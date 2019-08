Com obras de Pierre Verger e Thomaz Farkas, Foto MIS está entre as dicas de exposições da semana

+ O Foto MIS apresenta mostras de Pierre Verger (foto abaixo), Luciano Candisani, Thomaz Farkas e João Farkas. Também exibe obras do acervo do museu e trabalhos de Beatriz Monteiro, selecionada no programa Nova Fotografia. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: sáb. (31). 10h/22h (dom., 10h/20h). R$ 20. Sáb. (31), grátis. Até 13/10.

+ A mostra Ambiental: Arte e Movimentos, com curadoria de Cauê Alves e Marcia Hirota, reúne obras de 22 artistas ligadas a temas ecológicos. São exibidos desenhos, pinturas, fotografias e instalações de nomes como Arthur Lescher, Cássio Vasconcellos (foto abaixo), Claudia Jaguaribe, Geórgia Kyriakakis e Luiz Zerbini. MuBE. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. Inauguração: dom. (1º). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 3/11.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Bruno Munari: a Mudança É a Única Constante no Universo

A exposição reúne 117 trabalhos do designer e artista italiano, morto em 1998. Sob curadoria do historiador Alberto Salvadori, a mostra busca destacar a diversidade de sua produção, incluindo, por exemplo, seus experimentos gráficos e peças multifuncionais. Museu da Casa Brasileira. Av. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3026-3913. Inauguração: 5ª (5). 10h/18h (fecha 2ª). R$ 15 (sáb. e dom., grátis). Até 10/11.

Celso Brandão

Com curadoria de Miguel Rio Branco, a mostra ‘Caixa-Preta’ reúne 53 retratos de personagens do sertão brasileiro, em que o fotógrafo alagoano busca destacar a cultura, as crenças populares e as expressões da região. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: dom. (1º). 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 3/11.

Daniel Malva

O artista apresenta ‘Efemérides’, mostra composta por desenhos e mapas que remetem a práticas que marcaram sua infância e adolescência, como a trigonometria e a tipografia. Vão – Espaço Independente de Arte. R. Mourato Coelho, 787, Pinheiros. Visitação: sáb. (31) e 7/9, 15h/18h. Grátis.

Galeria Raquel Arnaud

O espaço recebe três mostras simultâneas. ‘Colmeia’, com novos desenhos e telas de Tuneu; ‘Duplos os Lugares’, com desenhos e esculturas de Ester Grinspum; e ‘RareAr’, com desenhos, composições e uma instalação de Shirley Paes Leme. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: 5ª (5). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 19/10.

Katinka Bock

A partir da relação que desenvolveu com o Edifício Copan durante visitas a São Paulo, a artista alemã apresenta uma série inédita de esculturas feitas com materiais como bronze, cerâmica e argila crua. Pivô. Edifício Copan, loja 54, bloco A. Av. Ipiranga, 200, Centro, 3255-8703. Inauguração: sáb. (31), 15h/19h. 13h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 9/11.

Lucia Koch

A artista apresenta ‘Tumulto, Turbilhão’, mostra composta por instalações e objetos. Uma das obras que dão nome à exposição, ‘Tumulto’ propõe, por exemplo, um cruzamento de cortinas que recortam o salão principal da galeria, em um acúmulo de camadas semitransparentes. No dia da abertura, às 12h, haverá conversa da artista com o crítico Tiago Mesquita, seguida de performance da Coletiva Balaiada Qualira. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (31). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 19/10.

Lia Chaia

A artista exibe um conjunto inédito de objetos, vídeos, desenhos e fotografias, além de uma instalação na fachada da galeria. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Inauguração: sáb. (31), 14h/17h. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/9.

Luciana Brito Galeria

A galeria abre duas mostras. ‘Cassino’ reúne cinco fotografias em grandes dimensões de Caio Reisewitz. São registros de paisagens que flertam com a abstração. ‘Expressura’ reúne obras em que a artista Erika Malzoni parte da apropriação de materiais simples e domésticos para abordar temas como transitoriedade e memória. Av. Nove de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. Inauguração: sáb. (31). 10h/ 19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Até 26/10.

Manu Maltez – Fábulas Incontornáveis

Com produção marcada pela confluência das artes plásticas com a música e a literatura, o artista apresenta uma seleção de desenhos e gravuras. Galeria São Paulo Flutuante. R. Estados Unidos, 2.186, Jd. América, 3064-7019. Inauguração: 4ª (4). 11h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 30/9.

Mídias Afetivas

A Casa Natura Musical passa a utilizar sua fachada de led como uma plataforma de arte digital, o Na Faixa. A mostra de abertura do projeto reúne obras de Letícia RMS, Coletivo Coletores, Oscar Nunes e Gozma. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Inauguração: 3ª (3). 18h/22h (fecha 2ª).

Grátis. Até 20/12.

O Tempo das Coisas – Mostra Rumos 2017-2018

A mostra apresenta um recorte dos projetos selecionados pelo programa Rumos, do Itaú Cultural. Entre os 17 trabalhos exibidos, são explorados temas como violência urbana, racismo, maternidade e discriminação. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Inauguração: 5ª (5). 9h/20h30 (sáb., 11h/20h). Grátis. Até 3/11.