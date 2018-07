Festival traz a São Paulo filmes latinos contemporâneos e exibições especiais

Entre 4ª (25) e 1º/8, o 13º Festival de Cinema Latino-americano reúne os destaques da nova safra cinematográfica produzida na América Latina e no Caribe, incluindo títulos inéditos no Brasil. Ao todo, serão exibidos 77 filmes, representando 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela). A programação, que ocupará as telas do Memorial da América Latina, CineSesc, CCBB, Instituto CPFL e CPF Sesc, tem curadoria de Jurandir Müller e Francisco Cesar Filho.

O longa ‘Correndo Atrás’, do homenageado nacional Jeferson De, é a atração da abertura, em sessão ao ar livre, nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600). A obra traz o ator Aílton Graça em seu primeiro papel como protagonista no cinema. O evento organiza ainda uma retrospectiva com as principais produções do diretor, que ocorrerá na sexta-feira (27), às 19h, também no Memorial da América Latina.

A atriz mexicana radicada na Argentina, Inés Efron, será a homenageada internacional. Filmes como ‘Amorosa Soledad’, ‘Cerro Bayo’, ‘O Menino Peixe’ e ‘Voley’ ganham exibições especiais.

Já o Chile será representado na mostra Contemporâneos – Foco Chile, com quatro produções do país: ‘Dry Martina’, ‘E de Repente o Amanhecer’, ‘Meninas Aranha’ e ‘Princesinha’. Os diretores Che Sandoval, Silvio Caiozzi, Guillermo Helo e Marialy Rivas são presenças confirmadas em São Paulo.

Além disso, o festival também conta com uma seleção de filmes infantis e atividades paralelas, como o seminário ‘A Cozinha das Emoções e Sentimentos no Cinema Latino-Americano’, apresentado em três módulos independentes no CPF Sesc (R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600).

Os bate-papos vão ocorrer a partir desta quinta-feira (26), às 14h. Marcos Jorge (cineasta), Rosane Borges (jornalista) e Rogério da Costa (mediador) abrem com o tema ‘O Desejo e as Relações Afetivas’. Às 16h30, é a vez de Camila de Moraes (cineasta), Ana Paula Sousa (jornalista) e Rogério da Costa (mediador) falarem sobre ‘O Cinema Visceral e o Sabor da Generosidade’. Já na segunda-feira (30), às 14h, a mesa composta por Marisa Werneck (cientista social), Checho Gonzales (chef) e Rogério da Costa (mediador) discutirá o tema ‘Digerindo Filmes, Mostras e Comidas Latino-americanas’.

