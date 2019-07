Festival Risadaria está entre as dicas de teatro da semana

Mais de cem espetáculos movimentam a 10ª edição do Festival Risadaria, que, neste ano, terá programação adulta e infantil totalmente gratuita. Os primeiros espetáculos ocupam o Palco Tietê, no Tietê Plaza Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba, 3201-9000). Na 6ª (5), às 19h, tem apresentação de MC Bruno Motta, Kilbert César, Tuca Graça, Rominho Braga e Victor Sarro.

Em todas as sextas-feiras de julho, o Teatro João Caetano (R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774) também receberá atrações – hoje (5), às 21h, sobem ao palco Ane Freitas, Criss Paiva e Victor Camejo. Já a partir de 15/7 a programação também ocupará o Teatro Sérgio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136), com apresentações de nomes como Oscar Filho (foto), Rafael Cortez e Arianna Nutt. Grátis (teatros João Caetano e Sérgio Cardoso: retirar ingresso 1h antes). Até 28/7. Programação completa: www.risadaria.com.br

CONFIRA AS ESTREIAS DA SEMANA NA CIDADE

O Que É Que Ele Tem

Adaptação do livro de Olivia Byington, o monólogo estrelado por Louise Cardoso (foto) fala da relação de uma mãe com o filho nascido com uma síndrome rara. Dir. Fernando Philbert. 70 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia sáb. (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 25/8.

As Comadres

Fundadora do Théâtre du Soleil, a francesa Ariane Mnouchkine dirige musical inspirado em obra do canadense Michel Tremblay, com temas como a desvalorização da mulher. 110 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 6ª (5). 4ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 28/7.

Abajur Lilás

Marco Antônio Braz dirige montagem da obra de Plínio Marcos, cuja história giram em torno de um prostíbulo onde três mulheres sofrem com a hostilidade do ambiente. A peça integra a Ocupação Noites Sujas, que homenageia o dramaturgo. 60 min. 16 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3259-6409. Estreia 6ª (5). 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 28/7.

As Atrizes

Léo Stefanini dirige comédia assinada por Juca de Oliveira, sobre a rivalidade entre uma atriz consagrada e outra jovem e ambiciosa. Com Angela Dippe, Renata Ricci e outros. 75 min. 10 anos. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Dom. (7), não haverá sessão. R$ 20. Até 11/8.

O Caso Severina

Inspirada em uma notícia de jornal, a peça da Fraternal Companhia de Arte e Malas-Artes propõe reflexões sobre a violência contra a mulher a partir da história de uma agricultora e mãe de cinco filhos, que manda matar o próprio pai. 70 min. 16 anos. Espaço do Folias (99 lug.). R. Ana Cintra, 213, S. Cecília, 3361-2223. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 18/8.

E.L.A

Vindo do Ceará, o solo da atriz Jéssica Teixeira aborda temas como a aceitação das diferenças e a quebra dos padrões de beleza da sociedade. Dir. Diego Landin. 70 min. 18 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 6ª (5). 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 14/7.

Entrevista com Phedra

O jornalista Miguel Arcanjo Prado assina peça inspirada nas entrevistas que fez com Phedra D. Córdoba, diva cubana do teatro brasileiro. Dir. Juan Manuel Tellategui e Robson Catalunha. 50 min. 14 anos. Espaço dos Satyros Um (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Estreia 2ª (8). 2ª, 21h. R$ 40. Até 2/9.

O Nome das Coisas

Interpretado por Suia Legaspe, o solo é inspirado em contos, poemas e reflexões da escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen, cujo centenário é celebrado em 2019. Aos domingos, após as sessões, ocorre um ciclo de debates sobre a autora. Dir. Henrique Zanoni. 60 min. 12 anos. SP Escola de Teatro (60 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia 6ª (5). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 5/8.

Piso Molhado

Com texto de Ed Anderson e direção de Mauro Baptista Vedia, a peça mostra o encontro entre três personagens singulares: uma cantora, um pianista e um encanador. Presos ao caos urbano, eles vivem reféns das próprias neuroses. 70 min. 12 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 28/7.

Shakespeare e o Verme que Comeu o Rei

Dirigida por Eric Lenate, a peça aborda temas como ética, culpa e consciência a partir de diferentes peças do dramaturgo inglês. 150 min. 14 anos. Inbox Cultural (50 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, Pinheiros, 99587-4150. Estreia 3ª (9). 3ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 40. Até 22/8.