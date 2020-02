Fim de semana: as melhores dicas para aproveitar, entre exposições, teatro e música

BALADA

Bloco Calor da Rua



Liderado pelos integrantes da banda Francisco, El Hombre, o bloco, criado em 2017, arrastou 20 mil foliões no carnaval no ano passado, ao som de uma bateria liderada pelo grupo. Músicas como ‘Calor da Rua’ e ‘Triste, Louca ou Má’ ganham versões carnavalescas. O show de abertura fica por conta da drag queen Potyguara Bardo. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (1º), 20h30. R$ 40/R$ 120.

CINEMA

Bad Boys Para Sempre

Dir. Adil El Arbi, Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens. No terceiro filme da série, o detetive Marcus Burnett resolve se aposentar. Porém, quando ele vê seu antigo parceiro Lowrey em perigo, ele volta à ativa. 16 anos. 124 min. Confira salas e horários.

CRIANÇAS

Balão Mágico Sinfônico

Regida por Felipe Prazeres, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta o concerto inédito, com músicas, como ‘Superfantástico’, que ficaram famosas nos anos 1980. Livre. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, 3515-6650. Sáb. (1º), 11h. R$ 60/R$ 120.

EXPOSIÇÃO

Revelando Hilda Hilst

A exposição celebra 90 anos do nascimento da escritora, que morreu em 2004. Além de fotografias, muitas delas inéditas, a mostra reúne desenhos feitos por ela e nunca antes exibidos. Na instalação sonora ‘Rede Telefonia’, os visitantes podem até ouvir a voz de Hilda. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: sáb. (1º). 10h/22h (dom. e fer., 10h/ 20h; fecha 2ª). Grátis. Até 15/3.

SHOWS

Jorge Aragão



Nome importante do samba brasileiro, o cantor e compositor carioca comemora 70 anos com apresentação cheia de sucessos, entre eles, ‘Vou Festejar’ e ‘Malandro’, gravados respectivamente por Beth Carvalho e Elza Soares. Ele recebe a bateria da escola paulistana Rosas de Ouro. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (1º), 22h. R$ 79/R$ 179.

TEATRO

O Ovo de Ouro



Sérgio Mamberti (foto) estrela peça de Luccas Papp, sobre judeus forçados a trabalhar em campos nazistas. Dir. Ricardo Grasson. 90 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de hoje (31). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 1º/3.

PASSEIOS

Ano Novo Chinês

A festa que celebra o ano do rato ocupa a Liberdade com música, lutas marciais, dança, oficinas de origami e caligrafia chinesa, além de barracas de artesanato e comidas típicas. Pça. da Liberdade, s/nº, Liberdade. Sáb. (1º) e dom. (2), 10h/20h. Grátis.