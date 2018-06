Filmes de terror e suspense ganham destaque no MIS e no Caixa Belas Artes

Mostra José Lewgoy

O CCBB presta homenagem a um dos mais importantes atores brasileiros, José Lewgoy, morto em 2003. Ao todo, serão projetados 22 filmes, entre produções nacionais e estrangeiras. A mostra abre na 4ª (18), às 19h, com ‘Carnaval no Fogo’ (1949). CCBB. R. Álvares Penteado, 112. Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Noitão

Em clima de suspense, o Belas Artes promove hoje (13) sua maratona, que invade a madrugada e serve até café da manhã para os ‘sobreviventes’. A programação começa às 23h30, com a projeção de ‘Um Lugar Silencioso’, de John Krasinski. ‘O Amigo Oculto’ e o clássico ‘O Sexto Sentido’, além de um filme-surpresa, também integram o evento. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 36.

Pela Janela

Neste sábado (14), o CPF Sesc exibe, dentro da programação Cine Debate, o longa ‘Pela Janela’, de Caroline Leone, às 15h. Na trama, uma operária de 65 anos é demitida. Deprimida, é consolada pelo irmão José, que decide levá-la de carro até Buenos Aires. Após a sessão, haverá um bate-papo com a diretora. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site).

Sexta-feira 13: Mascarados

No MIS, o destaque é a maratona de filmes de terror na data mais assustadora do calendário. Desta vez, o tema será ‘mascarados’. Hoje (13), a partir das 23h, serão exibidos três filmes na sequência: ‘Sexta-Feira 13’, ‘Halloween: A Noite do Terror’ e ‘Pânico’. Um ingresso vale para todas as sessões. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 20.