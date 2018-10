Franz Ferdinand e Nick Cave & The Bad Seeds estão entre as atrações musicais da semana

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

6ª (12)

Franz Ferdinand

A banda de rock alternativo realiza sua oitava passagem pelo Brasil – desta vez, com turnê do novo álbum ‘Always Ascending’, lançado em fevereiro. Será a primeira vez da banda no país após a entrada dos músicos Dino Bardot e Julian Corrie, que substituem o ex-guitarrista Nick McCarthy. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Hoje (12), 21h30. R$ 230/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Bosco

O cantor apresenta canções de seus mais de 40 anos de carreira, como ‘Papel Machê’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Hoje (12) e dom. (14), 18h; sáb. (13), 21h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Marcelo Gross

Ex-guitarrista da banda Cachorro Grande, o artista canta faixas do álbum ‘Chumbo & Pluma’. Centro Cultural Olido. Sala Olido (293 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Hoje (12), 19h. Grátis.

Sábado (13)

Afrocidade

Ao lado de Luedji Luna, a banda apresenta músicas com influência do pagode baiano e do rap. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (13), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Anitta

Em homenagem ao Dia da Criança, a cantora apresenta o ‘Show das Poderosinhas’, no qual apresenta sucessos como ‘Bang’ e a faixa que intitula a apresentação, ‘Show das Poderosas’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (13), 16h. R$ 100/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geraldo Azevedo

‘Geraldo Azevedo & Banda Acústica’ é o novo show do cantor, que interpreta músicas como ‘Caravana’ e ‘Moça Bonita’. Sesc Pompeia. Teatro (342/746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (13), 21h; dom. (14), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

Leia mais acima

Pato Fu

Em homenagem aos seus 25 anos de carreira, a banda faz um show em que apresenta músicas como ‘Canção Pra Você Viver Mais’ e ‘Sobre o Tempo’. Sesc Parque D. Pedro II. Palco (5.000 lug.). Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (13), 18h. Grátis.

Selvagens à Procura da Lei

Novidades como as faixas ‘Solidão Me Levou’, lançada hoje (12), e ‘Jamoga’, que foi relançada em versão acústica com participação de Roberta Campos, fazem parte do show. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova,

s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (13) e dom. (14), 22h30. R$ 30. Cd.: M e V.

Domingo (14)

Accept

A banda alemã de heavy metal vem ao país com a turnê do álbum ‘The Rise of Chaos’ (2017). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (14), 20h. R$ 240/R$ 360. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Alessandra Leão e Lenna Bahule

As cantoras apresentam faixas autorais e temas do cancioneiro popular moçambicano e brasileiro. Participação da pianista Thais Nicodemos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (35 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (14), 18h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Geraldo Azevedo

Leia mais acima

João Bosco

Leia mais acima

Laura Lavieri

Com dez anos de carreira, a cantora faz show de lançamento de seu primeiro álbum solo, ‘Desastre Solar’. Conhecida pela parceria com Marcelo Jeneci, Laura canta faixas como ‘Respeito e ‘Mais um Whisky’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (14), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nick Cave & The Bad Seeds

Em apresentação única no País, a banda, liderado pelo ícone do pós-punk Nick Cave, vem promover seu mais recente disco, intitulado ‘Skeleton Tree’ (2016). A banda, em atividade desde 1983, também deve apresentar sucessos como ‘From Her to Eternity’ e ‘Into My Arms’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (14), 20h. R$ 240/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Selvagens à Procura da Lei

Leia mais acima

Spyair

Em turnê, a banda japonesa de rock realiza apresentação única no país. O show de abertura fica por conta do grupo Rookiez is Punk’D, às 17h. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (14), 18h30. R$ 100/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (16)

Ceumar

A cantora apresenta novas canções no show intitulado ‘Espiral’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 3ª (16), 20h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Milton Nascimento e Maria Gadú

Em conjunto com orquestra sob regência de Carlos Prazeres, os artistas se apresentam no último show do projeto ‘Prudential Concerts’, que homenageia os 60 anos da bossa nova. Teatro Renault (1.533 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 3ª (16), 21h. R$ 50/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: R, V.

