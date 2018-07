Gastronomia: entre as novidades da semana, onde comer o tradicional nhoque da fortuna

QUATTRINO

+ O Quattrino foi um dos primeiros restaurantes da cidade a servir o nhoque da fortuna, em 1989. “A tradição consiste em, todo dia 29, colocar uma nota embaixo do prato e comer as sete primeiras unidades do nhoque em pé, mentalizando um desejo”, diz a chef Mary Nigri. A dica da casa para hoje (29) é o gnocchi de mandioquinha com carne-seca (R$ 54; foto). R. Oscar Freire, 506, Jd. Paulista, 3068-0319. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e 2ª, 12h/23h).

AGUZZO E VINO

+ Outra casa que faz coro à tradição do nhoque da fortuna é o Aguzzo Cucina e Vino. Para seguir o costume, duas boas opções são o ‘Nhoque Della Casa’ (R$ 56; foto), feito de batata e espinafre, com molho de gorgonzola cremoso e nozes, e o ‘Allo Zafferano’ (R$ 77), nhoque com perfume de açafrão e ragu de ossobuco de vitela. R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/23h).

RESTAURANTE TEM JAZZ E OPEN BAR DE VINHO

A Osteria Terra Madre lança o Jazz Open Wine, sempre nas noites de quinta-feira, com jazz ao vivo e degustação à vontade de sete rótulos de vinho, por R$ 69. Para acompanhar, uma sugestão é o leitão com mil-folhas de batata (R$ 68; foto). O projeto segue até o fim de agosto. R. Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi. 3078-6442. 5ª, 18h/22h.