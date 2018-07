Gastronomia: evento com chefs no Shopping Villa Lobos está entre as novidades da semana

Até 3ª (17), o Shopping Villa Lobos promove o Cozinha Sem Fronteiras, projeto gastronômico que reúne sabores de várias partes do mundo, com degustações e workshops.

Na própria 3ª (17), às 20h, dentro do Cabana Burger, o chef da casa Felipe Carmelo recebe a especialista em comida mexicana Duda Mandel, da Taquería La Sabrosa (R$ 70). Juntos, eles montam um menu que mescla a culinária norte-americana com a mexicana.

Na mesma noite, haverá ainda degustação de cerveja artesanal com a sommelier da Blondine, Aline Pereira Gomes. Shopping Villa Lobos, Av. das Nações Unidas, 4.777,Alto de Pinheiros, 3024-3738. Vendas pelo site: www.foodpass.com.br

Confira roteiro com dicas de restaurantes:

NOVOS

Mensa

O nome da casa significa ‘conviver à mesa’, em latim, e traduz a proposta do chef Rafael Navarini. No salão estreito e despojado, mesas coladinhas dividem espaço com o bar e a cozinha aberta. Já o cardápio – autoral e sazonal – traz o ‘Menu Três Etapas’ (R$ 80). O cliente monta a refeição a partir de poucas opções de entrada, prato e sobremesa. Nas opções dos pratos principais, o shoulder grelhado na churrasqueira a carvão é servido com purê de cebola, abobrinha marinada e farofa de milho. Já o peixe vem sobre caruru, vinagrete de banana-da-terra e caldo de peixe. Adoce com a torta de abóbora com sorvete de manteiga queimada e farofa de pecã. A água filtrada é cortesia. R. Wisard, 88, V. Madalena, 3031-7536 (34 lug.). 20h/0h (sáb., 12h/16h e 20h/0h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ÁRABE

Falafel Malka

Como o próprio nome diz, a casa é especialista em falafel, o bolinho de grão-de-bico, favas e tahine, que pode ser servido no prato (R$ 28) ou como sanduíche no pão árabe (R$ 28). Serve também beirute de kafta (R$ 16) e o tradicional homus (R$ 25). R. José Paulino, 345, Bom Retiro, 3222-2157 (38 lug.). 10h/16h (sáb., 10h/ 15h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BRASILEIRO

Bolinha

Tradicional feijoada de São Paulo. Aos sábados, as filas são comuns. A porção bem servida custa R$ 75 (3ª a 6ª). Já o rodízio sai por R$ 99 ou R$ 125, nos fins de semana e feriados. A partir das 19h, casal paga apenas uma feijoada. No almoço, durante a semana, também há a opção de menu executivo com pratos da cozinha brasileira (R$ 39/R$ 45). Av. Cidade Jardim, 53, Jd. Europa, 3061-2010 (250 lug.). 11h30/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CARNES

Parrilla La Recoleta

Julio Escandar passou a infância em Buenos Aires e foi buscar inspiração na cidade para abrir seu restaurante. Instalado em uma casa dos anos 1930, tombada pelo patrimônio histórico, tem cardápio sucinto. Da grelha, saem bons cortes como ‘Ojo de Bife’ (R$ 97) e ‘La Recoleta’ (R$ 129). De 3ª a 6ª, também serve menu executivo, por R$ 49,90. R. Caiubi, 155, Perdizes, 2506-8007 (180 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

FRANCÊS

Philippe Bistrô

O chef Luis Philippe Vieira leva para a cozinha do restaurante a experiência adquirida em Paris. O cardápio combina pratos franceses como o magret de pato ao Porto (R$ 74) e o ‘Filé au Poivre’, servido com batata frita e alecrim (R$ 60) com opções contemporâneas, como o papelote de salmão ao molho de champanhe (R$ 59).R. Normandia, 103, Moema, 5532-0807 (32 lug.). 12h/17h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; 2ª e dom., 12h/16h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

ITALIANO

Fiorana

Funciona apenas no almoço, durante a semana. Casa simples e pequena, de cardápio conciso, mas que compensa encomendar alguns pratos com antecedência. Uma boa pedida é o espaguete ao pesto (R$ 30). Tem ainda a deliciosa lasanha (R$ 30), o ensopado de cordeiro (R$ 35) e risoto de legumes, que se reveza com o de champignon às quintas-feiras (R$ 30). Todo dia 29, serve o ‘Nhoque da Sorte’ (R$ 32). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 209, Bela Vista, 3283-0442 (50 lug.). 11h30/15h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

JAPONÊS

Tatá Sushi & Noodle Bar

Grandes lustres de papel de arroz estampados com ideogramas enfeitam o primeiro salão. Um dos destaques é o combinado de sashimi com 12 fatias (R$ 52). Da seleção de quentes, prove o Tempurá Udon (R$ 56), que traz a massa imersa em caldo aromático e escoltada por tempurá de camarão e legumes. Para os fãs de yakissoba, a massa feita na wok com filé mignon e vegetais custa R$ 40. R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi, 3078-2006 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (6ª e sáb., 12h/15h e 19h/0h; dom., 12h/16h e 19h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

JUDAICO

Adi & Shoshi Delishop

Restaurante de comida judaica comandado pelo chef Nir Baruch. Comece pelo ‘Guefilte Fish’ (R$ 18), bolinho de peixe ao molho de raiz forte e beterraba, e siga com ‘Shpondra’ (R$ 45), costela refogada acompanhada por férfale (macarrão judaico) e kache (trigo sarraceno), homus com tahine (R$ 25) e o mussaka (R$ 32). De sobremesa, peça o ‘Crème Caramel’ (R$ 10). Às sextas-feiras e aos sábados, serve a ‘Tchulent’ (R$ 45), feijoada com feijão branco e carne bovina e o falafel no prato (R$ 34), bolinhos de falafel, homus, berinjela, picles, salada picada e pão sírio. R. Correia de Melo, 206, Bom Retiro, 3228-4774 (40 lug.). 9h30/15h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

PIZZARIA

Piola

Serve pizzas de massa fina em um ambiente moderninho. Entre as mais pedidas, está a ‘Odessa’, de muçarela, queijo de cabra, cebolas caramelizadas e presunto cru (R$ 85, grande e R$ 52, pequena). Outra boa opção é a ‘Carbonara’, com muçarela, ovo, bacon, gran formaggio e salsinha (R$ 82, grande; R$ 49, pequena). Al. Lorena, 1.765, Jd Paulista, 3064-6570 (190 lug.). 18h/1h (6ª e sáb., até 2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PORTUGUÊS

Tasca do Zé e da Maria

A casa de alma portuguesa serve entradas como o Bacalhau à Beneditini (R$ 31). Já o bacalhau confitado (R$ 139) traz o peixe em posta, acompanhado de batatas com azeitonas e cebolinhas semi confitadas com alcaparras. O menu executivo, com entrada, prato e doces portugueses, custa R$ 67. R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3064-0107 (42 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/0h; e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADA

Nou

Trabalha com menu executivo no almoço de 2ª a 6ª, por R$ 45,90. No cardápio à la carte, há o tradicional filé à milanesa com risoto de limão-siciliano (R$ 56). Para finalizar, peça a torta de maçã e pistache com sorvete de baunilha (R$ 17). R. Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros, 2609-6939 (80 lug.). 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h). Cc. e Cd.: todos.