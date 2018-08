Frank Bar e Alberta #3 apresentam novas cartas de coquetéis

Misto de bar e balada, o Alberta #3 apresenta nova carta de drinques elaborada por Neila Pamplona. O gim marca presença em preparos como o do ‘Decadance’ (R$ 29), com gim infusionado no abacaxi, manjericão e tônica (R$ 29). Já na ala dos ‘Old & Goodies’ surgem clássicos atualizados, caso do ‘East India’ (R$ 34; foto), feito com Brandy Fundador, Cointreau, suco de abacaxi e bitter. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. 18h/4h (5ª, 18h/1h; fecha dom. a 4ª).

A coquetelaria japonesa serviu de inspiração para o bartender Spencer Amereno desenvolver a recém-lançada carta do Frank Bar. Entre as novidades que saem do balcão, no lobby do hotel Maksoud Plaza, está o ‘Brace’ (R$ 38), feito com uísque, vinho, maçã verde, avelã e limão taiti. Da série de releituras, o ‘Bloodhound’ (R$ 36; foto) leva gim, folha de yuzu, vermute, framboesa e licor de cereja. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (2ª a 4ª, 18h/1h; fecha dom.).

Confira outras dicas de bares na cidade:

Novos

Cervejaria Central

Em uma rua residencial, a casa lembra um refeitório minimalista, com luzes baixas e cores neutras. São poucas distrações, para quem preza pelo essencial – cerveja boa. Peça a Simcoe 101 (R$ 23, o pint), uma IPA Single Hop, e experimente ao menos uma das Milk Stouts da lista, como a marcante Central PPD (R$ 24, o pint), produzida com lactose e café. Do menu, os sanduíches saciam bem a fome, como o ‘Escabeche’ (R$ 26), que leva sardinha com maionese de molho de ostras e pimenta sriracha. Há ainda petiscos como bolinhos de mandioca com ragu de rabada, agrião e requeijão de corte (R$ 18). R. Jesuíno Pascoal, 101, V. Buarque, 4179-7534. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Altas horas

Tetto Lounge Bar

Pegue o elevador e desça no 26º andar do Wz Hotel, onde fica um bar com vista para a cidade. A proposta é aliar alta gastronomia e drinques assinados pelo bartender Jean Ponce. Ao todo, são mais de 20 coquetéis, entre autorais e clássicos. Vale experimentar o ‘Phoenix’ (R$ 37), feito com Gin Bombay, gengibre, limão e vinagre de mel. Para acompanhar, o ‘Carne Cruda’ (R$ 49), uma espécie de steak tartare servido com torradas, é boa pedida e serve bem duas pessoas. Av. Rebouças, 955, Cerqueira César, 2597-4818. 18h/1h (5ª, 19h/20h; dom., 14h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Bar do Giba

O futebol é uma das paixões de Gilberto Abrão Turibus, o Giba, proprietário do bar. Por lá, são servidas a porção de pastéis de carne, queijo, palmito e camarão (R$ 64,80, 12 unid.), e a carne-seca acebolada na manteiga de garrafa acompanhada de mandioca (R$ 62). Para beber, além das cervejas Serramalte (R$ 14,30) e Original (R$ 13,90), tem caipirosca de tangerina com pimenta (R$ 24,50) e de abacaxi (R$ 24,50). Av. Moaci, 574, Moema, 5535-9220. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 12h30/19h; fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Botecos chiques

Armazén Paulista

O bar tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Peça os ‘Bolinhos do Armazén’ (R$ 31,90, 6 unid.), feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela, ou o sanduíche ‘Porkburguer’ (R$ 39,90), com picanha suína, queijo prato, cebola caramelizada e alface no pão australiano. Aos sábados, o bufê de feijoada (R$ 64,90) inclui quatro tipos de batidas. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/ últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperias

Soul Botequim

O espaço conta com 15 torneiras de cerveja conectadas estrategicamente à parede da câmara fria do bar. Entre as que saem com frequência está a Burgman Lager (R$ 12,90, 300 ml), opção de Sorocaba. Para petiscar, vale provar as ‘Empanadas Hermanas’ (R$ 8, cada), servidas nos sabores queijo com cebola, carne suave, carne picante, frango e calabresa. Neste sábado (25), a partir das 12h, o local comemora um ano com festa na rua, que recebe apresentações musicais gratuitas e venda de cervejas artesanais. Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. 17h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy hour

1101 Bar

Não deixe de provar a batata rústica da casa (R$ 26), que combina canela com páprica doce e picante. Para beber, há coquetéis como o ‘Gim Tônica Especiarias’ (R$ 29), com bitter caseiro, limão-cravo e canela em pau. Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.101, Jd. Paulista, 2385-0671. 11h45/15h e 19h/0h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Para comer

Axado

São servidos coquetéis como o refrescante ‘Chinese Xsmash’ (R$ 30), feito com gim infusionado com chá preto do tipo lapsang souchong, manjericão roxo, calda de hortelã e especiarias com sal marinho. Para petiscar, peça o bolinho de bacalhau com queijo da Serra da Estrela (R$ 39; 5 unid.). R. Dep. Lacerda Franco, 478, Pinheiros, 3819-1304. 18h30/2h (sáb., 13h/2h; dom., 13h/21h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.