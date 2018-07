Gastronomia: novidades nos cardápios estão entre as dicas da semana em São Paulo

O Jamile, casa comandada pelo chef Henrique Fogaça, renovou suas opções de prato principal, entrada e sobremesa. A barriga de porco assada com purê de abóbora, páprica e picles de erva-doce (R$ 75; foto) é um dos destaques. De sobremesa, tem cheesecake com calda de maracujá e especiarias (R$ 25). R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005. 12h/15h e 20h/0h (6ª, 12h/15h e 20h/1h; sáb., 12h/16h e 20h/1h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h e 20h/23h45).

Com a volta do chef Leandro de Oliveira Xavier, o La Central tem novidades no menu. Entre elas, o ‘El Pulpo’ (R$ 76), tentáculos de polvo acompanhados de aioli e purê de batata doce com mole, típico molho mexicano com base de chocolate e especiarias; e o ‘Frango Rostizado’ (R$ 57), que leva molho de semente de abóbora. De sobremesa, tem a ‘Tarta de Almendra’ (R$ 22; foto), com base de abóbora amarela, cobertura de amêndoas e creme caseiro. Av. Ipiranga, 200, Centro, 3214-5360. 12h/15h30 e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h30).

NOVOS

VISTA RESTAURANTE

Localizado na cobertura do edifício que abriga o MAC USP, tem uma das vistas mais lindas da cidade. Autor de uma cozinha brasileira contemporânea, o chef da casa Marcelo Corrêa Bastos sugere bolinhos de siri (R$ 31), moqueca capixaba de peixe com camarão (R$ 81) e pato no tucupi (R$ 99). Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, V. Mariana, 97382-7261 (120 lug.). 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ÁRABE

ALMANARA

A unidade do Centro preserva a charmosa ambientação de 1950. A salada fatuche, com pimentão, folhas, rabanete, hortelã, pepino e tomate (R$ 39,90), a kafta (R$ 54,20, dois espetos) e a esfiha de carne (R$ 6,90) são boas pedidas do menu. R. Basílio da Gama, 70, República, 3257-7580 (112 lug.). 11h30/23h (dom., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ARMÊNIO

CASA GARABED

A casa representa a culinária armênia familiar, com várias gerações na direção do forno, onde são assadas na hora esfihas fininhas e com massa bem crocante (R$ 8,40, a de carne; R$ 14,20, a de pernil de cordeiro). Prove o quibe na coalhada (R$ 70), um dos pratos mais pedidos. R. José Margarido, 216, Santana, 2976-2750 (70 lug.). 12h/21h (fecha 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: todos.

BRASILEIRO

ESQUINA MOCOTÓ

Cozinha brasileira de autor e de produto. É o que faz chef Rodrigo Oliveira neste seu restaurante de cozinha contemporânea. Na seleção, há ‘Nhoca’ (R$ 48,90), nhoque de mandioca com legumes, tucupi e queijo de cabra; e paçoca de pato, com ovo caipira, vinagrete de feijão e linguiça defumada (R$ 58,90). Av. Nossa S. do Loreto, 1.108, Vl. Medeiros, 2949-7049 (72 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h/17h e 19h30/23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CARNES

SUJINHO BISTECA D’OURO

A casa bem simples lembra mais um bar e prepara bons churrascos. A bisteca é famosa (R$ 49,50, 600 g), mas também prepara bacalhau na brasa com brócolis e batatas cozidas (R$ 122,50, para dois) e salmão na brasa com arroz à grega e batata sauté (R$ 43,50). R. Consolação, 2.078, Consolação, 3154-5207 (350 lug.). 12h/5h. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

ESPANHOL

FUENTES

Grande, simples e ruidoso, tem cozinha boa com toques caseiros. Faz caldeirada com posta de badejo e frutos do mar, acompanhada por batata e grão-de-bico (R$ 210). O menu tem ainda a clássica ‘Paella Valenciana’ (R$ 270, para quatro pessoas), o Puchero, um cozido espanhol (R$ 76, para dois), e ‘Camarão à Moda’, empanado com catupiry, batata portuguesa e arroz (R$ 150, para dois). A carta de vinho lista mais de 20 rótulos (a partir de R$ 59). R. Dr. Melo Alves, 82, Cerqueira César, 3062-6572

(78 lug.). 11h/15h (5ª e 6ª, 11h/15h30; sáb., 11h30/23h30; dom., 11h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

FRANCÊS

LE VIN

Inspirado nos bistrôs parisienses, tem toalha xadrez, mesinhas na calçada e fotos de família penduradas nas paredes. No menu, especialidades francesas como o magret de pato com batatas gratinadas (R$ 96,80) e o steak tartare com fritas (R$ 68,20). Na casa ao lado funciona a pâtisserie. Al. Tietê, 184, Cerqueira César, 3081-3924 (100 lug.). 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., até 23h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

INDIANO

TANDOOR

Um restaurante com boa cozinha e preços honestos, que tira do forno tandoor assados e pães caprichados. Serve receitas como cordeiro com molho picante (R$ 65,90) e camarão ao curry (R$ 75,90). Um dos pratos mais pedidos é o ‘Murg Tikka Massala’, cubos de frango ao forno tandoor, com molho de tomate, cebola e especiarias (R$ 55,90). Como sobremesa, ‘Gulab Jamun’ , bolinhos de leite servido quente, com calda de essência de rosas (R$ 16). R. Doutor Rafael de Barros, 408, Paraíso, 3052-4380 (120 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h e 19h/22h;

