Gastronomia: restaurantes de diferentes gastronomias para o almoço de domingo

ALEMÃO

Konstanz

Misto de choperia e restaurante. Prove o ‘Chucrute Garnie’, com joelho e carré de porco, linguiça branca, kassler e salsichão (R$ 226, para três). Entre os petiscos, tem bolinho na cerveja (R$ 37, 9 unid.). Também serve salmão em crosta de amêndoa (R$ 93). Já a carta de cervejas especiais tem rótulos como Erdinger (R$ 31) e chope Bamberg (R$ 12). Av. Aratãs, 713, Moema, 5543-4813 (130 lug.). 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/18h). Cc. e Cd.: todos.

ÁRABE

Baruk

Tem salão amplo, com teto de vidro e mezanino. O cardápio lista receitas como a ‘Berinjela Baruk’ (R$ 39,90), com carne refogada à moda árabe, fatias de berinjela com molho branco e amêndoas torradas. Também serve rodízio com 17 opções de pratos frios e quentes, como salada fatuch, charuto de folha de uva e repolho e esfiha de carne (R$ 51,90/R$ 61,90). Al. Raja Gabaglia, 160, V. Olímpia, 3045-9999 (120 lug.). 12h/16h. Cc.: todos. Cd.: todos.



BRASILEIRO



Bolinha

Tradicional feijoada de São Paulo. Aos sábados, as filas são comuns. A porção bem servida custa R$ 80, de 3ª a 6ª. Já o rodízio sai por R$ 107 (ou R$ 134, nos fins de semana e feriados). A partir das 19h, casal paga apenas uma feijoada. No almoço, durante a semana, também há a opção de menu executivo com pratos da cozinha brasileira (R$ 39/R$ 70). Av. Cidade Jardim, 53, Jd. Europa, 3061-2010 (250 lug.). 11h30/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



Empório Nordestino

Ocupa uma espaçosa construção do século 19 e serve pratos nordestinos típicos, porém mais leves, adaptadas ao gosto paulistano. A carne de sol na brasa (R$ 98, para dois; R$ 109, para três) vem com arroz, vinagrete, feijão verde, purê de mandioca, mandioca frita e paçoca. Outra invenção da casa é o ‘Paraibana’, com carne de sol assada na manteiga de garrafa, queijo coalho, feijão tropeiro, macaxeira simples ou cozida, paçoca, arroz e vinagrete (R$ 116, para até três). Lgo. da Matriz de N. Senhora do Ó, 144, Freguesia do Ó, 3931-3101 (100 lug.). 11h30/15h30 e 17h30/23h (6ª e sáb., 11h30/0h; dom., 11h30/20h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

CARNES

Corrientes 348

A casa usa apenas cortes argentinos, em porções inteiras, de 600g, ou meia porção, de 300g. Destaque para o assado de tira (R$ 108, inteiro; R$ 79, meio) e para o ‘Lomito Light’, filé mignon com alho e abacaxi (R$ 138, inteiro; R$ 95, meio corte). Para acompanhá-los, peça o ‘Papatasso’ (R$ 39), batatas fritas ao murro com orégano. R. Dr. Mário Ferraz, 32, Jd. Europa, 3032-6348 (300 lug.). 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/21h30). Cc. e Cd.: todos.

Dinho’s

A churrascaria foi uma das pioneiras no ramo das casas finas, que assam ótimas carnes. O cardápio lista carnes maturadas como o ‘Prime Rib’ (R$ 210) e o t-bone (R$ 215). Às quartas-feiras e aos sábados no almoço, há bufê de feijoada (R$ 112). Às sextas-feiras, bufê de frutos do mar (R$ 198). Al. Santos, 45, Jd. Paulista, 3016-5333 (240 lug.). 11h30/15h30 e 19h/0h (6ª, 11h30/16h e 19h/0h; sáb., 11h30/0h; dom., 11h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Parrilla Ladrillo

As carnes, importadas da Argentina, são servidas no salão de pé-direito alto entre grandes janelas ou na varanda coberta. Além de bife de chorizo (R$ 95), o restaurante serve bife ancho (R$ 98), que pode ser acompanhado de porção de batata suflê (R$ 35). Para completar a refeição, prove a panqueca com doce de leite e sorvete (R$ 30). Av. Pavão, 454, Moema, 3562-6499 (90 lug.). 12h/15h30 e 18h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPANHOL

Los Molinos

A casa serve paellas saborosas, como a ‘Marinera’ (R$ 150, para dois) e a ‘Valenciana’ (R$ 140, para dois). O cardápio ainda lista camarões à provençal, com alho, salsinha e champignon (R$ 189, para dois). R. Vasconcelos Drummond, 526, Ipiranga, 2215-8211 (120 lug.). 12h/15h e 19h/22h15 (sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom. e fer., 12h/17h; 3ª e 4ª, 12h/ 15h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



GREGO

Myk

O nome faz referência a Mykonos, ilha grega que inspira o conceito do restaurante. O cardápio é mediterrâneo, mas não tão tipicamente grego. Há menu infantil e o atendimento é simpático. Entre as opções, há polvo grelhado com batatas (R$ 140), bacalhau assado com limão-siciliano, farinha de pão e cebola roxa sobre batata (R$ 120), e camarão-rosa grelhado (R$ 120). R. Peixoto Gomide, 1.972, Jd. Paulista, 2548-5391 (78 lug.). 12h/0h (5ª, 19h/0h; 6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ITALIANO

Cantina Gigio

O restaurante, famoso por suas porções generosas de comida cantineira tem música italiana ao vivo, nas noites de sexta-feira e sábado. O fusili à calabresa (R$ 184, para quatro) e o nhoque ao sugo (R$ 124, para quatro) estão entre os pratos mais pedidos. Serve também fettuccine gratinado com camarão e molho branco (R$ 234, para quatro). R. do Gasômetro, 254, Brás, 3228-2045 (240 lug.). 11h30/23h (6ª e sáb., 11h30/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.



Pecorino Bar e Trattoria

Esta casa com estilo cantineiro prepara receitas como o medalhão com penne gorgonzola (R$ 64) e o espaguete com camarão (R$ 69). Como entrada, peça a bruschetta de pecorino e presunto (R$ 43). Para beber, serve jarra de vinho com 500 ml (R$ 49). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.706, Jd. Paulista, 2339-2887 (74 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS



Sushi Yassu

Tradicional, a casa tem peixes frescos, saborosos e bem trabalhados. Entre as sugestões, há o ‘Sudako’, fatias de polvo com salada de pepino ao molho de vinagre (R$ 58). A casa também serve lula com shimeji na chapa (R$ 63). R. Thomaz Gonzaga, 98, Liberdade, 3209-6622 (70 lug.). 11h30/15h e 18h/23h (sáb. e fer., 12h/16h e 18h/23h30; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.



JUDAICO

Adi & Shoshi Delishop

Restaurante de comida judaica comandado pelo chef Nir Baruch. Comece pelo ‘Guefilte Fish’ (R$ 18), bolinho de peixe ao molho de raiz forte e beterraba, e siga com ‘Shpondra’ (R$ 29), costela refogada, acompanhada de férfale (macarrão judaico), kache (trigo sarraceno), homus e tahine (R$ 20), e o mussaka (R$ 32). De sobremesa, peça o ‘Crème Caramel’ (R$ 12). Às sextas-feiras, aos sábados e domingos, serve o ‘Tchulen’ (R$ 48), feijoada com feijão branco e carne bovina; e o falafel no prato (R$ 35), bolinhos de grão-de-bico com homus, berinjela, picles, salada picada e pão pita. R. Correia de Melo, 206, Bom Retiro, 3228-4774 (40 lug.). 12h/16h30 (fecha 2ª e fer.). Cc. e Cd.: M e V.

ORIENTAL



Taizan

O forte do restaurante são as receitas chinesas. Há opções como o linguado ao molho apimentado com pimentão e gengibre (R$ 129, para dois) e o frango com molho de gengibre e cebolinha (R$ 85, para dois). R. Galvão Bueno, 554, Liberdade, 3208-9498 (165 lug.). 11h/22h45 (dom. e fer., 11h/21h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PEIXES E FRUTOS DO MAR



República dos Camarões

O ambiente lembra uma churrascaria – amplo e com mesas espaçosas. Da cozinha saem pratos fartos, que podem ser divididos entre duas ou até três pessoas. Entre as opções está o ‘Camarão à Grega’ (R$ 210, para três), com muito queijo, batata palha, camarões graúdos e arroz à grega. Outra opção é o camarão com Catupiry (R$ 187, para dois). Av. Conde Frontin, 450, Tatuapé, 2293-4437 (105 lug.). 11h30/23h (6ª e sáb., até 23h30; dom., 11h30/21h; fer., 11h30/22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.