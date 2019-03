Filmes de terror ‘Não Olhe’ e ‘A Maldição da Freira’ estreiam esta semana; confira a programação

Não Olhe

(Look Away, EUA/2019, 103 min.) – Suspense. Dir. Assaf Bernstein. Com India Eisley. Sem companhia, uma solitária jovem de 18 anos começa a conversar com o próprio reflexo no espelho, mas descobre que está trocando de lugar com uma espécie de clone que tenta convencê-la a tomar atitudes vingativas. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

A Caminho de Casa

(A Dog’s Way Home, EUA/2019, 96 min.) – Drama. Dir. Charles Martin Smith. Com Ashley Judd. A cadelinha Bella vive com Lucas e, um dia, é encontrada pelo Controle de Animais na rua. Longe de casa, ela inicia uma longa jornada. Livre. Confira salas e horários de exibição

Calmaria

(Serenity, EUA/2019, 107 min.) – Drama. Dir. Steven Knight. Com Matthew McConaughey, Anne Hathaway. Com o passado prestes a vir à tona, o capitão de um barco de pesca desconfia das circunstâncias da pequena ilha onde vive. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Casa de Veraneio

(Le Estivants, França/2018, 127 min.) – Comédia. Dir. Valeria Bruni Tedeschi. Com Valeria Bruni Tedeschi. Anna, vai passar férias no litoral sul da França. Lá, ela precisa lidar com uma recente separação e com os desafios de produzir seu novo filme. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Cinderela Pop

(Brasil/2019, 95 min.) – Família. Dir. Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Fernanda Paes Leme. A adolescente Cintia Dorella descobre uma traição no casamento dos pais e vai morar na casa da tia. Ela passa a trabalhar como DJ, mas não esperava que um príncipe encantado pudesse fazê-la se apaixonar. Livre. Confira salas e horários de exibição

Crimes Obscuros

(Dark Crimes, EUA/2019, 92 min) – Suspense. Dir. Alexandros Avranas. Com Jim Carrey. O policial Tadek investiga um caso de assassinato e encontra semelhanças no livro de um artista polonês. Ao investigar a vida do escritor e de sua namorada, sua obsessão aumenta cada vez mais. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Um Elefante Sentado Quieto

(Da Xiang Xi Di Er Zuo, China/2018, 230 min.) – Drama. Dir. Hu Bo. Com Yuchang Peng. Em uma pequena cidade no norte da China, o individualismo marca várias histórias. Conforme elas se cruzam em um único dia, os personagens ouvem falar da cidade vizinha de Manzhouli, onde haveria um elefante sentado. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Maldição da Freira

(The Devil’s Doorway, Reino Unido/2019, 76 min.) – Terror. Dir. Aislinn Clarke. Com Lalor Roddy. No outono de 1960, dois padres são enviados para investigar um lar irlandês para órfãs e grávidas solteiras ou com distúrbios mentais. Lá, eles encontram uma adolescente com sinais de possessão demoníaca. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Silêncio dos Outros

(El Silencio de Otros, Espanha/2018, 96 min.) – Documentário. Dir. Almudena Carracedo, Robert Bahar. Em 1977, o parlamento espanhol aprovou uma Lei de Anistia que garantia a liberdade de presos políticos e a proibição do julgamento de qualquer ato criminoso ocorrido durante a ditadura de Francisco Franco no país. Os cineastas entrevistam sobreviventes desta época. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Tá Rindo de Quê?

(Brasil/2018, 95 min.) – Drama. Dir. Claudio Manoel e Alvaro Campos. Com Bruno Mazzeo. Diante da brutalidade da ditadura militar no Brasil, humoristas foram ameaçados por piadas e quadros televisivos, tema explorado pelo filme. 12 anos. Confira salas e horários de exibição