Pedra Branca

O grupo lança o álbum ‘Religare’, com faixas que remetem ao jazz e à música eletrônica. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (16), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

4ª (17)

Emerson Leal

O cantor traz show baseado no trabalho ‘Ao Vivo no Rio’, lançado em junho. Teatro de Bolso do IV Mundo (40 lug.). Pça. Jesuíno Bandeira, 124, Vila Romana, 98252-8388. 4ª (17), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kastrup

No show de lançamento do disco ‘Ponto de Mutação’, a artista Ná Ozzetti faz uma participação especial. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mestrinho

O acordeonista, que já trabalhou com Gilberto Gil, interpreta músicas compostas por Dominguinhos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (17) e 5ª (18), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Paulo Costa e Moreno Veloso

Os artistas lançam o DVD ‘Meu Recôncavo’, que reúne poemas musicados da poeta Mabel Veloso, tia de Moreno. Sesc Av. Paulista. Arte II (150 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 4ª (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (18)

Arnaldo Antunes

No show do álbum ‘RSTUVXZ’, o cantor alterna entre faixas do disco, lançado em maio, e canções de rock e de samba de sua carreira. Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (350 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 5ª (18), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baleia

A banda apresenta a primeira parte do projeto ‘Coração Fantasma’, nome de seu terceiro álbum. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (18), 21h30. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gipsy Kings

A banda, que funde flamenco, salsa e pop, apresenta canções como ‘Bamboléo’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (18) e 19/10, 22h. R$ 200/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leoni

Em show intimista, no formato de voz e violão, o cantor apresenta músicas famosas que fazem parte de seus mais de 30 anos de carreira. No repertório, faixas como ‘Só pro Meu Prazer’ e ‘Garotos II’ dividem espaço com parcerias do cantor com nomes como Cazuza e Paula Toller. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 5ª (18), 21h. R$ 100/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho

Leia mais acima

Miúcha

O repertório é marcado por composições de músicos como Tom Jobim, Chico Buarque e Caetano Veloso. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (18) e 19/10, 21h. R$9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Plutão Já Foi Planeta

A banda apresenta músicas de seus dois álbuns, ‘Daqui Pra Lá’ (2014) e ‘A Última Palavra Feche a Porta’ (2017). Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (18), 20h (abertura da casa). R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Especial

Homenagem à Dona Ivone Lara

O relançamento do livro ‘Dona Ivone Lara: A Primeira-dama do Samba’, de Lucas Nobile, terá bate-papo e um pocket show com a cantora Fabiana Cozza e com o violonista Alessandro Penezzi, no qual interpretam composições da cantora, que morreu em abril. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (18), 20h. Grátis.

Z Festival

O festival voltado ao público jovem tem a cantora Camila Cabello como principal atração. A banda Rouge também faz parte do line-up. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6680. Dom. (14), a partir de 13h55. R$ 260/R$ 600. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Música Clássica

Coral Paulistano

Sob regência da maestrina Naomi Munakata, o concerto apresenta arranjos para coro de canções da MPB, de artistas como Tom Jobim e Pixinguinha. Teatro Municipal. Sala do Conservatório (200 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (16), 20h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Alsop e Feng

A regente Marin Alsop e o violinista Ning Feng apresentam obras de Prokofiev, Paganini, Guarnieri e Strauss. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (12), 21h30; sáb. (13), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Valentina Peleggi

O coro da Osesp, regido por Peleggi, executa programa de Rachmaninov. O tenor Jabez Lima e a contralto Mônica Weber Bronzati também participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (13), 20h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pelléas et Mélisande

Baseado na obra de Claude Debussy, a ópera, dirigida por Iacov Hillel, apresenta um triângulo amoroso. Alessandro Sangiorgi rege a Orquestra Sinfônica Municipal, que acompanha o espetáculo. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (12) e 4ª (17), 20h; dom. (14), 18h. R$ 20/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Recital de Piano da Escola Municipal de Música

O pianista Fábio Luz executa programa dedicado ao compositor francês Claude Debussy. Teatro Municipal. Sala do Conservatório (200 lug.) Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 5ª (18), 19h. Grátis.

Recital de Piano e Violino

O pianista José Arthur e o violinista João Pedro Ferraz executam Saint-Saëns e Franck. Teatro Municipal. Saguão (80 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/no, Centro, 3053-2090. 2ª (15), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).