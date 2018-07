Fondue em São Paulo: uma seleção de restaurantes que servem novas receitas

Por Lucas Lopes, especial para o Estado

Com o inverno, chega o tempo de comer fondue em restaurantes da cidade; confira uma seleção das principais novidades

PRAÇA SÃO LOURENÇO

No Praça São Lourenço, a 6ª edição do Festival de Fondues reúne oito receitas, salgadas (como de queijo) e doces (chocolate ou doce de leite). Entre as opções à base de carne, estão a ‘Fondue do Praça’ (R$ 158), com filé mignon, lombinho de leitão e peito de frango, e a ‘Fondue de Filé Mignon’ (R$ 167; foto), com cortes premium – as duas servidas com pão italiano e molhos artesanais. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, 12h/15h30 e 19h/0h30; sáb. 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h).

HANNOVER

Com segunda unidade no Tatuapé, o Hannover tem menu variado, com opção de rodízio

(R$ 138, por pessoa) ou à la carte. A ‘Classic Alpino’ (R$ 118; foto), à base de queijos, é servida com pães, torradas e vegetais cozidos. R. Itapura, 880, Tatuapé, 2093-9008. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha 2ª).

ERA UMA VEZ UM CHALEZINHO

A unidade Itaim do Era uma Vez um Chalezinho serve a exclusiva ‘Fondue de Trufas Negras’ (R$ 300; foto), de emental, gruyère e lascas de trufas, com pães multigrãos e italiano. R. Jerônimo da Veiga, 149, Itaim Bibi, 3078-1881. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; fecha 2ª).

PARIGI

Restaurante do grupo Fasano, o Parigi serve fondue de chocolate (R$ 114; foto), acompanhada de frutas como uva e morango. A casa ainda tem versões salgadas. R. Amauri, 275, Itaim Bibi, 3167-1575. 12h/15h e 19h/0h30 (6ª, 12h/16h e 19h/1h; sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h).

C-CULTURA CASEIRA

A C-Cultura Caseira, casa que faz parte da rede de hotéis Grand Hyatt, tem três opções de fondue com chocolates Lindt (R$ 110, cada). Uma pedida é a de chocolate ao leite aromatizado com creme de café (foto). Todas elas incluem acompanhamentos à vontade – como uva, brownie e marshmallow. Av. das Nações Unidas, 13.301, V. Cordeiro, 2838-3203. 19h/23h30.