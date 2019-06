Gilberto Gil, Roberta Sá e The Jesus and Mary Chain estão entre os shows da semana

6ª (21)

Art Popular

Para contar a história do samba, o grupo apresenta a encenação ‘Os Bambas’, em que cada integrante representa um membro do grupo fictício. Canções de Agepê, Adoniran Barbosa e outros compositores ganham releituras. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (21) e sáb. (22), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Carne Doce

A banda apresenta o terceiro álbum da carreira, ‘Tônus’ (2018), repleto de influências do rock e da música eletrônica. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (21), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico César

No show ‘Chico Trio’, o artista interpreta clássicos de seu repertório ao lado de Helinho Medeiros (acordeom) e Gledson Meira (bateria e percussão). Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 6ª (21), 22h30. R$ 40/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Felipe Cordeiro

‘Transpyra’ é o novo trabalho do artista paraense, que vai do pop ao tecnobrega. O trabalho tem 11 faixas, entre elas, ‘Sou Você’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (21), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

Em formato voz e violão, o cantor repassa músicas que marcaram sua carreira. ‘Saga’, ‘Adoração’ e ‘Roupa do Corpo’ ganham releituras. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (21), 20h30. R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hypnotic Brass Ensemble

Filhos do trompetista Phil Cohran formam o Hypnotic Brass Ensemble, que faz show da turnê ‘The Movement’. Mesclando sons de origem africana com o jazz tradicional, eles já colaboraram com Prince, Gorillaz e Snoop Dogg. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (21), 23h15. R$ 80/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nelson Ayres Big Band

O grupo do pianista e regente reúne 16 solistas, interpretando clássicos do jazz e da música brasileira. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (21), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Serginho Meriti

Autor de ‘Deixa a Vida me Levar’, sucesso na voz de Zeca Pagodinho, o sambista apresenta as músicas do álbum ‘Em Mãos’, lançado este ano. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (21) e sáb. (22), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (22)

Art Popular

Cumbia All Stars

Lucho Carrillo e Lucho Reyes estão entre os membros do grupo, com músicos que se dedicam ao ritmo da cumbia há mais de 40 anos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (22), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eduardo Lages

Maestro de Roberto Carlos há mais de 40 anos, ele mostra ao piano sucessos internacionais e clássicos do ‘Rei’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (22), 20h e 22h30. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gilberto Gil

O álbum ‘OK OK OK’ (2018) quebrou o jejum de oito anos sem trabalho de inéditas de Gilberto Gil. O cantor e compositor apresenta ‘Na Real’, ‘Sereno’, entre outras novidades. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (22), 22h. R$ 100/ R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ilú Obá De Min

O bloco afro apresenta o espetáculo ‘Negras Vozes – Tempos de Alakan’, que conta com a participação especial de Jéssica Gaspar e Juçara Marçal. Os tambores e a cultura africana dão o tom da encenação. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (22), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Larissa Luz

Uma das intérpretes de Elza Soares no musical ‘Elza’, a cantora lança ‘Trovão’, seu terceiro álbum solo. O trabalho mescla eletrônica e a sonoridade afro-brasileira. Russo Passapusso participa da apresentação. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Serginho Meriti

Domingo (23)

Hermeto Pascoal

Ao lado de Itiberê Zwarg (baixo), Jota P. (sopros), Fabio Pascoal (percussão), André Marques (piano) e Ajurinã Zwarg (bateria), o músico apresenta sua versatilidade de estilos. Entre 18h30 e 19h15, há ensaio aberto gratuito. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (23), 20h15. R$ 35/R$ 70. Cc.: todos. Cd: todos.

Larissa Luz

Roberta Sá

Ela lança o álbum ‘Giro’, com músicas inéditas de Gilberto Gil. A cantora é parceira do baiano em faixas como ‘Cantando as Horas’ e ‘Fogo de Palha’, esta também assinada por Bem Gil. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (23), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rita Benneditto

No show ‘Tecnomacumba’, a cantora une sons eletrônicos aos tambores do candomblé. Músicas de Jorge Ben Jor e Gilberto Gil estão no repertório. Sesc Ipiranga. Quintal. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (23), 16h. Grátis.

Toninho Horta

Ligado ao Clube da Esquina, o compositor e guitarrista celebra 50 anos de carreira. ‘Beijo Partido’ e ‘Segue em Paz’, parceria com Milton Nascimento, estão no show. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (23), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (25)

Alcione

Comemorando 45 anos de carreira, ela canta sucessos no show ‘Eu Sou a Marrom’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (25), 21h. R$ 100/R$ 120 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Roy Rogers

Considerado o rei do slide-guitar, o americano interpreta temas do blues e do rock, ao lado da banda The Delta Rhythm Kings. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (25), 21h30 (abertura, 21h). R$ 125/R$ 145. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (26)

Arrigo Barnabé

‘Claras e Crocodilos’ é o nome do show em que o artista, ícone da chamada Vanguarda Paulista, relê seu clássico álbum ‘Clara Crocodilo’ (1980). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (26), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Karol Conka

‘Ambulante’ é o segundo álbum da artista, que interpreta o repertório deste trabalho no show. ‘Kaça’ e ‘Vida que Vale’ são destaques. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (26), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (27)

Blitz

Conhecido por hits como ‘Você Não Soube me Amar’, o grupo apresenta o repertório do DVD ‘Blitz no Circo Voador’ (2017). Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (27), 21h30. R$ 60/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ed Motta

No show ‘Baile do Ed’, o artista interpreta grandes sucessos da carreira. ‘Baixo Rio’ e ‘Falso Milagre do Amor’ ganham releituras. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (27), 22h30 (abertura, 21h). R$ 65/R$ 120. Cc.: todos. Cd: todos.

