Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso e Fafá de Belém estão entre os shows da semana

Hoje (12)

ÀTTØØXXÁ

O grupo mistura pagode baiano e batidas eletrônicas em show aberto pela banda OQuadro. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (12), 21h30 (abertura da casa, 20h30). R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cesar Camargo Mariano

O premiado pianista e arranjador se apresenta no formato de trio, relendo clássicos da música brasileira e internacional. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Hoje (12) e sáb. (13), 20h e 22h30. R$ 190/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Djavan

No ano passado, o cantor e compositor lançou o álbum ‘Vesúvio’, que agora chega ao palco. Além de canções como a faixa-título, ele interpreta ‘Esquinas’ e ‘Samurai’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Hoje (12) e sáb. (13), 22h. R$ 100/R$ 320. (esgotado).

Fafá de Belém

A cantora lança o álbum ‘Humana’, em que gravou músicas compostas por Letrux, Lulu Santos, entre outros. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fióti

Irmão de Emicida, ele apresenta as músicas do EP ‘Gente Bonita’ e a nova ‘Será que Eu me Permito’. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (12), 21h. R$ 14. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

LaBaq

No segundo álbum da carreira, ‘Lux’, a cantora e compositora aposta no experimental. Ela interpreta músicas em português, espanhol e inglês. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (12), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Gadú

No show ‘Pelle’, a cantora apresenta temas no formato voz e violão. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (12) e sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariana Aydar, Marcelo Jeneci e Felipe Cordeiro

Os amigos fazem show com hits do forró. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Hoje (12), 22h (show, 1h). R$ 40/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Orquestra Jabaquara

Comandada pelo maestro e produtor Xuxa Levy, a banda segue os moldes das big bands do século 20. Tulipa Ruiz participa da apresentação. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (12), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

Em show do álbum ‘Vale Quanto Pesa – Pérolas de Luiz Melodia’, o artista apresenta versões para clássicos do compositor. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Hoje (12), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Rael

Ao lado de dois músicos, o rapper apresenta show em que canta músicas de Vinicius de Moraes. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (12), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Semiorquestra

Apostando nos ritmos latinos e brasileiros, o grupo lança o álbum ‘Jogos e Quitutes’, o primeiro da carreira. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Hoje (12), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Sábado (13)

Ava Rocha

A cantora apresenta músicas do terceiro disco, ‘Trança’ (2018). O funk ‘Joana Dark’ é uma das faixas. Luiza Lian participa da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (13), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Belo

Interpretando hits como ‘Tua Boca’, o cantor faz o show ‘Belo In Concert’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (13), 22h. R$ 70/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cesar Camargo Mariano

Cida Moreira

A cantora e pianista apresenta o show ‘Canções para Tempos Incertos’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (13), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Cloud Nothings

Pela primeira vez na América do Sul, a banda americana destaca as músicas do quinto álbum, ‘Last Building Burning’. A noite é aberta por Lupe de Lupe e Eliminadorzinho. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (13), 17h (abertura). R$ 120 (R$ 70, com 1 kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Djavan

Edgar

O rapper apresenta músicas do álbum ‘Ultrassom’ (2018), produzido por Pupillo. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (13), 19h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Luiz Caldas e Saulo Fernandes

Os representantes da axé music estão juntos em show que vai relembrar grandes clássicos do carnaval baiano. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Gadú

Orishas

O trio cubano é conhecido por sua mescla de hip hop com sons caribenhos. Após um hiato de nove anos, a banda decidiu se reunir novamente e faz show baseado no álbum ‘Gourmet’. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (13), 21h30 (show, 1h). R$ 200/R$ 400. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Ritchie e Blacktie

O cantor Ritchie e o grupo Blacktie – formado por Fabio Tagliaferri (viola), Mario Manga (violoncelo) e Swami Jr. (baixo) – apresentam o show ‘Wild World – The Songs of Cat Stevens’, que antecipa o repertório do terceiro disco da banda, ainda em fase de produção. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (13), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiê

Em ‘Gaya’ (2017), seu quarto disco, a cantora e compositora aposta de vez na sonoridade pop, em faixas como ‘Mexeu Comigo’. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13), 16h. Grátis.

Tuyo

De Curitiba, o trio influenciado por pop e folk, apresenta músicas do disco ‘Pra Curar’, que saiu no ano passado. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (13), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Versão Brasileira

Interpretando sucessos, Gilberto Gil (foto à esq.) e Os Paralamas do Sucesso são as atrações da festa Versão Brasileira. Espaço das Américas (6.906 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566.

