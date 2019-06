Festival Internacional de Linguagem Eletrônica está entre as dicas de exposições

+ Mais de 250 obras que unem arte e tecnologia estarão na nova edição do File (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica), que completa 20 anos de atividades. Na seleção, ganham destaque obras de realidade virtual como ‘Scope’ (foto), do americano Kristin McWharter, que une dois espectadores por meio de uma escultura rígida, fazendo-os ‘imergir’ em água e ‘lutar’ contra a correnteza. Já a instalação de videoarte ‘The Last Supper Alive’, do italiano Rino Stefano Tagliafierro, põe em movimento os personagens do famoso afresco de Leonardo da Vinci. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3549-4499. Inauguração: 4ª (26). 10h/22h (dom., 10h/ 20h; fecha 2ª). Grátis. Até 11/8.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Carlos Bevilacqua

A tensão entre instabilidade e equilíbrio marca a exposição ‘Reminiscências’, que reúne esculturas como ‘Kosmo Káluks’ (foto), além de aquarelas e uma instalação. Fortes D’Aloia & Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. Inauguração: 4ª (26). 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/8.

Binho Ribeiro

Em ‘The Gang’, o artista apresenta 20 obras em grafite com diferentes personagens criados ao longo de seus quase 40 anos de carreira, caso de Dr. Barata e Tubarone. Espaço Cultural Alma da Rua. R. Gonçalo Afonso, 96, V. Madalena. Inauguração: 3ª (25). 11h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/7.

Mobile Photo Festival

A mObgraphia Cultura Visual apresenta os trabalhos da 6ª edição do concurso que realiza, voltado a fotografias feitas com celular – que inclui categorias como retrato, documental e paisagem. Os vencedores serão anunciados em evento gratuito no dia da abertura da exposição, 6ª (21), das 19h às 22h (retirar ingresso 1h antes). MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (21), 19h. Grátis. Até 4/8.

Papel Também É Arte

A exposição destaca a produção em ‘paper art’ dos artistas Claudia Kiatake, Stella Gomide, Ju Pereira, Isabella Cesar, Mari San Martin e Regiane Martinez. Galeria Andreus. R. Nestor Pestana, 109, Consolação, 3258-1507. Inauguração: 4ª (26). 10h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 2/8.