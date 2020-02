Grande exposição sobre o Egito Antigo é uma das inaugurações da semana em São Paulo

Mais de 140 peças originais compõem nova exposição dedicada à história e ao modo de vida do Egito Antigo

O CCBB inaugura Egito Antigo: do Cotidiano à Eternidade, exposição com 140 peças originais vindas do Museu Egípcio de Turim, na Itália. Entre esculturas, pinturas, objetos litúrgicos, sarcófagos e até uma múmia humana, os itens ajudam a revelar ao público brasileiro aspectos da civilização que perdurou por quase 3 mil anos.

Para isso, a mostra, com curadoria de Pieter Tjabbes e Paolo Marini, é dividida em três núcleos. Vida Cotidiana reúne vídeos e fotografias de sítios arqueológicos, tumbas e outros objetos e adornos, que são apresentados em um ambiente de coloração amarela, para remeter à ligação dos egípcios com o sol, que nomeia sua principal divindade, e também ao ouro.

No núcleo Religião, o público entrará em um “templo” com tons de verde, que remete à cor do deus Osíris, rei dos mortos, e também à tonalidade do papiro. Nele, será possível desvendar aspectos ligados à magia e ao politeísmo dos egípcios, que acreditavam, inclusive, em deuses transfigurados em animais.

Já o núcleo Eternidade, marcado por iluminação azul escura, aborda as tradições funerárias e a crença na vida após a morte, com os diferentes tipos de tumbas e rituais de mumificação. Além dos três núcleos, uma seção interativa inclui vídeo com reconstrução em 3D de monumentos da região.

R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Inauguração: 4ª (19). 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 11/5.

