Festival ZUM, promovido pelo Instituto Moreira Salles, está entre os destaques de exposições

Festival Zum

+ Em três dias de atividades, o Festival ZUM, que leva o nome da revista publicada pelo IMS, reúne artistas, fotógrafos, editores e pesquisadores para mostras, debates e oficinas sobre a produção e circulação de imagens contemporâneas. Na 6 ª (1º), acontece, às 19 horas, o debate ‘Desaprendendo a história da fotografia’, com a pesquisadora Ariella Azoulay, professora da Universidade de Brown, e a antropóloga Lilia Schwarcz, docente da Universidade de São Paulo. No sábado (2), às 15h, o bate-papo ‘Políticas do deslocamento’, junta a artista multimídia Dora Longo Bahia, o fotógrafo Eustáquio Neves e o artista alemão Tobias Zielony (na foto, ‘Make up’, de sua autoria). No sábado (2), 13h/19h, e domingo (3), das 13h/15h30, a ‘Ocupação Videobrasil’ vai projetar obras do acervo de mais de três décadas da Associação Cultural Videobrasil com foco na produção do Sul geopolítico. A programação é gratuita e com tradução simultânea. A lotação dos debates é por ordem de chegada. IMS. Av. Paulista, 2424, metrô Consolação, 2842-9120. 10h/20h (6ª,18h30/20h).

INAUGURAÇÕES

Aplomb – Encontro Entre Hugo França e Tom Fecht

A exposição apresenta o encontro entre o brasileiro Hugo França e o alemão Tom Fecht e retrata a pequenez humana diante da grandiosidade da natureza e seus fenômenos. Entre fotos e esculturas, eles buscam um ponto em comum. Galeria Bolsa de Arte. Rua Mourato Coelho, 790, Vila Madalena, 3812-7137. Inauguração: 5ª (7). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 21/12.

Bruce Conner

Em “Breakaway”, mais de 20 obras de arte do artista americano estão em destaque, incluindo fotografias e desenhos feitos ao longo da carreira do artista que é nome de destaque no filme e na videoarte no século XX. Bergamin & Gomide. Rua Oscar Freire, 379, Jardim Paulista, 3853-5800. Inauguração: 4ª (6). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 20/12.

Donal Boyd

Fotos inéditas tiradas pelo fotógrafo americano Donal Boyd em sua recente visita ao Brasil para um safári fotográfico pelo Pantanal são as protagonistas da exposição, uma parceria da GWS, da Associação Onçafari e do Instituto Socioambiental SOS Pantanal. GWS Gallery. Rua Lourenço de Almeida, 167, Vila Nova Conceição, 3051-4919. Inauguração hoje (1º). 10h/18h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 31/11.

Gabriel Pessagno

Em ‘Brasil Ainda Colônia’, o artista mostra, a partir de bordados, seres que fazem parte do nosso cotidiano. J. B. Goldenberg Escritório de Arte. R. Tinhorão, 69 , Higienópolis, 99105-1859. Inauguração: hoje (1º). 11h/18h (sáb., 10h/14h30; fecha dom.). Grátis. Até 23/11.

Gabriela Costa

Em ‘Verticalidade’, a artista Gabriela Costa apresenta 30 pinturas que exploram a escala cromática em degradê e recursos geométricos, com objetivo de proporcionar ao público uma experiência imersiva nas telas. Galeria Caribé. Rua João Lourenço, 79, Vila Nova Conceição, 3842-5135. Inauguração: 5ª (7). 10h/19h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 25/11.

Gustavo Rosa

A exposição ‘Linha do Tempo’ dá ao público a oportunidade de entrar em contato com as obras do artista, morto em 2013, sobretudo sua pouca conhecida produção entre os anos de 1960 e 1980, além de críticas e prêmios. Instituto Gustavo Rosa. Rua Veneza, 920, Jardim Paulista, 3887-8249. Inauguração: 4ª (6). 9h/18h30. Grátis. Sem data definida de término.

O Incerto Lugar Do Desejo

A exposição conta com 60 fotografias feitas por Luciano Amado durante as filmagens do documentário homônimo em Paris. Protagonizado pela atriz Maria Fernanda Cândido, o longa, dirigido por Paula Trabulsi, traz nomes da filosofia, psicologia, sociologia para dissertar sobre a origem do desejo. Unibes Cultural. R.Oscar Freire, 2500, Sumaré,3065-4333. 10h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 24/11.

Mário & Alphonsus Revisitados

Em comemoração aos 100 anos da visita de Mário de Andrade ao poeta simbolista Alphonsus de Guimaraens, que aconteceu em 10 de julho de 1919, em Mariana, Minas Gerais, onde Alphonsus residia, a exposição mostra a repercussão do encontro por meio de cartas e publicações. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Inauguração: 3ª (5).. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 3/2020.

Quim Duram

Em sua primeira mostra individual intitulada ‘Todos Os Tempos’, o artista plástico explora, em mais de 50 trabalhos, da caricatura à gravuras em metal, além de pintura a óleo, acrílica e mista, sobre tela. Art Lab Gallery. Rua Augusta, 2554, Jardins, 99299-4023. Inauguração: 5ª (7). 10h/19h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 23/11.