Fim de semana: um roteiro com as melhores atrações para aproveitar em São Paulo

CINEMA

Jumanji – Próxima Fase

(Jumanji – The Next Level, Estados Unidos/2019, 123 min.) – Aventura. Dir. Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Karen Gillan. Spencer tem a missão de consertar o vídeo game que permite que os jogadores sejam transportados para o mundo de Jumanji. Logo, o quarteto formado por Smolder Bravestone, Moose Finbar, Shelly Oberon e Ruby Roundhouse ressurge. 12 anos. Confira salas e horários.

Ladrões de Bicicleta

O clássico, lançado pelo diretor italiano Vittorio de Sica em 1948, ganha três exibições especiais, com trilha sonora ao vivo e composta especialmente pelo diretor musical Anselmo Mancini, que usa instrumentos acústicos e sintetizadores. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (18), 19h/21h; dom.(19), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CRIANÇAS

Baby Shark Live!



No espetáculo musical, o pequeno tubarão que dá nome ao show desaparece. É nesse momento que os amigos Hogi e Pinkfong partem em uma aventura para tentar encontrá-lo – tudo com a ajuda do público, convidado a participar da busca. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (19), 15h. R$ 59/R$ 139



Férias no Sesc Avenida Paulista

A unidade preparou diversas atividades voltadas para crianças de até 12 anos. A refrescante vivência Pé na Água tem brincadeiras em pequenas piscinas instaladas na área de convivência e foi imaginada para meninas e meninos de 6 meses a 6 anos. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 10h/16h (fecha 2ª). Grátis. Até 2/2.

EXPOSIÇÕES

O Brasil Através da Arte Urbana



Com curadoria de Binho Ribeiro, a mostra reúne painéis feitos por artistas de diferentes Estados. Entre eles, os paulistas Feik, Sapiens e Niu, o pernambucano Johny C e o baiano Bigode. Memorial da América Latina. Espaço Gabo. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, portões 8, 9 e 13. Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 20/1.

PASSEIOS

Farol Santander

Inaugurado em 1947, o edifício é um cartão-postal da cidade. Aberto ao público como espaço cultural, tem atrações distribuídas ao longo dos andares. A história do prédio é revelada no térreo, 2º, 3º e 5º piso. Na mostra permanente de Vik Muniz (4º andar), há sete painéis fotográficos com imagens do prédio e de seus arredores. A exposição ‘Contemporâneo Sempre’, em cartaz até 26/1, traz uma panorama da arte brasileira, com 64 trabalhos entre pinturas, esculturas e gravuras. R. João Brícola, 24, metrô São Bento. 9h/20h (dom., 9h/20h; fecha 2ª). R$ 25.

SHOWS

Monobloco 2.0

O animado grupo comemora 20 anos e aproveita para esquentar os instrumentos e se preparar para o carnaval do Rio de Janeiro, onde costuma atrair uma multidão (foram 400 mil pessoas em 2019). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862- 8279. Sáb. (18), 22h. R$ 40/R$ 50.

MPB4

Na ativa há 55 anos, o grupo instrumental se apresenta no Sesc Guarulhos. Com a participação especial da cantora Claudia Castelo Branco, o show traz canções censuradas pelo regime militar. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (18), 20h. R$ 9/R$ 30.

TEATRO

A Verdade

Do francês Florian Zeller, a comédia, dirigida por Marcus Alvisi, fala da relação entre dois casais de amigos. No elenco estão Diogo Vilela, Bia Nunnes, Carolina Gonzalez e Paulo Trajano. 90 min. 12 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi, 3279-1520. Estreia 5ª (23). 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 90. Até 28/3.

As Palavras da Nossa Casa

A peça, do Núcleo Teatro de Imersão, inspira-se nos filmes de Ingmar Bergman para contar a história de mãe e filha que tentam superar as mágoas do passado. A direção é de Adriana Câmara. 60 min. 14 anos. Casa das Rosas (30 lug.). Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285 -6986. Estreia hoje (17). 6ª, 18h30 e 20h. R$ 60. Até 27/3.