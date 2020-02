Fim de semana: o Divirta-se traz dicas como a Ocupação Rino Levi e o show dos Barbatuques

CRIANÇAS

Barbatuques

O grupo de percussão corporal apresenta repertório com músicas famosas como Samba Lelê, Marinheiro Só e O Samba da Minha Terra, além de marchinhas clássicas, como Mamãe Eu Quero e Chiquita Bacana. Livre. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 3179-0050. Dom. (1º), 14h. R$ 60.

EXPOSIÇÃO

Ocupação Rino Levi



O Itaú Cultural abre, neste sábado (29), a mostra em homenagem ao arquiteto que foi um dos precursores do modernismo no Brasil. Levi deixou sua marca na verticalização do centro de São Paulo e participou do concurso para projetar Brasília, perdendo para Oscar Niemeyer. Ele assina projetos de edifícios famosos, como o Ufa Palácio (foto), o Teatro Cultura Artística e a Fiesp. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/ 20h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/4.

MÚSICA

100 anos de Elizeth Cardoso

Para marcar o centenário da cantora, que morreu em 1990, um elenco formado por Claudette Soares, Leci Brandão, Alaíde Costa, Zezé Motta, Eliana Pittman e Ayrton Montarroyos mostra canções como Sei lá, Mangueira, É Luxo Só e Nossos Momentos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40.

MÚSICA CLÁSSICA

Carmina Burana

A Orquestra Acadêmica de São Paulo e o Coral da Cidade de São Paulo, sob regência de Luciano Camargo, apresentam a cantata composta por Carl Orff . Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Hoje (28) e sáb. (29), 21h; dom. (1º), 20h. R$ 60/R$ 18

PASSEIOS

Encontro de Funko Pop

A 7ª edição do Pop! Fest, para adultos e crianças colecionadores dos bonecos-mania, terá mais de 50 expositores com Pops e outros itens colecionáveis. Na programação, venda, troca, serviços de reparos e peças customizadas. Livre. Centro Comercial Jabaquara. Rua dos Buritis, 54/90, metrô Jabaquara. Sáb. (29), 10h/16h. Grátis.

TEATRO

3 Maneiras de Tocar no Assunto

Dirigida por Fabiano de Freitas e interpretada por Leonardo Netto, a peça discute a homofobia em três monólogos envolvendo bullying, violência e política. 80 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia sáb. (29). 5ª e 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 22/3.