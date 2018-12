Frank Bar serve coquetel natalino com sabor de panetone; confira outras dicas

+ Em dezembro, o Frank Bar serve o drinque natalino ‘Santa Claus Is Coming to Town’ (R$ 37; foto). A receita, com sabor de panetone, leva Brandy de Jerez; infusão de damasco, uva passa e cumaru; vinho Cocchi; marmelada; suco de limão; e espuma de licor. R. São Carlos do Pinhal, 424, Jd. Paulista, 3145-8000. 18h/1h (5ª a sáb., 18h/2h; fecha dom.).

Confira outras dicas:

ALTAS HORAS

Bar do César

É o ponto de encontro dos garçons de casas badaladas como as da família Fasano e do Rubaiyat. O ambiente serve uma primorosa porção de carne-de-sol (R$ 48) e caldo de mocotó (R$ 13) até o dia clarear. Av. 9 de Julho, 1.179, Bela Vista, 3258-9648. 20h/5h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Ton

O cardápio exibe petiscos como o carpaccio de berinjela (R$ 24) e os bolinhos de arroz com carne moída, funghi, ervilha e muçarela (R$ 9,50 cada). Para beber, tem chope Heineken (R$ 9) e Guiness (R$ 28, o pint). Há também o bolinho de bacalhau (R$ 26, 6 unid.). R. Dr. Augusto de Miranda, 713, Pompeia, 3232-1213. 12h/0h (dom. e fer., 11h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CACHAÇA

Cachaçaria Paulista

As mais de 300 garrafas de cachaça exibidas nas prateleiras da casa estão à venda. Se quiser prová-las, a dose da Seleta sai por R$ 6 e da Germana, por R$ 10. Estrella Galicia (R$ 12) e Original (R$ 12) também são opções. R. Mourato Coelho, 593, Pinheiros, 3815-4756. 22h/4h (fecha dom. a 5ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Degrau Bar

O cardápio tem três categorias de drinques, com preços que vão de R$ 23 a R$ 35. O menu de petiscos é pequeno. Um dos quatro sanduíches é o ‘Philly Steak’ (R$ 29), com filé mignon, pimentão verde e queijo cremoso servido no pão francês. Experimente a linguiça artesanal com provolone (R$ 35), que acompanha pão francês e molho de mostarda. Outro atrativo da casa são as empanadas argentinas (R$ 9,90 cada). Escolha entre seis sabores: carne, espinafre, palmito, caprese, presunto e queijo ou frango. R. Heliodora, 411, Santana, 2281-8261. 17h/1h (dom. e fer., 16h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Assembleia Bar

As cervejas em garrafa (R$ 15,40, Serramalte) são a bebida oficial do bar, companhia para o ‘Oculto’ (R$ 58,80, para duas pessoas), escondidinho de carne-seca. A carta de cervejas também tem marcas internacionais, como a Erdinger (R$ 26). R. Tumiaru, 98, V. Mariana, 3885-7670. 12h/15h e 17h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Genuíno

O bar tem o chope Brahma (R$ 9,40, claro; R$ 14,50, black) como bebida oficial. No arborizado quintal ou na varanda, beba em companhia da deliciosa picanha no réchaud (R$ 118, para duas pessoas), acompanhada de polenta, farofa, alho frito e vinagrete. Aos sábados, tem feijoada, sobremesas e batidas (R$ 66) ao som de chorinho e MPB. R. Joaquim Távora, 1.217, V. Mariana, 5083-4040. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Couv. art.: R$ 10 (3ª, 5ª, sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Bar do Caldo

Apesar do nome, o bar só tem três opções de caldos: feijão (R$ 15), mocotó (R$ 18) e fava

(R$ 18). O forte da casa são os pratos da culinária nordestina, como o sarapatel com farofa e pão (R$ 20). Para beber, peça a caipirinha de limão com cachaça e mel (R$12/R$ 25). R. Judith Zumkeller, 152, Pq. Mandaqui, 2203-5475. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd:. todos.

BALADA

Batucada de Natal

Os blocos Cordão Carnavalesco Confraria do Pasmado e Não Serve Mestre se reúnem para festejar o fim de ano e fazer um esquenta com clima de carnaval. Música brasileira, samba, marchinhas, axé e funk farão parte do repertório. Traço da União. R. Claudio Soares, 73, Pinheiros. Dom. (16), 14h/20h. R$ 25. Inf.: bit.ly/BatNat

Bloco Lua Vai part. As Bahias

O bloco de carnaval anima a noite com os sucessos de pagode dos anos 1990, como Molejo e Raça Negra. A festa conta com uma participação especial do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Hoje (14), 23h/6h. R$ 30. Inf.: bit.ly/LuaVaiB

Tokka

Coletivos de DJs animam o selo LGBT com set de várias vertentes do house music, além de participação do projeto Cosmopolitan Crew, coletivo de DJs. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (15), 22h/7h. R$ 90. Vendas pelo site: www.ingresse.com