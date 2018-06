‘Filmes de Quebec’ e outros cinco eventos de cinema na capital

Kinoglaz

Nas quintas-feiras de junho, a mostra, parceria entre a diretora de fotografia Aline Belfort e a Goma Oficina, leva ao pátio da Funarte uma seleção de filmes soviéticos. Em cada encontro, será projetado um longa, acompanhado de uma breve contextualização sobre o diretor e a importância de sua filmografia. Todas as sessões serão ao ar livre. Na 5ª (28), às 19h30, tem ‘Rapazes Felizes’ (1934), de diretor Grigory Aleksandrov. Al. Nothmann, 1058, Campos Elísios, 3662-5177. Grátis.

Lobo à Espreita

Nos meses de junho, julho e agosto, sempre às terças-feiras, o Sesc Santana apresenta a mostra, que homenageia o centenário do diretor sueco Ingmar Bergman. Suas obras estão, em geral, centradas no estudo psicológico dos personagens e das famílias disfuncionais. Na 3ª (26), às 20h, tem sessão de ‘Morangos Silvestres’ (1957). Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra Miguel Picazo

O Instituto Cervantes de São Paulo homenageia o cineasta, morto há dois anos. Menos conhecido do público brasileiro, Miguel Picazo é considerado ícone do Novo Cinema Espanhol, movimento que tomou forma na década de 1960. O evento ocorre durante as quintas-feiras do mês de junho e vai exibir quatro longas do diretor. Na 5ª (27), às 19h, será projetado ‘Extramuros’. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cidade em Chamas: o Cinema de Hong Kong

O cinema de Hong Kong, que fascinou o ocidente e lançou grandes astros, como Bruce Lee, Jackie Chan e Chow Yun-Fat, ganhará mostra inédita no CCBB. Ao todo, serão 23 longas-metragens, que abrangem desde o auge do sucesso da produtora Shaw Brothers, nos anos 1960 e 1970, até quando a colônia foi devolvida à China, em 1997. No domingo (24), tem sessão dupla: ‘Rouge’ (16h) e ‘Companheiros, Quase uma História de Amor’ (18h). CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa.

Que Horas Ela Volta?

O Sesc 24 de Maio exibe o longa de Anna Muylaert nesta sexta-feira (22), às 18h. Na trama, a atriz e apresentadora Regina Casé interpreta Val, pernambucana que se mudou para São Paulo com o intuito de proporcionar melhores condições de vida para a filha que ficou no nordeste. Anos mais tarde, a garota lhe telefona e diz que irá ao Sudeste para prestar vestibular. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Projeta: Filmes de Quebec

Em parceria com o escritório do Quebec em São Paulo, o CineSesc apresenta a mostra inédita, que traz 15 longas-metragens de cineastas independentes desta peculiar região do Canadá, de grande influência francesa. No sábado (23), às 19h, tem sessão de ‘Hochelaga, Terra das Almas’, de François Girard. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12. Até terça-feira (26).

