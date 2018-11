Filme sobre a origem de Robin Hood é uma das estreias desta semana; confira a programação

Robin Hood – A Origem

(Robin Hood, EUA/2018, 117 min.) – Aventura. Dir. Otto Bathurst. Com Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan. Robin Hood retorna à Inglaterra após lutar nas Cruzadas e encontra a Floresta Sherwood repleta de criminosos. Diante do caos, ele decide formar seu próprio grupo para combatê-los. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Cadáver

(The Possession of Hannah Grace, EUA/2018, 86 min.) – Terror. Dir. Diederik Van Rooijen. Com Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon. Megan Reed é uma policial reformada que presta serviços comunitários em um hospital como forma de pagamento para o tratamento que a deixou sóbria. Quando um cadáver misterioso é encontrado no local, a história se torna cada vez mais macabra. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

De Repente uma Família

(Instant Family, EUA/2018, 117 min.) – Comédia. Dir. Sean Anders. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner. Ao adotar três irmãos, Pete e Ellie precisam viver as dificuldades para formar uma família. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Encantado

(Charming, EUA-Canadá/2018, 86 min.) – Animação. Dir. Ross Venokur. Cinderela, Branca de Neve e Bela Adormecida estão animadas com seu noivado com o Príncipe Encantado. O que elas não esperavam é que todas estão noivas do mesmo príncipe. Livre. Confira salas e horários de exibição

A Excêntrica Família de Gaspard

(Gaspard Va au Mariage, França/2018, 103 min.) – Comédia. Dir. Antony Cordier. Com Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret. Após conhecer Laura em uma viagem de trem, Gaspard a convida para o casamento do pai, organizado no zoológico administrado pela família, com a condição de acompanhá-lo como se fosse sua namorada. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro

(Brasil/2018, 100 min.) – Comédia. Dir. Fabrício Bittar. Com Danilo Gentili, Léo Lins, Murilo Couto. Um grupo de três youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público com um plano para capturar o espírito de uma mulher de cabelos claros que assombra os banheiros das escolas de todo o País: a loira do banheiro. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Um Homem Comum

(An Ordinary Man, EUA-Sérvia/2017, 90 min) – Suspense. Dir. Brad Silberling. Com Ben Kingsley, Hera Hilmar. Um criminoso de guerra passa sua vida fugindo de autoridades internacionais e, ao ser deslocado para um novo esconderijo, começa a se relacionar com sua empregada Tanja. Conforme aumentam os esforços para encontrá-lo, ele descobre que Tanja é a única pessoa em quem pode confiar. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Utøya – 22 de julho

(Utøya 22. Juli, Noruega/2018, 98 min) – Drama. Dir. Erik Poppe. Com Andrea Berntzen, Aleksander Holmen. Enquanto Kaja se diverte com a irmã mais nova, uma bomba se aproxima do acampamento de verão na ilha Utøya, marcando o segundo ataque terrorista que matou 69 pessoas, em 2011, na Noruega. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

As Viúvas

(Widows, Reino Unido, EUA/2018, 129 min.) – Suspense. Dir. Steve McQueen. Com Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki. Um grupo de viúvas entra para o mundo do crime após seus maridos morrerem durante uma tentativa de assalto. 16 anos. Confira salas e horários de exibição