Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Tony Lip precisa arrumar um trabalho após ver sua discoteca fechar as portas. É quando ele fica sabendo que um famoso pianista precisa de um segurança para acompanhá-lo em sua próxima turnê. De início, a relação dos dois se mostra conflituosa, mas, ao longo dos dias, um verdadeiro vínculo acaba surgindo durante a viagem.