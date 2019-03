Geraldo Azevedo e o inglês Passenger estão entre os artistas que fazem shows em São Paulo

6ª (8)

As Bahias e a Cozinha Mineira

No show ‘No Coração do Brasil’, o grupo faz uma ode à música brasileira. Canções de Adriana Calcanhotto, Dona Ivone Lara e Luiz Melodia estão no repertório. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (8) e sáb. (9), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carne Doce

A banda apresenta o terceiro álbum da carreira, ‘Tônus’ (2018), repleto de influências do rock e da música eletrônica. ‘Comida Amarga’ e ‘Besta’ estão no repertório do disco. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (8), 23h (abertura, 21h30). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Drik Barbosa

Integrante do coletivo Rimas & Melodias, ela apresenta as músicas do primeiro EP, ‘Espelho’ (2018), com toques de rap e R&B. Bia Ferreira, Yzalú e o grupo Slam das Minas participam do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (8), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geraldo Azevedo

Em show de lançamento do EP ‘É o Frevo, É o Brasil’, o artista passeia pelos ritmos tradicionais da folia nordestina. No show, ele também canta sucessos da carreira. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (8) e sáb. (9), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Costta e Moreno Veloso

A dupla interpreta as músicas do DVD ‘Meu Recôncavo’, com poemas de Mabel Velloso – irmã de Caetano Veloso e Maria Bethânia – musicados por Costta. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Simone Mazzer e Silvia Machete

No espetáculo ‘High Times’, as cantoras emulam a atmosfera de um cabaré para interpretar músicas de Beatles, Edith Piaf, entre outros grandes nomes da música. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (8) e sáb. (9), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

The Adicts

Na estrada desde os anos 1970, a banda punk tem visual inspirado em personagens do filme ‘Laranja Mecânica’ (1971). O álbum ‘And It Was So!’ (2017) é o mote deste show. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. 6ª (8), 22h (abertura, 20h). R$ 260/R$ 360 (meia-entrada com 1 kg de alimento não perecível). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Tim Blake

Ex-integrante da banda Gong, nome forte do space rock, o inglês apresenta músicas do grupo, de seu projeto solo Crystal Machine e do Hawkwind, com quem voltou a tocar em 2007. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (8), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Em nova turnê, a cantora apresenta músicas inéditas e outras já gravadas em seus álbuns de carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (8) e sáb. (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (9)

As Bahias e a Cozinha Mineira

Leia mais acima

Di Melo

Enquanto se prepara para lançar álbum gravado com músicos franceses, o músico pernambucano relembra músicas de seu primeiro e cultuado disco. Lançado em 1975, o trabalho tem músicas como ‘A Vida em Seus Métodos Diz Calma’. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (9), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fernando & Sorocaba

‘O Chamado da Floresta’ é o novo projeto audiovisual da dupla. ‘Zona de Risco’ e ‘Caminhão de Mudança’ estão entre as canções do repertório. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (9), 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geraldo Azevedo

Leia mais acima

Jessé Sadoc

O trompetista faz show em homenagem a Miles Davis. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (9), 20h e 22h30. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Donato

Prestes a comemorar 85 anos, o músico autor de clássicos como ‘A Paz’ (parceria com Gilberto Gil) recebe as cantoras Joyce Moreno, Paula Morelembaum e Wanda Sá no show ‘Nasci Para Bailar Com Elas’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paula Santisteban

A cantora lança o primeiro disco, produzido por Carlos Eduardo Miranda. Além de composições próprias em parceria com Eduardo Bologna (guitarra e direção musical), ela apresenta no show músicas de Lô Borges e Roberto Carlos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Simone Mazzer e Silvia Machete

Leia mais acima

Tulipa Ruiz

Leia mais acima

Domingo (10)

Anitta

Ela faz a ressaca de carnaval com seu Bloco das Poderosas. Espaço das Américas. Área externa (10.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (10), 18h. R$ 80/R$ 140. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

João Donato

Leia mais acima

Lulinha Alencar e Mestrinho

A dupla de sanfoneiros apresenta músicas do álbum ‘Tocante’ (2016), que celebra o legado de Dominguinhos. A cantora Mônica Salmaso participa. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Gross

