Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, O Grande Encontro e New Order estão entre os nomes que fazem shows nesta semana

6ª (23)

Baby do Brasil

Em ‘Música Extravagante’, a cantora relembra sucessos e mostra composições ainda inéditas. Ney Matogrosso participa da apresentação. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (23), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Barro

O pernambucano faz show de lançamento do álbum ‘Somos’, o segundo da carreira. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (23), 21h. R$ 14. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Fabiana Cozza (A Dama Dourada)

No show, a cantora e o violonista Alessandro Penezzi interpretam clássicos de Dona Ivone Lara. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (23), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernanda Takai

‘O Tom da Takai’ (2018) é o disco em que a cantora, produzida por Roberto Menescal e Marcos Valle, interpreta músicas de Tom Jobim, como ‘Brigas Nunca Mais’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (23) e sáb. (24), 21h30. R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Johnny Hooker

Em ‘Maldito!’, seu primeiro show acústico, o cantor revisita clássicos de Caetano Veloso, David Bowie, entre outros. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (23), sáb. (24) e dom. (25), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Pupillo

Baterista que recentemente deixou a Nação Zumbi, o músico apresenta canções do antigo grupo e dos projetos 3 Na Massa, Sonantes e Almaz. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (23), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

Ele interpreta músicas do álbum ‘9 Sambas’, o quarto de sua carreira solo. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (23), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Thiago Ramil

‘EmFrente’ é o novo álbum do cantor e compositor gaúcho. Alexandre Kumpinski, do grupo Apanhador Só, também se apresenta. Casa do Baixo Augusta. R. Rêgo Freitas, 553, V. Buarque, 3129-7449. 6ª (23), 21h. R$ 30. Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Zeca Baleiro

No show ‘O Amor no Caos’, ele apresenta as músicas que farão parte de álbum previsto para ser lançado em 2019. Entre elas, uma parceria com Frejat, ‘Te Amei Ali’. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (23), 22h. R$ 80/R$ 180. Cc. e Cd.: todos.

Sábado (24)

Fabiana Cozza (Dos Santos)

Em show que integra a programação da Balada Literária, a cantora é dirigida por Elias Andreato. O coreógrafo e bailarino Rui Moreira participa. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (24), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernanda Takai

Golonka

O trio lança o DVD ‘Re-Transa’, uma releitura do álbum ‘Transa’ (1972), de Caetano Veloso. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (24), 22h (abertura). R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge Ben Jor

Depois de lançar, este ano, os singles ‘São Valentin’ e ‘Mete Goal’, ele apresenta sucessos da carreira em show da turnê ‘Salve Simpatia’. Allianz Parque Hall (7.225 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (24), 21h. R$ 120/R$ 280. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Johnny Hooker

Mãeana

Vocalista do grupo Tono, ela assumiu a persona de Mãeana em seu primeiro álbum solo, que tem inéditas de Adriana Calcanhotto e Caetano Veloso. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (24), 21h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Maíra Baldaia

Samba e rock fazem parte do som da cantora e compositora mineira, que lança o DVD ‘Mais’. Héloa e Bia Figueiredo participam do show. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (24), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Paulo Jobim e Mario Adnet

A dupla de arranjadores lança o CD e DVD ‘Jobim, Orquestra e Convidados’, com versões para músicas de Tom Jobim, pai de Paulo. Julia Vargas, Alfredo Del-Penho, Luís Pié e Dora Morelenbaum participam da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (24), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Racionais MC’s

O grupo de rap apresenta músicas marcantes dos 29 anos de carreira. Alt Niss e o rapper baiano Baco Exu dos Blues abrem a noite. Credicard Hall (6.947 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (24), 23h30. R$ 90/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sarah Brightman

A cantora, que estrelou musicais como ‘O Fantasma da Ópera’, apresenta o álbum ‘Hymn’, o primeiro em cinco anos. Espaço das Américas (3. 949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (24), 22h; dom. (25), 20h. R$ 300/R$ 900. Cc. e Cd.: todos.

