Fim da espera: Tribalistas chegam a São Paulo neste fim de semana

Desde 2002, quando saiu o primeiro e festivo disco dos Tribalistas, o público estava à espera de um show reunindo Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Pouco depois do lançamento do segundo álbum, em 2017, veio a confirmação de apresentações do trio. Até então, eles tinham se encontrado no palco apenas em ocasiões especiais. Iniciada em julho, a turnê chega a São Paulo em única apresentação, neste sábado (18), com ingressos disponíveis só no setor pista.

Para Arnaldo, a estreia na Arena Fonte Nova, em Salvador, teve um clima de celebração. Foi na cidade que os três se encontraram para compor as músicas daquele primeiro álbum dos Tribalistas. “Esse show teve um sabor de volta às origens. A gente se preparou e ensaiou bastante para esse momento. Ficamos encantados de estar levando a nossa viagem pra tanta gente.” Carlinhos também aponta que o público estava cantando todas as músicas. “As canções já não são mais nossas, são do mundo”, completa Marisa.

O trio tem 56 músicas gravadas, em discos dos Tribalistas ou em álbuns solo. Metade delas está no repertório do show. Vai ser difícil ouvir ‘Velha Infância’, ‘Já Sei Namorar’ e ‘Amor, I Love You’ sem que o público cante junto. É exatamente esse espírito de comunhão entre palco e plateia que os três querem deixar claro. “Acho que a gente fala de um Brasil amoroso. Quando estamos compondo, nem pensamos nisso de uma forma muito clara, mas a gente se surpreende como as canções dizem tudo o que a gente sente e precisa”, diz Marisa.

O espírito de companheirismo se estende à banda, formada por Dadi Carvalho (baixo, guitarra, teclados e vocais), Pedro Baby (violão, guitarra e vocais) e Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e guitarra) – todos parceiros em composições dos Tribalistas -, além do baterista Marcelo Costa. O show conta ainda com projeções que dialogam com as músicas, trabalho do diretor de arte Batman Zavareze.

DESTAQUES DO REPERTÓRIO DO SHOW

‘Tribalistas’

‘Vilarejo’

‘Amor, I Love You’

‘Velha Infância’

‘Não É Fácil’

‘Aliança’

‘Diáspora’

‘Infinito Particular’

‘Já Sei Namorar’

‘Passe em Casa’

ONDE: Allianz Parque (45.000 lug.) Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. QUANDO: Sáb. (18), 21h (abertura, 17h). QUANTO: R$ 160 (pista). Vendas pelo site: www.eventim.com.br