Ex-integrante do grupo Cachorro Grande, ele mostra músicas de seu segundo álbum solo, ‘Chumbo e Pluma’ (2017). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (10), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Ná Ozzetti e José Miguel Wisnik

Amigos desde os anos 1980, eles interpretam as músicas do CD que gravaram em 2015. ‘Orfeu’ e ‘Sinais de Haikais’ estão no repertório. Jussara Silveira, Luiz Tatit, Sérgio Reze e Swami Jr. participam do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (10), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Passenger

Artista que abre apresentações de Ed Sheeran, o inglês faz show solo em São Paulo. Influenciado pelo folk, o cantor mostra músicas gravadas em seus dez álbuns. ‘Runaway’, o mais recente, saiu em 2018. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Dom. (10), 19h30. R$ 160/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Patrícia Bastos

Com influências de guitarrada, fado e embolada, ‘Zulusa’ (2013) é o quinto álbum da cantora paraense. Ela celebra o lançamento do trabalho no formato de vinil em show com participações de Zé Renato, Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro e Marcelo Pretto. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ricardo Vignini

Em show com participação de Socorro Lira e Tuco Marcondes, o violeiro lança o álbum ‘Viola de Lata’. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (10), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

2ª (11)

Carlos Pial

Misturando jazz, samba e maracatu, o percussionista faz show do DVD ‘Alquimia dos Sons’. Hamilton Pinheiro (baixo e direção musical), Pedro Almeida (bateria), Agilson Alcântara (guitarra), Misael Silvestre (teclado) e Westonny Rodrigues (trompete e flugelhorn) o acompanham. Ele também se apresenta na 4ª (13), às 21h no Tonton Jazz & Music (Al. dos Pamaris, 55, Moema). O ingresso custa R$ 30. Gerson da Conceição participa das duas apresentações. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (11), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (12)

Elza Soares

No recente álbum ‘Deus é Mulher’, a cantora volta a trabalhar com músicos da cena paulistana que participaram do disco ‘A Mulher do Fim do Mundo’ (2015). Músicas de Tulipa Ruiz e Pedro Luís estão no repertório. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (12), 21h. R$ 140/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (14)

Mônica Salmaso e Guinga

Após lançar o DVD ‘Corpo de Baile’, dedicado à obra de Paulo César Pinheiro e Guinga, ela faz show com o músico. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (14) e 15/3, 21h30. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Especial

Lóki 4.5

Com direção de Rodolfo Krieger, ex-baixista do grupo Cachorro Grande, o show comemora os 45 anos do primeiro disco solo de Arnaldo Baptista, ‘Lóki’. Krieger, Hélio Flanders, Cinnamon Tapes, Tatá Aeroplano e Thunderbird participam da apresentação. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (9), 19h. R$ 25. Cc: todos.

Cd.: todos.

Festival Mulher – Peru Brasil

Nesta primeira edição do evento, a peruana Martha Galdos faz releituras de clássicos de seu país como ‘El Tamalito’ e ‘Negra Presuntuosa’. Sebo Praia dos Livros. Av. Bernadino de Campos, 331, Paraíso, 3266-6917. Hoje (8), 21h30. R$ 15/R$ 18

Música Clássica

Coro Luther King

Em apresentação da série Concertos, o coral interpreta clássicos da música latino-americana compostos por nomes como Violeta Parra. Martinho Lutero Galati é o regente. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (9), 18h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fabio Zanon

O violonista brasileiro abre a Série de Violão Cultura Artística. Ele substitui o croata Zoran Dukic, que cancelou sua apresentação por questões pessoais. O programa do concerto não foi divulgado. Museu Brasileiro de Escultura (MuBE). Auditório (192 lug.). 3ª (12), 21h. R$ 75. Vendas pelo site: www.culturaartistica.com.br

Semana Camargo Guarnieri

Primeiro concerto da série em homenagem a Camargo Guarnieri. Isaac Karabtchevsky rege a Osesp, que interpreta temas do compositor. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (14), 19h30. Grátis (esgotado).