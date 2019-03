Fortunato Bar lança carta de drinques de verão; confira outras dicas

+ Marcos Félix assina a nova carta de verão do Fortunato Bar, com 11 receitas, como a ‘Ginger Love’ (R$ 30; foto), com gim, limão-siciliano, gengibre e espuma à base de clara de ovos; e a ‘Sage Bitter’ (R$ 30), que leva rum, limão, sálvia, bitter e açúcar. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 4680-2966. 17h/23h30 (sáb. e dom., 12h/23h30). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Quincho

Conduzida por Mari Sciotti, a cozinha serve petiscos fritos, porções e três opções de hambúrgueres. Comece com o clássico ‘Bolovo’ (R$ 9), preparado com massa de pupunha e um ovo caipira com gema mole. Entre as criações do bartender Danilo Madeira, que assina a carta de drinques, experimente o ótimo ‘Aviation’ (R$ 30), feito com gim orgânico, creme de violeta, licor Maraschino e limão-siciliano. R. Mourato Coelho, 1.140, V. Madalena, 2597-6048. 12h/15h e 17h/1h (sáb., 12h/1h; 2ª, 12h/15h; fecha dom.). Sáb. (2), 12h/16h; fecha 2ª (4) e 3ª (5). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a ‘Punheta’, bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 55/R$ 85). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 19,50, 6 unid.; R$ 39, 12 unid.) ou a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 36,90). Cervejas como Original, Bohemia e Serramalte são servidas sempre bem geladas (R$ 13,90, cada). R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 10h/23h (sáb., 11h/17h30; fecha dom.). Fecha 3ª (5) e 4ª (6). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco Boa Praça

Ocupa um casarão de estilo colonial com uma boa área ao ar livre. Entre os destaques do cardápio, vale experimentar uma das tantas versões de caipirinha, feitas com vodca, saquê ou cachaça, como a de morango com maracujá (R$ 27,90). A porção de miniempanadas (R$ 32,90, 9 unid.) é uma boa pedida. Os deliciosos dadinhos de tapioca (R$ 32,90, 12 unid.) vêm recheados com queijo coalho e servidos com pimenta biquinho. Av. Brig. Faria Lima, 3.183, Itaim Bibi, 3232-1497 982. 17h/0h (6ª, 17h/1h; sáb., 13h/1h; dom., 14h/23h; fecha 2ª). Sáb. (2) e dom. (3), 13h/1h; 2ª (4) e 3ª (5), 14h/1h; fecha 4ª (6). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Primeira Grelhados Na Brasa

Além de 30 opções de cervejas nacionais e importadas, a casa traz uma adega de vinho climatizada com opções que vão de R$ 69,90 a R$ 300. As cervejas Original e Serramalte (R$ 15,90, 600 ml) e o chope Brahma (R$ 10,90, claro; R$ 13,90, black) também fazem parte do cardápio. Os carros-chefes são a picanha no réchaud (R$ 159,90, 600 g, para duas pessoas) e o filé à parmegiana (R$ 195,90, para quatro pessoas). R. Guaimbé, 148, Mooca, 2604-5275. 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 11h30/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Anexo 474

No início de 2011, foi construído um anexo ao Boteco São Bento onde funciona o bar de luz baixa com menu mais elaborado. Os drinques do Anexo são diferentes dos da outra casa. Experimente o ‘Bloody Mary’ (R$ 26,90), feito com suco de tomate artesanal defumado com infusão de picanha e alecrim no copo. Outra opção é o ‘Moscow Mule’ (R$ 28,90), com vodca, infusão de gengibre, suco de limão e espuma cítrica. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 474, Itaim Bibi, 3079-4389. 17h/0h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Blá

O bar recebe um público jovem, saído dos escritórios da região. Quem passa por lá pode aproveitar a caipirinha ‘Blá’ (R$ 27), feita com limão, maracujá, Cointreau, cachaça e energético. O chope Brahma (R$ 9,90) é ideal para ser saboreado com a porção de ‘Milanesa no Palito’ (R$ 35). Av. Brig. Luís Antônio, 5.003, Jd. Paulista, 97282-1412. 18h/últ. cliente (sáb., 19h/últ. cliente; dom., 17h/últ. cliente; fecha 2ª). Fecha 4ª (6). Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Bar Ca’d’Oro

Instalado no térreo do tradicional Hotel Ca’d’Oro, o bar tem drinques como o ‘Terra Brasil’ (R$ 34), feito com açúcar mascavo, cachaça envelhecida, suco de limão e mel. Para compartilhar, tem opções como a porção de batata frita (R$ 29) e a burrata italiana (R$ 49). R. Augusta, 129, Consolação, 3236-4300. 10h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

JOGOS

Ludus Luderia

O acervo com mais de mil jogos de tabuleiro diverte grupos reunidos para petiscar uma porção de ‘Jenga’ (R$ 25,90/R$ 46,90), um balde de batata frita, enquanto jogam títulos como Cards Against Humanity, Dixit e Tabu. Se não souber as regras, chame um dos monitores que circulam pelas mesas explicando como cada jogo funciona. R. 13 de Maio, 972, Bela Vista, 3253-8452. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/3h; dom., 16h/0h; fecha 2ª e 3ª). Abre 2ª (4), 18h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Baile do Almeidinha

O bandolinista Hemilton de Holanda apresenta seu projeto carnavalesco, com clássicos da música brasileira. Lgo. São Francisco, Centro. Sáb. (2), 10h/14h. Grátis.

Baile do Seu Lalá

Confete no chão, serpentina no ar e foliões fantasiados fazem parte do baile de carnaval, que recebe uma pequena orquestra no palco do Traço de União, em Pinheiros. Além do show, a festa tem discotecagem carnavalesca da DJ Ana Pê e um divertido concurso de fantasias. R. Cláudio Soares, 73, Pinheiros, 3016-7693. Dom. (3), 22h/4h. R$ 30/R$ 40. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com.br

Bloco da Tereza

O selo da festa de música brasileira organiza sua comemoração de carnaval a partir da Rua Augusta, com sucessos de nomes como Tim Maia, Elba Ramalho e Jão. R. Augusta, alt. do nº 1.200, Consolação. 3ª (5), 13h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/TerezaBloco