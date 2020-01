Fim de semana: as melhores atrações para você aproveitar, entre shows, peças e exposições

BALADA

Heineken Urban Jungle

A marca promove o primeiro fim de semana do evento que tem a selva urbana como tema e ocupará um estacionamento no bairro da Barra Funda. No sábado (25), a banda Tuyo é uma das atrações. A pista fica por conta dos Djs Dcozta e Trepanado. No domingo (26), o trio Mental Abstrato leva jazz clássico e contemporâneo à festa. R. Brig. Galvão, 508, metrô Marechal Deodoro. Sáb. (25), dom. (26), 1º, 2, 8 e 9/2, 15h/22h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/urbj20).

CINEMA



Adoniran, Meu Nome é João Rubinato

(Brasil/2018, 92 min. Documentário). Dirigido por Pedro Serrano. Com Adoniran Barbosa, Carlinhos Vergueiro, Eduardo Gudin. A vida e a obra de Adoniran Barbosa, autor de sambas como ‘Trem das Onze’ e ‘Saudosa Maloca’, são temas deste documentário. Por meio de imagens de arquivos e depoimentos, o artista é redescoberto pelo público. Confira salas e horários.

CRIANÇAS

Maratona Infantil

A primeira edição do ano do projeto do Museu da Imagem e do Som traz oficinas, shows e brincadeiras inspiradas na exposição imersiva Revelando Hilda, que será inaugurada no dia 1º/2, sobre a escritora Hilda Hilst, que completaria 90 anos em 2020. Entre os destaques, tem o espetáculo Cia. Clês Conta Pagu, sobre a história da feminista Patrícia Galvão (12h), e Arte – Palavra Feminina, com a Cia. Cafuzas, que parte da trajetória de brasileiras inspiradoras (15h; foto). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (26), 10h/17h. Grátis.

EXPOSIÇÕES

Arquivo Peter Scheier

A exposição traz 300 itens, entre fotos e documentos, do fotógrafo de origem judaica radicado no Brasil no fim dos anos 1930, como refugiado do regime nazista. Ele registrou importantes mudanças urbanas da cidade de São Paulo, além de acompanhar a construção do Masp. Scheier ainda trabalhou para a revista ‘O Cruzeiro’, fase também contemplada na mostra. A curadoria é de Heloisa Espada. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9120. Inauguração: sáb. (25), 11h. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 24/5.

Retratos de Mulheres por Mulheres

Com curadoria de João Kulcsár, a mostra traz ensaios de 21 fotógrafas para debater a representação da mulher nas artes e temáticas de seu cotidiano. São 71 fotografias feitas por nomes como Claudia Andujar, Maureen Bisilliat, Dorothea lange, Isis Medeiros, Monica Zarattini e Cris Bierrenbach. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Fotos. Av. Paulista, 1313, Metrô Trianon-Masp, 3549-4499. Inauguração: sáb. (25). 10h/22h (dom.,10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 3/5.

PASSEIOS

São Paulo de Todos os Povos

O Museu Memória do Bixiga e o Museu Judaico de São Paulo promovem caminhada comemorativa pelos 466 anos de São Paulo. Os participantes partem do museu no Bexiga e passam por pontos tradicionais do bairro, como a Praça Dom Orione, a Escadaria e a Igreja de Nossa Senhora da Achiropita. Ao meio-dia, a parada é para saborear o tradicional bolo de aniversário da cidade. Depois, o passeio segue até o Museu Judaico, onde o público poderá participar de dança circular e visitar a exposição ‘Judeus e Xangai: Famílias Europeias Refugiadas, nas Décadas de 1930 e 1940’. A última parada é na Ocupação 9 de Julho (R. Álvaro de Carvalho, 427, Centro), com atrações como música, dança africana e barracas de comidas de vários países. Museu da Memória do Bixiga. R. dos Ingleses, 118, Morro dos Ingleses, 2691-3501. Sáb. (25), 11h. Grátis

SHOWS

Maria Rita



Ao lado de cinco músicos, a cantora faz o show ‘Samba de Maria’, com repertório que inclui músicas de nomes como Arlindo Cruz, Gonzaguinha, Jorge Aragão, entre outros. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (24) e sáb. (25), 22h; dom. (26), 20h. R$ 160/R$ 210 (24 e 25/1, esgostado)

Sá & Guarabyra

Com mais de 45 anos de carreira, a dupla interpreta músicas do álbum ‘Cinamomo’ (2018), com novas versões para hits da carreira, como ‘Dona’ e ‘Espanhola’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (26), 18h. R$ 12/R$ 40.

TEATRO

De Todas as Maneiras que Há de Amar

Do dramaturgo americano Edward Albee, a peça ganha montagem do Grupo Tapa. Baseada em um soneto da poeta inglesa Elizabeth Barrett, a produção, que tem direção de Eduardo Tolentino de Araujo, conta a história de um casal maduro que resolve fazer um balanço de todo o período em que viveram juntos, rememorando momentos alegres, tristes e brutais. Com Clara Carvalho e Brian Penido. 50 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa. Sala Atelier (50 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia hoje (24). 6ª, 21h; sáb. e dom., 19h30. R$ 50. Até 16/2.

Quando Ismália Enlouqueceu

O grupo As Tias, formado por Cibele Troyano, Joseli Rodrigues, Maria do Carmo Soares e Salete Fracarolli, apresenta musical sobre novos costumes da terceira idade, com versões musicadas de poemas de nomes como Olavo Bilac, Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo. Dir. Fernando Cardoso. 50 min. Livre. Teatro Itália (290lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3120-6945. A partir de sáb. (25). Sáb., 18h. Até 15/2.