Sáb. (13), 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (14)

Bixiga 70

Influenciada pelo reggae e pelo afrobeat, a big band faz shows com músicas dos quatro álbuns da carreira. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (14), 19h30 e 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fafá de Belém

FingerFingerrr

Formado por Flavio Juliano e Ricardo Cifas, o duo lança o álbum ‘Mar’, transitando entre o punk e o eletrônico. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (14), 16h. Grátis.

Luiz Caldas e Saulo Fernandes

Maria Gadú

Socorro Lira

Em show com participação especial da escritora Maria Valéria Rezende, da acordeonista Cimara Fróis e da cantora Fabiana Cozza, ela lança o álbum ‘Cantos à Beira-Mar’. O trabalho tem canções autorais feitas a partir de poemas de Maria Firmina dos Reis. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (14), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (16)

Daniel

No show ‘Versões de Mim’, o cantor apresenta os grandes sucessos da carreira em novos arranjos. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 3ª (16) e 4ª (17), 21h. R$ 220/R$ 800. Cc.: todos. Cd.: todos.

Diogo Nogueira

Em show do projeto Batukada Boa, o cantor convida a Turma do Pagode. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (16), 21h (abertura). R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Minha História – Martinha

Nomes como Maria Alcina (foto), Wanderléa, Helio Flanders, Claudette Soares, Ayrton Montarroyos, Sérgio Reis, Agnaldo Rayol e Agnaldo Timóteo participam do show Minha História, em homenagem à compositora Martinha. Ela é a autora de ‘Eu Daria a Minha Vida’, sucesso de Roberto Carlos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 3ª (16), 21h. R$ 100. Vendas pelo site: www.sazarte.com

4ª (17)

Daniel

5ª (18)

Bell Marques e Saulo

Em shows distintos, os artistas passam pelos diversos ritmos que fazem a alegria da música baiana. Espaço das Américas (7.600 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (18), 23h30 (abertura, 21h). R$ 160/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Salem

Em noite com participação do amigo Arnaldo Antunes, o artista faz show com músicas de Raul Seixas. ‘Metamorfose Ambulante’, ‘Mosca na Sopa’ e ‘Maluco Beleza’ estão entre elas. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (18), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 65. Cc.: todos.

Filipe Catto

Ao lado dos violões de Pedro Sá e Luís Felipe de Lima, o artista faz show intimista com canções representativas da carreira. Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 5ª (18), 14h30. Grátis.

Gilsons

Formada por filho (José) e netos (Francisco e João) de Gilberto Gil, o grupo é influenciado por pop, rock e eletrônico. Neste show, eles recebem Preta Gil. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (18), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Donato

Parceiro de Chico Buarque e Gilberto Gil, o pianista interpreta temas marcantes dos mais de 60 anos de trajetória profissional. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (18), 20h e 22h30. R$ 140/R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Samuca e a Selva

No álbum ‘Tudo que Move É Sagrado’ (2018), o coletivo homenageia o compositor Ronaldo Bastos com releituras de suas canções. ‘Amor de Índio’, parceria com Beto Guedes, é uma delas. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (18), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Tássia Reis

A rapper faz o show de lançamento do primeiro vinil, ao lado de Weslei Rodrigo (baixo), Sintia Piccin (sax, flauta e apoio vocal), Jhow Produz (bateria) e do DJ 3D. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (18), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Feminino Encontros

Fabiana Cozza se apresenta hoje (12) no evento, que privilegia a representação feminina. Antes, às 17h, há roda de conversa. No sábado (13), é a vez de Linn da Quebrada. Centro de Culturas Negras do Jabaquara – Mãe Sylvia de Oxalá. R. Arsênio Tavolieri, 45, Jabaquara, 5011-2421. Hoje (12) e sáb. (13), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Red Bull Music Pulso

Participantes da ocupação musical, que apostam no rap, se apresentam. Entre eles estão DJ Nyack, Rappin Hood e Mayra Maldjian. Red Bull Station (350 lug). Pça. da Bandeira, 137. Sáb. (13), 17h. Grátis.

Música Clássica

Fabio Zanon

O violonista clássico apresenta temas tradicionais latino-americanos. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (13), 18h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Osesp: Stutzmann rege A Paixão Segundo São Mateus

Nathalie Stutzmann rege a obra de Bach em concerto com a participação de coros da Osesp. Martina Janková (soprano) e Aude Extrémo (contralto) estão entre os solistas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (13), 16h30; 2ª (15), 20h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

SPHarpFestival

Nando Araujo (13h) e Jonathan Faganello (18h) se apresentam hoje (12) na quarta edição do festival de harpas. Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. Hoje (12), 13h e 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).