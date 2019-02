Frida & Mina ganha segundo endereço em Pinheiros; confira também outras dicas de Quitutes na cidade

+ Uma lojinha de 15 m2 foi o ponto escolhido pelo casal Fernanda Bastos e Thomas Zander para abrir a segunda unidade da Frida & Mina, em Pinheiros. Os sorvetes artesanais continuam sendo feitos na matriz. Já as casquinhas amanteigadas são produzidas na própria loja. Além do sabor carro-chefe crocante de macadâmia, há frutas vermelhas, banana com cacau e manga (R$ 10/R$ 21; foto). R. Guaicuí, 26, Pinheiros, 3530-3084. 12h/22h (dom., 12h/21h).

+ A Casa Mathilde lança um combo especial de verão, em que junta dois hits da rede: o pastel de nata e os sorvetes. Batizada de ‘Ninho Gelado’ (R$ 16,50; foto), a sobremesa traz o doce português quentinho com uma bola de sorvete por cima no sabor escolhido pelo cliente. Entre as opções, há vinho do Porto, canela, iogurte com frutas vermelhas e baunilha com fios de ovos. Pça. Antonio Prado, 76, Centro, 3106-9605. 9h/19h30 (sáb., 9h30/16h30; fecha dom.).

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Cupping Café

Nesta casa agradável, há bons cafés pinçados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, por exemplo. Em geral, a torra clara permite que o mesmo grão seja usado nos diferentes métodos de preparos, como expresso (R$ 5,50). O macchiato (R$ 7), expresso com espuma cremosa de leite, casa perfeitamente com o brownie (R$ 8). Há ainda pão de queijo da Serra da Canastra (R$ 5,50) e sanduíche com peito de peru e queijo minas na chapa (R$ 7). Entre as cortesias, água filtrada e Wi-Fi. R. Wisard, 171, V. Madalena, 3813-6154. 9h/21h (sáb. e fer., 9h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Knit Café

A loja Novelaria é encantadora e o café torna o lugar ainda mais agradável. Tudo ali lembra uma casa de avó: da louça bonita ao cardápio. Peça o cappuccino (R$ 9) ou chocolate quente (R$ 9). A quiche de queijo de cabra (R$ 26 ou R$ 32, com salada), o tostex (R$ 14) e a fatia de bolo do dia (R$ 7) também são boas pedidas para acompanhar o chá da Talchá (R$ 13). R. Mourato Coelho, 678, Pinheiros, 3729-7188. 9h30/17h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Confeitaria Christina

A casa, tocada por uma família austríaca desde 1972, é especializada em tortas e bolos alemães, além de chocolates. O ‘Apfelstrudel’, de massa folhada e recheio de maçã (R$ 91,75, o quilo) também é preparado na versão zero açúcar (R$ 101,40, o quilo). A ‘Sachertorte’ (R$ 102, o quilo), de chocolate amargo e damascos, é fiel à receita do hotel de mesmo nome. R. Vieira de Moraes, 837, Campo Belo, 5561-2354. 8h/20h (sáb., 8h/19h; dom. e fer., 10h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Kazu Cake

Se não houver lugar nas mesas, foque a vitrine de doces. Ali repousam pérolas da confeitaria yogashi, a versão oriental da pâtisserie francesa, dos mais fofinhos ‘Chiffon Cakes’ (R$ 6,80, fatia; R$ 65, o bolo inteiro) aos mais crocantes e cremosos ‘Choux Creams’ (R$ 5,40/R$ 6,10). Vale provar também as tortinhas de chocolate belga (R$ 11,80) e de frutas (R$ 12,20). A vitrine conta ainda com musses e bolos. Em tempo: há um restaurante no térreo. R. Thomaz Gonzaga, 84/90, 1º andar, Liberdade, 3203-1588. 10h/21h (fecha 2ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Padarias

B.Lem Portuguese Bakery

A padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou creme de ovos (R$ 9,90, cada). Na dúvida, prove os dois e o bom pastel de Belém (R$ 7,90). Entre os pães de fermentação natural, leve o alentejano (R$ 6) e o de azeitonas (R$ 10). R. Afonso Braz, 400, V. Nova Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Creperia N’Areia

Simples e informal, tenta recriar a atmosfera praiana da matriz em Ilhabela. Feito ao estilo francês, com massa fininha, o crepe pode ganhar mais de 20 versões de recheios salgados, alguns à moda brasileira, como o de carne-seca e requeijão (R$ 31,50). Há também opções com camarão, frango, siri e queijos, além de crepes veganos e doces, como o ‘Crepe Suzette’ (R$ 27). O cardápio traz ainda saladas, açaí na tigela (R$ 16), vitaminas e sucos. R. Wisard, 179, V. Madalena, 3032-4790. 11h/23h30 (6ª e sáb., 11h/0h; dom., 12h/19h; 2ª, 11h/17h30). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Menca Burger

Tanto os hambúrgueres quanto os molhos são feitos na casa. No menu, o ‘Arizona Burger’

(R$ 22,80, simples; R$ 28,80, o duplo) leva hambúrguer, muçarela ou cheddar, alface americana, tomate e maionese artesanal. Já o ‘Menca Burger’ (R$ 29,80/R$ 34,80) vem com um ou dois discos de carne, cheddar, alface, tomate, picles e cebola roxa, pão de brioche. Para beber, o ‘Milk Menca de Amarula’ (R$ 20,80) é dos mais pedidos. R. do Acre, 73, Mooca, 4329-0096. 17h/23h (6ª, 12h/15h e 17h/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Toro Burger Brasil

A hamburgueria traz à capital o conceito e o cardápio da Toro Burger Lounge, em Marbella, na Espanha. Os sanduíches vêm com disco de 120 ou 180 gramas de carne, podendo ser substituído por hambúrguer de frango ou vegetariano à base de lentilha. Entre as opções, o ‘Riviera Maia’ (R$ 29) traz carne, maionese de bacon, cream cheese da casa, cebola roxa, bacon e cheddar derretido com espumante. Já o ‘Bonito’ (R$ 30) leva miniomelete com queijo prato, cream cheese e mandioca palha sobre a carne. Para a sobremesa, vá de ‘Toro Cake’ (R$ 32), bolo de chocolate quente com sorvete e doce de leite. Pça. Vilaboim, 77, Consolação, 3661-1294. 12h/23h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Z Deli Sandwich Shop

O lugar tem mesas disputadas e uma das melhores batatas fritas da cidade. Elas são temperadas com sal, alecrim fresco e um pó com mais de 20 especiarias, como páprica. Servida na cestinha com maionese, a porção grande da ‘Z Deli Fries’ custa R$ 18. Para acompanhar, a casa serve hambúrgueres e sanduíches caprichados, como o de pastrami (R$ 36). Finalize com o cheesecake com calda de morango (R$ 15). R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Soroko

É a sorveteria oficial dos veganos. Dos 40 sabores feitos artesanalmente, de 13 a 20 não levam ingredientes de origem animal. No salão simples, experimente os gelados de banana caramelizada, chocolate, flocos, limão, manga e maracujá. Outros sabores se revezam nas geladeiras, caso do beijinho e do chocolate com amêndoas (R$ 63, o quilo). R. Augusta, 305, Consolação, 3258-8939. 12h/22h. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.