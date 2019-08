Festival Red Bull Amaphiko reúne exposição, feiras e shows em São Paulo no fim de semana; confira outros passeios

+ No domingo (4), o Festival Red Bull Amaphiko chega à sua 4ª edição. Um dos destaques é a exposição coletiva ‘Retratos do Grajaú’ (14h/22h), com fotografias e pinturas – de artistas como Cauã Bertoldo e Jéssica Aquino – que retratam moradores da região. Há também shows e discotecagem: das 13h30 às 16h, tem sets da DJ Licciss; e, às 15h, é a vez da cantora e compositora Nayra Lays. Feiras de alimentação saudável e de moda, arte e decoração completam o passeio. Centro Cultural Grajaú. R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252. Dom. (4), 14h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/Amap19

Feira de Produtos Artesanais

Organizada pela Paróquia San Gennaro, a 2ª edição da feira conta com 60 expositores, que vendem itens de artesanato, acessórios e produtos de beleza. O evento também recebe uma feira de adoção de pets. R. San Gennaro, 214, Mooca, 3209-0089. Sáb. (3), 11h/19h. Grátis.

Manual da Terra

Com mais de 40 expositores, que vendem itens para casa, acessórios, cosméticos e produtos infantis, o Mercado Manual organiza uma edição especial do festival de cultura feita à mão. Natural da Terra. Av. das Corujas, 456, V. Madalena. Hoje (2) e sáb. (3), 10h/20h; dom. (4), 10h/18h. Grátis.

PremieRpet

Organizado pela marca em parceria com o Clube Brasileiro do Gato, o evento organiza uma exibição de 300 gatos de 17 raças diferentes. O local também vende produtos especializados e propõe que cada visitante leve uma lata ou pacote de leite em pó, destinada à Casa Hope, instituição de apoio a crianças com câncer, e a duas ONGs de gatos carentes, a Catland e a Confraria dos Miados e Latidos. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (3) e dom. (4), 10h/17h. Grátis.