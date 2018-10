Festival YAGA reúne nomes da música underground no fim de semana; confira outras baladas

+ O festival YAGA chega pela primeira vez à cidade com a proposta de misturar música underground internacional e brasileira. A programação tem nomes como Aretha Sadick, o artista venezuelano Alejandro Ghersi, conhecido como Arca, e Juliana Huxtable, no sábado (3). No domingo (4), se apresentam artistas como a compositora e produtora britânica Sophie, Total Freedom e Linn da Quebrada. R. Araújo, 232, República. Sáb. (3), 23h/8h; dom. (4), 17h/3h. R$ 120/R$ 200. Inf.: bit.ly/YagaFest

Anos 2000

A festa resgata os hits mais marcantes da década de 2000, com sucessos do black, electro, rock, pop e bandas nacionais. Casa da Luz. Rua Mauá, 512, Centro, 3326-7274. 6ª (2), 23h/5h30. R$ 15/R$ 25. Inf.: bit.ly/2000Anos

Calefação Tropicaos

Uma das festas mais importantes da cena independente ganha mais uma edição. Mista Luba, DJ do Rincon Sapiência, será um dos responsáveis por embalar a festa, que contará com duas pistas de dança. Trackers. R. Dom. José de Barros, 337, República, 3337-5750. Sáb. (3), 23h30/5h30. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Exagerada!

A festa recebe 12 horas de discotecagem 100% brasileira na cobertura da balada, com ritmos que vão do pop rock ao axé. Não deverão faltar sucessos de artistas como Cazuza, Tim Maia, Elba Ramalho e Anitta. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (3), 18h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/TokExa

Queermesse – Pirigótica! Edição Finados

Blocos e selos como Agrada Gregos, Chacoalha Bichona e Meu Santo É Pop comandam a festa, que toca sucessos do pop, axé, brasilidades e funk em duas pistas. Está liberado ousar no look gótico e nas fantasias para a noite especial de feriado. R. Rui Barbosa, 42, Bexiga. 6ª (2), 16h/2h. R$ 15. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Samba do Sol vs Tu Vens

A festa é um encontro de dois sucessos da noite paulistana. Os DJs residentes da Samba do Sol e da Tu Vens serão os responsáveis pelas pick-ups. Na pista de dança, clássicos de Jorge Ben Jor, Tim Maia, Leci Brandão e outros ícones nacionais prometem agitar a noite. Estúdio Bixiga. R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (2), 23h/5h. R$ 15/R$ 30. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

