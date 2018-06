Gorillaz, Tim Bernardes e Bixiga 70 estão entre as opções de shows para o feriado prolongado

6ª (30)

BNegão Trio

Neste projeto, BNegão se apresenta ao lado de Pedro Selector e DJ Castro. Eles vão do dub jamaicano ao jazz, abrindo espaço para improvisos. A noite também tem show do baiano Hiran e discotecagem do coletivo Feminine Hi-Fi. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (30), 23h (abertura). R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Chico Buarque

O artista segue com a temporada do show ‘Caravanas’, baseado no álbum que lançou em 2017. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª e 6ª, 22h; sáb., 21h30; dom., 18h30. Temporada: até 1º/4 e de 12/4 a 22/4. R$ 200/

R$ 490 (esgotado nesta semana). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Gorillaz

Criada por Damon Albarn e Jamie Hewlett, a banda virtual existe há 20 anos. Nesta primeira vinda ao Brasil, o foco é o repertório do disco ‘Humanz’ (2017). Jockey Club (13.000 lug.). R. Dr. José Augusto de Queiróz, s/nº, portão 1, Cidade Jardim. 6ª (30), 21h (abertura dos portões, 16h). R$ 280/R$ 560. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Jojo Toddynho

Sensação do verão, a funkeira apresenta seu hit ‘Que Tiro Foi Esse?’. Villa Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. 6ª (30), 23h. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Letieres Leite Quinteto

Sob as influências percussivas de sua Orkestra Rumpilezz, o maestro baiano apresenta seu novo projeto, explorando o jazz e suas vertentes. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (30), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Rashid

Em show com participação especial de Luccas Carlos e Ellen Oléria, o rapper apresenta ‘Crise’ (2018), sétimo álbum de sua carreira. Ainda este ano, ele lançará o livro ‘Ideias que Rimam Mais que Palavras’. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (30), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (31)

Banda Black Rio

Lenda do soul nacional, a banda estreia uma série especial de shows. Nesta edição, o convidado é Rincon Sapiência. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (31), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bixiga 70

Influenciada pelo reggae e pelo afrobeat, a big band já se apresentou na Europa e nos Estados Unidos. No show, eles interpretam músicas representativas de sua discografia. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (31), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico Buarque

Leia mais acima

Eva Wilma

Com 65 anos de carreira, a atriz faz espetáculo musical. Ela relembra sua convivência com Inezita Barroso e Baden Powell, interpretando canções que eles lançaram. Johnnie Beat (violão), seu filho, e William Paiva (piano) a acompanham. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (31), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

Ao lado do violonista Alessandro Penezzi, a cantora interpreta clássicos de Dona Ivone Lara, que escreveu sucessos como ‘Sonho Meu’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (31), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Linn da Quebrada

A cantora, bailarina e performer lançou em 2017 o álbum ‘Pajubá’, definido como afro-funk-vogue. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (31), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lô Borges

Amigo de Milton Nascimento, ele apresenta o show ‘Nada Será Como Antes – Homenagem ao Bituca’. Ele relembra ‘O Trem Azul’ e outras canções marcantes. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (31), 18h e 21h; dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40 (sáb., 18h, e dom., esgotado). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Los Sebosos Postizos

Jorge du Peixe (vocal), Lúcio Maia (guitarras), Dengue (baixo) e Pupillo (bateria e percussão), da Nação Zumbi, formam o grupo que interpreta Jorge Ben Jor. O quarteto relê músicas de álbuns clássicos, caso de ‘A Tábua de Esmeralda’ (1974). Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (31), 23h. R$ 20/R$ 70. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Luan Santana

Comemorando dez anos de carreira, o sertanejo estreia a turnê ‘X Luan’. O show de sábado (31) é em formato de pista; o de domingo (1º), com mesas. Citibank Hall (3.875 lug. e 6.950 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (31), 22h; dom. (1º), 20h. R$ 100/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nomade Orquestra

Com influências de funk e jazz, a banda apresenta o repertório do segundo álbum, ‘Entre Mundos’, lançado no ano passado. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (31), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saulo Duarte

Radicado há dez anos em São Paulo, o paraense lança este ano seu primeiro disco solo. Ele faz show com Anelis Assumpção. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (31), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc. e Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

No álbum ‘Tu’ (2017), ela interpreta inéditas e músicas já gravadas em seus discos anteriores, com arranjos intimistas. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (31), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (1º)

Ayrton Montarroyos

Acompanhado pelo violonista Edmilson Capelupi, o cantor faz show em que interpreta músicas de seu primeiro álbum, que leva apenas seu nome. Ele também apresenta releituras de ‘Mar e Lua’ (Chico Buarque), ‘Brigas Nunca Mais’ (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) e ‘Galope’ (Gonzaguinha). Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Dom. (1º), 19h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Buarque

Leia mais acima

Fabiana Cozza

Leia mais acima

Lô Borges

Leia mais acima

Luan Santana

Leia mais acima

Lucas Santtana

Unindo música, cinema e literatura, o álbum ‘Modo Avião'(2017) é seu mais novo lançamento, que contou com colaboração do escritor J.P. Cuenca e do quadrinista Rafael Coutinho. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom (1º), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Alcina

Conhecida pelo sucesso de ‘Fio Maravilha’, a cantora relembra hits como ‘Prenda o Tadeu’ e ‘Bacurinha’. Músicas do álbum ‘Espírito de Tudo’ (2017), dedicado a Caetano Veloso, não ficam de fora. Centro Cultural Fiesp. Calçada. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (1º), 16h. Grátis.

Tim Bernardes

Ele lança o vinil de seu primeiro álbum solo, ‘Recomeçar’ (2017). Considerado pela crítica um dos melhores discos do ano passado, o trabalho tem faixas sobre desamor e esperança arranjadas pelo próprio artista. Além de canções autorais, ele interpreta músicas de Belchior e Gilberto Gil. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. ( 1º), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Leia mais acima

Especial

Viva Cuba Festival

A noite de encerramento do festival recebe o grupo TimbaHavana, orquestra formada por

12 músicos cubanos e brasileiros. A noite ainda conta com aula de dança, dançarinos e os DJs Thyago Carvalho e Rodrigo Piano. Bourbon Street (580 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (1º), 22h (abertura, 20h). R$ 40. Cc.: todos. Cd: todos.

Música Clássica

Fábio Zanon e Paulo Martelli

Show de lançamento do box com DVDs da série Movimento Violão, na edição de 2012. Os violonistas se apresentam acompanhados por uma orquestra regida por Cláudio Cruz. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (31), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de Marcos Arakaki, a orquestra lembra os 150 anos de Francisco Braga e os 100 anos de morte de Debussy interpretando suas obras. O programa é encerrado por ‘Stabat Mater’, de Francis Poulenc. O Coral Paulistano participa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (30), 20h; sáb. (31), 16h30. R$ 12/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Peleggi, Titinger e Coro da Osesp

Obras de Mozart, Beethoven e Gioacchino Rossini estão no programa do concerto, que tem regência de Valentina Peleggi. A soprano Camila Titinger e o Coro da Osesp participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (30), 20h30; sáb. (31), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.