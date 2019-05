Festival ‘Mondial de la Bière’ e outros bares e baladas para o fim de semana

Festival cervejeiro

O público que circular pela 2ª edição paulistana do Mondial de la Bière – festival internacional de cervejas artesanais – poderá experimentar cerca de 70 rótulos, com destaque para as de estilo Sour, de sabor mais ácido, e Gose, com toque azedo. Com expectativa de receber, durante quatro dias, até 18 mil pessoas, o evento contará com food trucks, apresentações de bandas e outros produtos artesanais, como cafés, chocolates e destilados. Arca. Av. Manuel Bandeira, 360, V. Leopoldina. 5ª (30) e 31/5, 17h/0h; 1º/6, 14h/0h;2/6, 14h/22h. R$ 55/R$ 120(por dia). Vendas pelo site: mondialdelabieresp.byinti.com

NOVOS

Azzurro Bar e Restaurante



Coquetéis autorais, pratos e clássicos de boteco compõem o menu da casa, localizada em um cruzamento com vários bares. Por conta de itens como o ‘Lego Drink’ (R$ 25,90) fica claro que os drinques investem na criatividade. A receita, doce e refrescante, leva vodca, suco de limão, melancia, hortelã, flor de hibisco desidratada e espuma de pitaia no topo da caneca. Outra opção é o ‘Darth Vader’ (R$ 25,90), feito com gim, suco de cranberry, licor Triple Sec, suco de limão e a mesma espuma de pitaia. Dos petiscos, a porção de dadinhos de tapioca (R$ 29,90, 12 unid.) é boa pedida e vem com uma saborosa geleia de abacaxi com pimenta. R. Madre de Deus, 349, Mooca, 2640-5247. 16h/1h (sáb., 11h/1h; dom., 11h/23h; 3ª, 16h/23h; 4ª, 16h/23h45; fecha 2ª).

BOTECOS

Jabuti



O bar foi aberto em 1967 pela mesma dupla de Antônios (o Martins e o Figueiredo) responsável pelo bar Marco Antonio. Não por acaso, o cardápio é bem semelhante: há a famosa ‘Joana D’Arc’, linguiça grelhada na labareda do álcool (R$ 29), além de porções de frutos do mar, como a de polvo (R$ 69). Um chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 10,90, black) completa o programa. Prove também a batida de amendoim (R$ 18, a pequena; R$ 28, a grande). Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.315, V. Mariana, 5549-8304. 10h/1h (dom., 10h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bendito Bar

Com iluminação suave, o bar tem um balcão de tijolinhos à vista. O cliente pode pedir, por exemplo, o ‘Fonseca’ (R$ 31), sanduíche de churrasco com filé mignon, dois tipos de queijo, cebola, molho inglês e fritas. Os 30 rótulos de vinhos nacionais e importados acompanham bem os petiscos. Para quem não dispensa um chope, a casa serve o da Brahma (R$ 10,90) e o da Baden Baden (R$ 14,90). Há também 26 opções de drinques, como o ‘Trilogy’ (R$ 25), feito com vodca Absolut de manga, caju e lichia. R. Doutor Fonseca Brasil, 289, Morumbi, 3749-1066. 16h/23h (sáb. e dom., 12h/1h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd. todos. Manobr.: R$ 15. www.benditobar.com.br

CACHAÇA

Augusta Bar 472



Os 80 rótulos de cachaças do menu fazem do bar ideal para quem gosta de experimentar aguardente de diferentes estados brasileiros. Prove a pernambucana ‘Amansa Corno’ (R$ 8, a dose) ou a cearense ‘Colonial’ (R$ 8, a dose). A seleção também lista cachaças de Minas Gerais, como Velho Januário, Januário Caribé e Santo Grau (R$ 9, a dose, de cada). Para acompanhar, peça a porção de provolone com salame (R$ 22). R. Augusta, 472, Consolação, 3159-2896. 16h/2h (5ª, 18h/2h; 6ª e sáb., 18h/5h; dom., 16h/23h59; fecha 2ª e 3ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

PARA COMER

Espírito Santo



O bar é decorado à moda das tascas, botecos típicos de Portugal. O prato de ‘Batata Portuguesa’, que traz as batatas cortadas em rodelas e fritas com a casca (R$ 32, porção), é exemplo de petisco bem preparado, assim como as sardinhas assadas (R$ 56, 4 unid.). Outros destaques do cardápio são o ‘Mexido de Bacalhau do Espírito Santo’ (R$ 73) e a porção de bolinhos de bacalhau (R$ 38, 6 unid.). Para completar a refeição, serve chope Brahma (R$ 10,80, o claro; R$ 11,90, o black) e 180 rótulos de vinho. Av. Horácio Lafer, 634, Itaim Bibi, 3078-7748. 12h/15h e 17h30/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Bloco da Preta

O bloco comandado por Preta Gil vem à cidade para reproduzir a alegria que arrasta milhões de foliões durante o carnaval carioca. Ela promete desfilar seus principais sucessos, entre eles, ‘Decote’, ‘Eu Quero e Você Quer’ e ‘Sinais de Fogo’. A noite ainda será comandada pelos DJs Leandro Pardi, Lily Scott e Victor Vieira, que tocam música brasileira. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. Hoje (24), 22h. R$ 80.

Carnageralda Disco



Criado por Rosana Rodini, Pedro Igor Alcântara e Barbara Rosalinsk, o bloco carnavalesco – um dos mais disputados da folia carioca – também é uma festa nômade. Na cidade pela primeira vez, terá como tema a disco music. A regra para participar, segundo os organizadores, é ter um espírito libertário. Club Hotel Cambridge. R. Álvaro de Carvalho, 35, Centro, 3101-2537. Hoje (24), 23h/6h. R$ 40/R$ 60.

Festa do Brega

O bar terá como grande atração da noite o cantor Sidney Magal. Por isso, terá drinques batizados com títulos de músicas lançadas por ele. O ‘Sandra Rosa Madalena’ (R$ 26), por exemplo, leva vodca, suco de laranja e groselha. Já o ‘Me Chama que Eu Vou’ (R$ 25) combina rum, leite de coco, leite condensado, suco de abacaxi e também groselha. Charles Edward. R. Miriti, s/nº (esq. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400), Itaim Bibi, 3079-2804. Hoje (24), 18h/4h30. R$ 150.

Tieta

A festa será na cobertura do local, com um espaço a céu aberto. Como o próprio nome sugere, o repertório vai privilegiar apenas música brasileira. Na pista, portanto, hits de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Otto, Luiz Gonzaga, Criolo e Os Originais do Samba. O espaço também conta com lanchonete e karaokê. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque, 3159-0190. Dom. (26), 16h/23h. R$ 25/R$ 90.

Tododomingo Musical



Finalizando um ciclo de dez anos, a Casa das Caldeiras promove o último evento da série dedicada ao debate da cultura. O dia começará com um bate-papo, às 10h30, com a especialista em leis de incentivo Inti Queiroz. Às 15h, o Samba do Sol assume o comando com discotecagem e rodas de samba. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (26), 10h/23h. Grátis.