Festival Risadaria está entre as dicas teatrais da semana

+ De hoje (6) a 5/8, a cidade recebe a 9ª edição do Festival Risadaria, que promove mais de 300 apresentações de 170 artistas e grupos de humor, com programação dividida em diferentes palcos. Entre os destaques, está o Palco Risadaria, com entrada gratuita, que recebe 6ª (6), às 19h, nomes como Filipe Pontes e Rafael Cortez no Tietê Plaza Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, 3201-9000). A partir de 13/7, o Risadaria SuperShows leva ao Teatro Sérgio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136), com ingressos a R$ 50, nomes como Marcelo Médici (14/7, 18h), Fábio Porchat (17/7, 19h) e Marco Luque (18/7, 19h; foto). Inf.: www.risadaria.com.br

Agosto

Com texto do americano Tracy Letts e direção de André Paes Leme, a peça mostra uma família cujos conflitos chegam ao limite. Com Guida Vianna, Leticia Isnard, Claudio Mendes e outros. 130 min. 16 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 5ª (12). 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/ R$ 40. Até 5/8.

Insetos

A Cia. dos Atores celebra seus 30 anos com a estreia de adaptação de texto de Jô Bilac. Sob direção de Rodrigo Portella, o grupo apresenta 12 quadros que traçam um paralelo entre a realidade dos insetos e diferentes comportamentos humanos da atualidade. 80 min. 14 anos. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia dom. (8). 6ª, sáb., 2ª, 4ª e 5ª, 20h; dom., 18h. R$ 20. Até 20/8.

Antes que Amanheça

Com direção de Tiago Pessoa, a peça mostra a relação entre duas irmãs que, para receber a herança da avó, devem passar uma noite inteira na mansão onde viveram na infância. 12 anos. Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (280 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 5ª (12). 5ª, 21h. R$ 50. Até 30/8.

Cabeças Trocadas

O grupo Caixa de Fuxico encena adaptação de romance de Thomas Mann, com interpretação de Andrea Cavinato e direção de Rosana Pimenta. 75 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (60 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia 6ª (6). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 6/8.

Dario Fo em Dose Dupla

O grupo Santa Víscera Teatro reúne, na mesma apresentação, dois solos de Dario Fo, com direção de Graciane Pires: ‘O Primeiro Milagre’ e ‘Sempre Aquela Velha História…’. 90 min. 16 anos. Hangar Teatro (40 lug.). R. Conselheiro Brotero, 305, Barra Funda, 96454-8277. Estreia 6ª (6). 6ª, 21h. R$ 30. Até 7/9.

A Porta da Frente

Na comédia escrita por Marcelo Varzea e dirigida por Marcelo Varzea, uma família tem a rotina morna abalada pela presença de um novo vizinho – ‘crossdresser’ e professor de canto. 80 min. 12 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Estreia sáb. (7). Sáb., 19h; dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 9/9.