Fundo de Quintal e Jorge Aragão

Os ícones do samba dividem a noite em shows distintos. Às 20h, Aragão relembra ‘Vou Festejar’ e outros sucessos. Na sequência, às 22h, o Fundo de Quintal mostra seu estilo, calcado no tantã, no repique de mão e no pandeiro. Allianz Parque Hall (6.353 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. 5ª (27), 18h (abertura dos portões). R$ 95/R$ 190. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Mauricio Pereira

Com produção de Gustavo Ruiz, ‘Outono no Sudeste’ é o seu sétimo álbum solo. O cantor e compositor apresenta crônicas do cotidiano em faixas como ‘Mulheres de Bengalas’ e ‘A Mais (Rubião Blues)’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (27), 21h (abertura). R$ 15/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Melim

Formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim, o grupo aposta no pop e no reggae. Nando Reis e Rubel participam do show. A noite é aberta por Tuia e Ana Vilela. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (27), 21h. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Moacyr Luz

‘Os Grandes Sambas da Bossa Nova’ é show em que o sambista estabelece relações entre o samba e a bossa nova, interpretando Noel Rosa, Vinicius de Moraes e outros compositores. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (27), 20h. R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sessa

Ex-integrante do grupo Garotas Suecas, o cantor e compositor lança o primeiro álbum solo, ‘Grandeza’. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (27), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

The Jesus and Mary Chain

O duo escocês faz apresentação em que comemora os dez anos do selo de shows Popload Gig. Um dos hits da dupla é ‘Just Like Honey’, incluída no filme ‘Encontros e Desencontros’ (2003). Tropical Butantã (2.450 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 5ª (27), 21h30 (abertura, 20h). R$ 240/R$ 360. Vendas pelo site: www.ticketload.com

Especial

Festival Dogma

O evento, que aposta na diversidade musical, conta com artistas de seis países, incluindo o Brasil. A banda Senyawa, da Indonésia, é uma das atrações, ao lado do produtor Yves Tumor, que se apresenta com Hirakish, cantor e ator de Nova Orleans. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (27), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jazz at Lincoln Center Orchestra com Wynton Marsalis

A big band dirigida pelo trompetista Wynton Marsalis apresenta, no domingo (23), no Sesc Itaquera, o concerto Vozes Visionárias: Mestres do Jazz. Os músicos brasileiros Ari Colares (percussão) e Nailor Proveta (saxofone e clarinete) participam. O mesmo show ocorre no Sesc Pinheiros hoje (21) e sábado (22), mas os ingressos estão esgotados. No domingo (23), às 18h30, o Sesc Pompeia recebe jam session com músicos da banda e convidados. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (23), 12h. Grátis.

Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (23), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Viva Dominguinhos!

Marcelo Jeneci, Eliana Pittman e Flávia Bittencourt homenageiam o compositor de ‘Eu Só Quero Um Xodó’, ‘Gostoso Demais’ e ‘Lamento Sertanejo’. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (24), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Alexandre Tharaud

O pianista francês se apresenta nesta temporada da Cultura Artística. Ele interpreta obras de Beethoven, Debussy, entre outros compositores. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (25) e 4ª (26), 21h. R$ 75/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Caso Makropulos

A soprano Eliane Coelho (foto acima) é protagonista da ópera do compositor checo Leos Janácek. A direção musical é de Ira Levin (EUA) e a direção cênica de André Heller-Lopes, que também assina os figurinos. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (21), 20h; dom. (23), 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elina Garanca

Pela primeira vez no Brasil, a mezzo-soprano Elina Garanca é atração do Mozarteum Brasileiro. A Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro acompanhará a cantora, sob regência de Constantine Orbelian. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (22) e 2ª (24), 21h. R$ 420/R$ 1.000. Vendas pelo site: www.mozarteum.org.br

Orquestra Bachiana Filarmônica

Sob regência de João Carlos Martins e Renato Yokota, a orquestra apresenta obras de Bach, Villa-Lobos, entre outros. O concerto tem participação de nomes como o tenor Jean Willian. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (23), 12h. R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Alsop e Szot

O barítono Paulo Szot participa do concerto, que tem regência de Marin Alsop. Obras compostas por Tchaikovski e Alexander Borodin estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (27) e 28/6, 20h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (27), 10h. R$ 15.

Osesp: Collins rege e toca Mozart

O clarinetista Michael Collins rege a orquestra e apresenta o ‘Concerto para Clarinete em Lá Maior’, composto por Mozart. Obras de autores como Joseph Haydn também estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (21), 20h30; sáb. (22), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.