Siba e Banda Eddie

Nesta edição do projeto Frequências, o foco é a música pernambucana. Siba apresenta show novo em que repassa toda sua carreira e a banda Eddie interpreta músicas do álbum ‘Mundo Engano’ (2018). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (24), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (25)

Camille Bertault

A cantora francesa apresenta o show do disco ‘Pas de Géant’. O título é uma alusão a ‘Giant Steps’, álbum clássico de John Coltrane. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (25), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Johnny Hooker

O Grande Encontro

Os amigos Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo dão sequência à turnê que comemora os 20 anos do projeto, que originalmente incluía também Zé Ramalho. ‘Banho de Cheiro’, ‘Ciranda da Rosa Vermelha’ e ‘Anunciação’ estão no show. Allianz Parque Hall (7.225 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Dom. (25), 20h. R$ 120/R$ 280. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Sarah Brightman

Samuca e a Selva

No álbum ‘Tudo que Move É Sagrado’, o coletivo homenageia o compositor Ronaldo Bastos com releituras de suas canções. ‘O Trem Azul’ e ‘Chuva de Prata’ são algumas delas. Liniker, Filipe Catto, Siba, Lenna Bahule, Coco de Oyá, Alfonsina, Mestre Nico e Victória Saavedra participam da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tika

Passando por rock e bossa nova, a cantora e compositora faz show de ‘Unwritable’ (2017). Otto e Romulo Fróes são parceiros de algumas canções. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (25), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

2ª (26)

Benzina

O guitarrista Edgard Scandurra, do Ira!, a baixista Sandra Coutinho e a baterista Michelle Abu apresentam o projeto que funde rock com eletrônica. O show tem participação especial de BNegão. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (26), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (27)

Claudette Soares e Alaíde Costa

Em show do CD ’60 Anos de Bossa Nova’, as cantoras interpretam temas compostos por João Gilberto, Chico Buarque, entre outros. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 3ª (27) e 30/11, 21h. Grátis.

Luciana Mello

No show ’60 Anos de Bossa Nova’, a cantora interpreta clássicos do estilo, além de canções gravadas em seus discos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (27), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (28)

Anna Setton

Cantora que acompanha Toquinho em shows, ela lança o primeiro álbum da carreira. Há regravações de músicas compostas por Caetano Veloso e Dorival Caymmi. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 4ª (28), 21h. R$ 140. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

DonaZica

Depois de anos apostando em seus trabalhos solo, Iara Rennó, Andréia Dias, Anelis Assumpção e os outros músicos que formavam o grupo, como Gustavo Ruiz, voltam a se reunir em show que comemora os 15 anos do álbum ‘Composição’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (28) e 5ª (29), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

New Order

Pioneira em fundir rock e música eletrônica, a banda inglesa faz show com clássicos como ‘Bizarre Love Triangle’. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (28), 22h (abertura, 19h30) . R$ 240/R$ 1.000. Cc. e Cd.: todos.

5ª (29)

DonaZica

Fabiana Cozza (Ay Amor!)

No show, a cantora homenageia o compositor Bola de Nieve, um dos mais importantes de Cuba. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (29), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gilberto Gil

Oito anos depois do último álbum de inéditas, ‘Fé na Festa’, Gilberto Gil (foto) volta aos palcos para o show de lançamento de ‘OK OK OK’. Algumas músicas são dedicadas a integrantes da família de Gil, como o neto Sereno e a bisneta Sol de Maria. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping.

R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (29), 21h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Baggios

Lançando o disco ‘Vulcão’, o trio de Sergipe continua fiel às influências do blues e da MPB. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (29), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thee Oh Sees

A banda de garage rock faz show do álbum ‘Smote Reverser’. Antes da apresentação, há show do Water Rats e DJ set do grupo Boogarins. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (29), 22h. R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Aniversário 33 Anos da 89

A 89FM celebra seu aniversário com apresentações de Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Nasi (Ira!), Supla, Andreas Kisser (Sepultura), entre outros. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (28), 19h. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Back a Yard Sessions

Na estreia, o baile de rocksteady e early reggae recebe a cantora e MC Barbara Bivolt e o rapper Rico Dalasam para interpretar clássicos dos anos 1960 e 1970. Kingston Club (600 lug.). R. Alvaro Anes, 97, Pinheiros, 2364-4231. 6ª (23), 23h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Café Society Soul Festival

O cantor americano Leon Beal abre na 4ª (28) o evento de soul. Influenciada pelo blues, JJ Thammes se apresenta na 5ª (29). Café Society (140 lug.). R. Amauri, 334, Itaim Bibi, 3071-4591. 4ª (28), 22h; 5ª (29), 22h30. R$ 80 (R$ 110, pacote dos dois shows). Cc. e Cd.: A, M e V.

