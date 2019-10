Fortunato Bar lança nova carta de negronis; confira outros bares que servem a bebida

+ Em homenagem ao criador do negroni, Camilo Negroni, o Fortunato Bar lançou uma carta com oito variações da bebida, servidas por R$ 32 cada. Entre as novidades, assinadas pelo mixologista Marquinhos Félix, cinco são infusionadas com ingredientes como caju, chocolate, figo (foto) e limão-siciliano – todas com a mesma base de gim, vermute e campari. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 4680-2966. 17h/23h (4ª e 5ª, 17h/23h30; 6ª, 16h30/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/23h). Cc. e Cd.: todos.

Bar Das

“Feito por mulheres e para mulheres.” Com esta proposta, a casa aposta em um espaço aconchegante, composto por sofás e um pequeno balcão circular nos fundos. Assim como o ambiente, os petiscos são acolhedores, para comer sem pressa, como o pretzel salgado alemão (R$ 15) e o queijo coalho grelhado com melaço orgânico e raspas de limão-siciliano (R$ 7). A casa serve um negroni (R$ 22) feito com gim Gordon’s London Dry, Campari e vermute Martini tinto. R. Fortunato, 133, V. Buarque. 19h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Sertó



Próximo ao Copan, o bar destaca drinques autorais, petiscos de boteco e sanduíches. No menu, o negroni (R$ 25) leva gim, Campari, vermute tinto e laranja. Para comer, tem o clássico bolovo – neste caso, batizado de ‘Bolo D’Ovo’ (R$ 10) – e o ‘Croquetó’ (R$ 25), um croquete feito com mortadela e parmesão. R. Major Sertório, 106, V. Buarque, 3231-5422. 12h/15h e 18h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.