Fique em casa e fique bem

Navegar é preciso, mas, neste momento, se adaptar também é preciso. O novo coronavírus, que há poucas semanas parecia ainda algo distante, chegou a São Paulo e obrigou a cidade que não para a desacelerar. Temporariamente, para o bem de todos, espetáculos, shows e grandes eventos foram cancelados para seguir a determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de evitar aglomerações para estancar a propagação da covid-19.

Aqui na redação do Estado, nós também estamos fazendo nossa parte. A começar pela forma de trabalho: mais da metade da equipe que produz Sextou! (projeto que na versão impressa une Divirta-se, Casa, Paladar e Viagem) produziu o conteúdo de casa. Essa realidade – vamos admitir, um privilégio possível em áreas específicas de atuação – está se tornando uma nova rotina para muitos. Por essa razão, Ana Lourenço (que também estava em home office), trouxe dicas de como preparar o seu cantinho de trabalho em casa. Afinal, essa vai ser a realidade para muitos nas próximas semanas.

O isolamento social ao qual precisamos aderir para impedir o avanço da covid-19 implicou deixarmos de fazer atividades rotineiras como ir ao cinema, teatro, museus, bares e restaurantes. Assim, tivemos de nos adaptar. Em vez do roteiro de cinema, o que ver na TV, no streaming, nas plataformas digitais. Em vez dos roteiros de bares e restaurantes, boas opções para pedir em casa. Esse, segundo o psiquiatra Daniel Martins de Barros (colunista do Estado), será o novo normal (ao menos por algum tempo).

No Brasil, essa realidade está apenas começando, mas, na Itália, o confinamento já está na quarta semana. Outros países também estão adotando o procedimento para proteger as pessoas mais frágeis, como idosos. E, assim, surgem iniciativas que enchem nossos corações de esperança, como o casal de italianos que dançava na janela em meio a exibição de filmes nas fachadas dos prédios da vizinhança. Ou como o professor de ginástica que subiu no telhado para passar exercícios para quem estivesse na sacada. Ou ainda as festas que ocorrem com cada um no seu apartamento e show de luzes para todos verem. Assim, selecionamos aqui somente reportagens para fazer do isolamento social um período produtivo e positivo.

O Viagem, por enquanto, vai apenas ajudar a tirar dúvidas sobre esse momento de crise. E nós, do Estado, estaremos aqui trazendo as informações necessárias para passarmos por isso juntos. Vai passar.