Crespo Festival

Com line-up formado por artistas negros de Brasil, Angola, Moçambique e Haiti, o festival faz sua primeira edição. Liniker e os Caramelows se apresentam com participação de Xenia França e Anelis Assumpção. Selma Uamusse, Vox Sambou e Mel (ex-Banda UÓ) também estão escalados para o evento, que tem Monique Evelle como MC. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 6ª (23), 21h. R$ 30/R$ 80. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Feliz Natal Brasil – Believe

Nesta segunda edição do concerto, nomes como Chitãozinho e Xororó, Iza e Ludmilla se reúnem para interpretar canções natalinas. Cláudio Cruz rege a Orquestra Jovem de São Paulo. Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.267, Paraíso. 3ª (27), 21h. R$ 50/R$ 200. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Festival Fruuto

O evento dedicado a artistas e produtores, que ocorre nos três espaços do complexo Mundo Pensante, também inclui shows. Felipe Cordeiro e a banda Totonho e Os Cabra estão entre os nomes que se apresentam no festival. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (24), 17h (abertura). R$ 15/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Festival Mundo Pensante

Em sua nona edição, o evento recebe shows das cantoras Alessandra Leão (17h30), Luiza Lian (19h) e de Edgar (21h). Há também discotecagem, feira de vinil e encontro filosófico com Amauri Ferreira. Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (25), 15h. Grátis.

Festival TresPraUm

Tom Zé, Nomade Orquestra e o projeto Corte estão entre as atrações do evento. Associação Cultural Cecília. R. Vitorino Carmilo, 449, Barra Funda. Sáb. (24), 14h/22h. Grátis.

I Love the 90’s

O grupo C&C Music Factory, do hit ‘Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)’, é uma das atrações da festa que celebra os anos 1990. Snap e Black Box também se apresentam. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (24), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Red Bull Music Festival

O projeto é aberto com o evento Escutaê, hoje (23), na Praça do Patriarca. O grupo Rimas & Melodias, a rapper trans Rosa Luz, a cantora Yzalú, e Jéssica Caitano, influenciada por coco e hip hop, se apresentam. Pça. do Patriarca, s/nº, Sé. 6ª (23), 19h. Grátis.

Samsung E-Festival Instrumental

Sob regência de Edilson Ventureli, a Orquestra Juvenil Heliópolis apresenta grandes sucessos do rock. Frejat e Mazin Silva participam. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (25), 19h. Grátis.

SP Rock Show

Os grupos Sepultura (20h15) e Pavilhão 9 (18h45) estão entre os nomes que participam da primeira edição do evento. Vale do Anhangabaú. Dom. (25), 14h (abertura). Grátis.

Música Clássica

Andreas Borregaard e Quarteto Camargo Guarnieri

Apresentando-se com o grupo brasileiro, o acordeonista da Dinamarca interpreta peças feitas para ele em concerto do Festival Sesc de Música de Câmara. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carolin Widmann e Simon Lepper

A violinista alemã Carolin Widmann (foto) e o pianista inglês Simon Lepper encerram a temporada 2018 da Cultura Artística. Obras de autores como Bach e Debussy estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (27), 21h. R$ 75/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Petrobrás Sinfônica

Isaac Karabtchevsky rege a Orquestra Petrobrás Sinfônica em concerto com músicas de ‘The Dark Side of the Moon’ (1973), álbum clássico do Pink Floyd. Allianz Parque Hall (5.773 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 2ª (26), 20h30. R$ 100/R$ 260. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Osesp 60: Guerrero rege Bruckner

Giancarlo Guerrero rege a Osesp em concerto com a ‘Sinfonia nº 7 em Mi maior’, de Anton Bruckner. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (29) e 30/11, 20h30; 1º/12, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tallis Scholars

O grupo vocal inglês interpreta temas de compositores renascentistas e contemporâneos. Os concertos fazem parte do Festival Sesc de Música de Câmara. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos

Tesla Quartet e Ricardo Castro

Em concerto do Festival Sesc de Música de Câmara, o grupo americano e o pianista brasileiro interpretam Villa-Lobos e outros compositores. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (29), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.