2ª, 12h/16h e 19h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ITALIANO

ABBRACCIO

Tem ambiente descontraído, ruidoso e com luz baixa. O menu traz nove sugestões de massas, como o ‘Fettuccine Abbraccio’, com tiras de frango, cogumelo, ervilha, queijo pecorino e molho branco (R$ 49,90). Quem optar por frango, carne ou peixe (R$ 51,50/R$ 54,50) tem direito a um acompanhamento, mais salada ou sopa de entrada. Há ainda pizzas individuais, como a margherita (R$ 36). Dependendo do apetite, tudo pode ser compartilhado. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3842-8405 (300 lug.). 11h30/15h e 17h30/23h (5ª, 11h30/ 23h; 6ª, 11h30/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

ITIDAI

A casa com luminárias japonesas e tatames que acomodam até 12 pessoas trabalha com rodízio que inclui sushis, sashimis e pratos quentes (R$ 69, almoço de 2ª a 6ª; R$ 72, jantar de 2ª a 6ª; R$ 75, sáb., dom. e fer.); e pratos à la carte, como o combinado triplo, com prato quente, sushis e sashimis suficientes para duas pessoas (R$ 91). R. Thomaz Gonzaga, 70, Liberdade, 3207-3975 (60 lug.). 11h30/14h30 e 18h30/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h e 18h30/23h30; dom., 12h/16h30 e 18h30/22h; fecha 5ª). Cc.:D, M e V. Cd.: D, M e V.

NATURAL

BANANA VERDE

O menu executivo, com bufê de saladas, prato principal e sobremesa, custa R$ 49,50, no almoço de 3ª a 6ª. Nos fins de semana e feriados, sai por R$ 65,70. Entre os pratos servidos no jantar, tem o bobó de cogumelo shimeji com banana-da-terra e purê de cará com queijo meia cura (R$ 55,00). R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828 (62 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (sáb. e fer., 12h/23h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ORIENTAL

TANTRA

Aqui o ponto forte é o ambiente em estilo indiano. No cardápio, além dos tradicionais pratos apimentados indianos, a casa oferece o menu executivo no almoço por R$ 42,90. Nas opções à la carte, prove o filé mignon com morangos e pimenta por R$ 67,80. Jantar fins de semana e feriados (R$ 84,90). R. Chilon, 364, Vl. Olímpia, 3846-7112 (160 lug.). 12h/15h e 18h/0h (4ª e 5ª, até 1h; 6ª, até 2h; sáb., 13h/17h e 19h/2h;dom., 13h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PIZZARIA

PIZZERIA 18

Faz boas pizzas desde 1956, finas ou um pouco mais espessas. Entre as alternativas do cardápio, prove a ‘Rúcula’, com rúcula, tomate seco e muçarela (R$ 69), e a ‘Tomato à 18’, muçarela, tomate caqui e parmesão (R$ 67). Serve também uma versão com alcachofra (R$ 74). R. Marechal Hastinfilo de Moura, 93, Morumbi, 3739-0988 (340 lug.). 18h/0h (6ª e sáb., até 0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

PORTUGUÊS

BACALHOEIRO

Situado fora do eixo mais badalado da cidade, o restaurante é imponente. Entre as receitas inspiradas em várias regiões de Portugal, prove a alheira (R$ 28) de entrada. Prepara também o ‘Bacalhau Gomes de Sá’ (R$ 70), com lascas de bacalhau, batata e azeitonas verdes, e o ‘Bacalhau à Lagareiro’ (R$ 96,90). Finalize com o toucinho do céu (R$ 19,90). Tem espaço kids. R. Azevedo Soares, 1.580, Tatuapé, 2293-1010 (100 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (4ª e 5ª, até 23h30; 6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SUÍÇO

HELVÉTIA

Instalado no Clube Helvétia, monta bufê no almoço por R$ 35 (sáb. e fer., R$ 40; dom., R$ 46). No jantar, uma das opções à la carte é o filé mignon com molho de ervas e massa suíça (R$ 48). Também serve fondue de queijo (R$ 110, para duas pessoas) e raclette (R$ 85, 6ª e sáb.). Para a sobremesa, há abacaxi com Kirsh (R$ 24). Av. Indianópolis, 3.145, Indianópolis, 5581-8315 (130 lug.). 12h/15h e 18h30/22h (6ª, 12h/15h e 19h30/23h; sáb., 12h/16h e 19h30/23h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

VARIADA

INSALATA

Prepara boas versões de saladas, como a ‘Calamari’ (R$ 46 a grande), com folhas, tomate cereja, banana grelhada, lulas fatiadas e castanha-do-pará. Entre os pratos, peça o escalopinho de baby bife angus, acompanhado de espaguete com molho de tomate, muçarela de búfala e manjericão (R$ 50). Al. Campinas, 1.474, Jd. Paulista, 2308-9153 (120 lug.). 11h50/0h (sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h30; fer., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.