Gastronomia: uma seleção de sopas em restaurantes paulistanos

Com a chegada do frio, caldos e cremes ganham destaque no cardápio de restaurantes paulistanos

Por Lucas Lopes (especial para o Estado)

CAFFÈ CINO

O Caffè Cino tem menu de sopas à vontade (2ª a 6ª, 11h30/15h; R$ 25) com três sabores: abóbora; legumes; e uma receita surpresa criada pelo chef Rodrigo Mezadri, como a de tomate com gengibre (foto). Hilton. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin, 2845-0371. 6h/20h (5ª e 6ª, 6h/17h; sáb. e dom., 10h/18h).

VIA CASTELLI

O Via Castelli serve, até o fim do inverno, um bufê com quatro sabores por dia (R$ 35,90, à vontade). Entre eles, está o creme de cenoura com batata e alho-poró (foto). R. Martinico Prado, 341, Higienópolis, 3662-2999. 11h45/15h e 18h/0h (sáb. e dom., 11h45/23h30).

BRA.DO

Um dos atrativos do Bra.do é o ‘Creme da Estação’ (R$ 25). As opções mudam todo dia e incluem creme de ervilha (foto) e de abóbora com gengibre. R. Joaquim Antunes, 381, Pinheiros, 3061-9293. 12h/15h e 19h30/23h (5ª e 6ª, 12h/15h e 19h/0h; sáb. 12/0h; dom., 12h/17h).

RISTORANTINO

A aposta do Ristorantino é o ‘Crema de Funghi ao Forno’ (R$ 66; foto), criado pelo chef Henrique Schoendorfer. O creme de cogumelos é servido dentro de uma crosta de massa folhada. R. Dr. Mello Alves, 674, Cerqueira César, 3063-0977. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h/1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h).

BOLOGNA

Casa na Augusta que quase nunca para, a rotisseria Bologna serve mais de dez receitas de sopas

(R$ 25, cada). A de cebola gratinada (foto), feita com cebolas levemente adocicadas, manteiga e vinho tinto, é um dos destaques da casa. R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h (fecha 2ª, 0h/6h).