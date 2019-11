Festival Peru Week celebra gastronomia peruana nos restaurantes da capital paulista

O evento vai de 3ª (5) a 20/11 em várias casas. Confira algumas dicas

Mais de 20 restaurantes servem menus especiais durante a 7ª edição do evento. No Ama.zo Cozinha Peruana, o ceviche abre a refeição (R$ 84), com drinque, prato e sobremesa. R. Guaianases, 1.149, S. Cecília, 99560-4321. 12h/15h30 (sáb. e dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

A ‘Causa Rellena’ é uma das entradas do Rinconcito Peruano. Já o prato pode ser ‘Lomo Saltado’ ou ‘Chaufa de Mariscos’. Para completar, drinque e ‘Torta Tres Leches’ (R$ 79,90). R. Tripoli, 144, V. Leopoldina, 2129-6002. 12h/23h (dom. e fer., 12h/20h; fecha 2ª).

O ‘Pisco Sour’ dá as boas-vindas no Lima Cocina Peruana. Outras pedidas do menu são ‘Croquetas de Cordeiro’, ‘Pescado a lo Macho’ e ‘Suspiro Clássico’ (R$ 110). Al. Lorena, 1.784, Jd. Paulista, 3891-2182. 12h/ 15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h e 19h/22h).

Confira outras casas participante e a programação completa no site da PeruWeek