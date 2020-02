Fim de semana: confira dicas de exposições, música, passeios, crianças e teatro para aproveitar neste sábado (15) e domingo (16)

CINEMA

Sonic: O Filme

Dir. Jeff Fowler. Com Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Recém-chegado à Terra, Sonic, em companhia de seu novo amigo, o policial Tom Wachowski, terá de lutar contra as maldades do vilão Dr. Robotnik. 99 min. Livre. Confira salas e horários

CRIANÇAS

Família MAM

O Museu de Arte Moderna promove o Família MAM, projeto voltado para crianças e adultos. No sábado (15), tem oficina de pintura com confete, indicada para maiores de 4 anos. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. Sáb., 15h/16h. Até 29/2.

EXPOSIÇÕES

Japão em Sonhos

A mostra leva à Japan House projeções em vídeo mapping com temas da cultura do Japão, produzidas pelo Danny Rose Studio. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: 3ª (18). 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/4.

MÚSICA



Hermeto Pascoal

Acompanhado por um grupo, o músico de 83 anos, conhecido como Bruxo, faz uma apresentação para mostrar canções que gravou em mais de 35 discos que lançou ao longo da carreira, além de seus famosos improvisos no palco. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (15), 20h e 22h30. R$ 140/R$ 180.

PASSEIOS

Pomares Urbanos

O Clube da Horta realiza oficina de cultivo de mudas frutíferas em casa. Além de explicar as especificidades do plantio, os participantes poderão montar seu vaso com frutas e também levá-los, no fim da atividade. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (15), 10h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

TEATRO

Ordinários

No espetáculo circense do grupo La Mínima, os atores Fernando Paz, Fernando Sampaio e Filipe Bregantim vivem três improváveis soldados que precisam resgatar seu superior. 60 min. 14 anos. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jd. Flor do Campo, 2475-5550. Dom. (16), 18h. R$ 9/R$ 30.